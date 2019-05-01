Идеальный режим за неделю

Концептуал СМИ Как быстро настроить циркадные ритмы

Время от времени мы все сбиваем режим сна и расписание. Я не исключение, поэтому однажды задумался, как можно максимально быстро и безболезненно настроить циркадные ритмы. Мне нужен был четкий механизм резкого восстановления всех циркадных настроек, поэтмоу сегодня я расскажу о том, как использовать последние научные методы, чтобы всего за неделю восстановить режим сна!



Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и другое – и быстрее, чем вы можете себе представить:

Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элрод

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