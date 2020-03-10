Новости Украины и Новороссии 10 марта 2020

Далеко не секрет, что внутренние цены на Украине, которыми так гордилась страна еще до Майдана, практически уже сравнялись с довольно высокими российскими. А вот в части оплаты коммунальных услуг — так и значительно их переплюнули.

Однако при этом заработная плата, даже с учетом повышений и индексации инфляции, оставляет желать лучшего.

Например, в декабре 2013 г. среднемесячный заработок «пересiчного» (рядового) гражданина Украины составил 3619 грн, что по курсу доллара на тот период выходило около 450 USD.

При этом з/п в Автономной Республике Крым ненамного превосходила соседние регионы страны — в конце 2013 г. крымчане получали 3148 грн в месяц, а жители соседней Херсонской области — 2811 грн.

Т. е. разница составляла несущественные 40 «баксов». Пальму первенства в то время делили между собой Киев, с его 5618 грн в месяц, и Донецк, с 4117 грн.

А вот как изменилась картина спустя 6 лет «российской агрессии»?

В той же Херсонской области вроде бы случился резкий рост заработной платы — до 9828 грн в месяц. Т. е. почти в 3,5 раза!

Но это в гривне, а в пересчете на американскую валюту зарплата даже упала и составляет всего 390 USD. А вот цены на коммунальные услуги выросли значительно — по отдельным позициям в 5-6 и даже в 10 раз!

Такая же точно ситуация и с продуктами питания…

В 2013 г. пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 грн, а в 2020 г. — уже 15 гривен. Говядина стоила 54,17 грн/кг — а сейчас почти 130 грн. Сало сейчас стоит более 100 грн за кг — а в 2013 г. оно стоило 23,89 грн.

Молоко подорожало с 7,7 до более чем 20 грн, сливочное масло с 60 до 185 гривен за килограмм, яйца с 9,69 до 30 грн за десяток. Муку продавали по 4,38 в 2013 г. — и по 14,45 сейчас. Гречка подскочила в цене с 9,11 до 17,10 грн, а рис — с 7,7 грн до 23,66. Цены на подсолнечное масло и макароны выросли вдвое, а на картофель, морковь и капусту — почти втрое…

Иными словами, практически всё, что получает средний житель Херсона в 2020 г., он отдает за жилье и еду.

Интересное такое «повышение» зарплат получилось, не правда ли? Поэтому те же херсонцы с завистью смотрят на соседний Крым — теперь уже российский.

В Республике Крым средняя зарплата в январе 2019 г. составила 31 263 руб. по данным Росстата. А вот по данным сайтов trud.com и «Зарплата.ру», средняя з/п в Крыму за этот же период и того выше — 45 217 рублей. Что в переводе на курс доллара составляет от 460 до 665 USD — т. е. рост в долларовом эквиваленте в среднем в 1,5 раза.

А выросли ли цены в Крыму на еду и оплату услуг ЖКХ? Да, выросли, но несущественно в сравнении с той же соседней Херсонской областью Украины.

Например, электроэнергия 3,04 руб/кВт/ч, газ 5,18711 руб./куб.м, а вода 31,55 руб./куб.м — в сравнении с херсонскими ценами в пересчете к единому денежному эквиваленту крымчанин в среднем тратит на оплату «коммуналки» в 1,5 раза меньше, чем украинцы-соседи.

Аналогично и с продуктами питания — хлеб в Крыму стоит 15 рублей, а вот в Херсоне 15 грн. Почувствовали разницу почти в три раза не в пользу Украины?

Молоко в Крыму стоит 30 рублей — а в Херсоне 20 грн (т. е. 54 рубля). Масло сливочное 300 рублей в Симферополе — и 185 грн у соседей (т. е. почти 500 рублей). И так практически по всем позициям — цены на Украине выше крымских от 1,5 до 3 раз!

Вот и получается, что с учетом стоимости продуктов питания и оплаты услуг ЖКХ с одной стороны, и при этом вдобавок с повышением средней заработной платы обычный крымчанин значительно выиграл от присоединения к Российской Федерации — уровень жизни людей в Крыму вырос почти в 2 раза!

Как же так? А куда же делась украинская «пэрэмога», о которой рассказывали по телевизору? Куда испарилась обещанная на Майдане та самая «европейская жизнь»? Ведь украинцы верили в то, что будут цены ниже, а зарплаты выше. А вышло ровно наоборот…

И теперь те же самые жители соседних с Крымом областей Украины — и прежде всего Херсонской — втайне хотят тоже пасть «жертвой российской агрессии». Прямо как в той песне: «Оц, стоц, перевертоц, бабушка здорова — и мечтает снова пережить налёт…»

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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»