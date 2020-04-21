Российский спортсмен на карантине пробежал 100 км вокруг кровати за 12 часов (ВИДЕО)

Российский спортсмен из Владивостока Дмитрий Якухный пробежал ультрамарафон в 100 километров за 12 часов вокруг кровати.

Легкоатлет не нарушил режим полной самоизоляции и нашел время и место для спорта в небольшой комнате.

Якухный своим собственным примером показал, как можно организовать спортивный досуг дома. Марафон в сто километров он преодолел, находясь дома.

«Пошел восьмой час, приближаемся к отметке в 70 километров. Всем спорт, стоп коронавирусу, сохраняем режим самоизоляции», — сообщил Дмитрий, пока домочадцы снимали его достижение на видео.

В комментариях под постом в сети Инстаграм подписчики Дмитрия восхищаются его поступком: «Мощно», «Пример для всех нас», «Вы крутейший, низкий вам поклон».

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