Новости Украины и Новороссии 10 марта 2020
- 11:44 МОЛНИЯ: Первый случай коронавируса подозревают в ДНР.
- 10:20 Азаров о судьбе нового Кабмина Украины.
- 06:00 Украина уже очень скоро вернётся на «российскую орбиту».
- 05:30 Ответный удар по Западу: Россия представит доклад о войне против России и крушении «Боинга» МН17.
- 04:31 Из-за Крыма в Херсоне у всех пропал сон… (ФОТО).
- 04:00 «Эрдоган поймал Европу за гриву» (ВИДЕО).
- 01:00 В Нидерландах рассказали, что грозит обвиняемым по делу «Боинга» MH17 .
- Вчера 23:26 Зеленский рассказал, за что воюет Украина (ВИДЕО).
- Вчера 23:18 Мы все от вас очистим.
- Вчера 22:40 «Лично подносил патроны Бандере»: Украинский телеканал рассказал, как Тарас Шевченко боролся с советской властью (ВИДЕО).
- Вчера 19:58 В Совфеде ответили на слова Климкина о праздновании Дня Победы и «катастрофе».
- Вчера 18:35 В Запорожье восстановили легендарный танк, чтобы он возглавил парад на День Победы (ФОТО, ВИДЕО).
МОЛНИЯ: Первый случай коронавируса подозревают в ДНР
Первый случай коронавируса подозревают в ДНР. Об этом утром 10 марта сообщает Минздрав Республики.
«С целью медицинского наблюдения 9 марта в Донецкой Народной Республике госпитализирована женщина, прибывшая из Китая.
6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19 (коронавируса), тест был отрицательный.
При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска „Новошахтинск“ 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2.
С учётом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза.
На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается», — сообщили в ведомстве.
За всеми лицами, контактировавшими с женщиной, установлено медицинское наблюдение.
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Азаров о судьбе нового Кабмина Украины
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Украина уже очень скоро вернётся на «российскую орбиту»
Обеспечение украинских потребителей российским газом вошло в финальную стадию. Если местные газовые компании не сумеют договориться, Киев ждёт коллапс. Украина будет вынуждена вернуться на «российскую орбиту», потому что ее больше нигде не примут, да и идти особо некуда. Такое мнение выразил политолог Андрей Иванов.
Киевская компания «Киевгаз» никак не хочет подписывать контракт с «Оператором ГТС Украины». Эта информация поступила из пресс-службы последней. Там сказано, что столичные газовики уже более двух месяцев буквально саботируют подписание соглашения. Если в ближайшее время в «Киевгазе» не одумаются, «Оператор ГТС Украины» остановит снабжение, а это приведет к полному отсутствию газа у жителей украинской столицы.
Новый контракт поступил в ведомство киевской компании ещё в декабре прошлого года. Однако руководство не устроили условия государственного оператора, и они внесли в документ ряд серьезных изменений, пользуясь своим монопольным положением. Соглашения добиться так и не удалось. При этом, как отмечает «Оператор ГТС Украины», столичная компания — единственная из всех региональных операторов, кто отказался подписывать договор.
Политолог Андрей Иванов убежден, что уже очень скоро российско-украинский газовый вопрос завершится. Он полагает, что политика Киева по этому вопросу с 2014 года сейчас вошла в стадию агонии, ставшей лишь экстремумом многолетней линии истерии по газу.
Эксперт напомнил, что с 2014 года в рамках антироссийской политики киевские власти решили закупать российский газ в Европе. Разумеется, с большой наценкой из-за реверса. Внешнеполитический курс — одно дело, однако сейчас раздор начался уже и внутри страны из-за абсурдности этого курса. Понятно, что в результате пострадают обычные граждане страны, которые уже сейчас рискуют остаться без газа. Ситуация в последнее время только усугубляется, считает он.
Кроме того, в этом году запустится «Северный поток — 2», а это, без сомнений, обесценит Украину в качестве транзитного партнера. Внутри страны нет согласия, Евросоюз и США сейчас заняты куда более серьезными вопросами, да и они уже поняли бесперспективность европейского постсоветского рудимента.
Таким образом, все возвращается на круги своя, убежден Иванов, Украина в итоге вернется на «российскую орбиту» — к историческим корням, так сказать. Впрочем, помимо истории, у нас есть и немало объективных факторов для сотрудничества, а точнее, построения отношений созависимого типа.
Дело за малым: чтобы украинские политики слезли с западных дотаций, сняли денежную пелену со своих глаз и увидели самое очевидное и простое решение.
Напомню, в самом конце прошлого года, буквально «на флажке», Москва и Киев все-таки заключили новое пятилетнее соглашение на транзит газа. «Нафтогаз» уже окрестил новый контракт самым эффективным за всю историю.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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Ответный удар по Западу: Россия представит доклад о войне против России и крушении «Боинга» МН17
Катастрофа малайзийского «Боинга» станет одной из глав книги об информационной войне против России.
Анонсирован выпуск книги об информационной войне Запада против России, тянущейся последние шесть лет. Она будет состоять из шести глав, которые расскажут о шести грязных постановках — российское «вмешательство» в выборы США, дело Скрипалей, допинг спортсменов, крушение «Боинга» МН17 и т. д.
Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«Против нашей страны идет информационная война. Как минимум шесть последних лет. И катастрофа Boeing — это одна из глав пока еще не написанной книги об этой войне».
По словам Малькевича, запуск книги приурочат к шестой годовщине крушения малайзийского «Боинга». Доклад прочтут в Москве, Берлине, Амстердаме и любом другом городе, где захотят его услышать.
Тем временем в Гааге начался суд по делу гибели лайнера МН17, где «на скамье подсудимых» — четверо россиян. Очевидно, сторона обвинения, несмотря на огромное количество антидоказательств и антиаргументов, будет настаивать на причастности России к крушению самолета.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Из-за Крыма в Херсоне у всех пропал сон… (ФОТО)
Далеко не секрет, что внутренние цены на Украине, которыми так гордилась страна еще до Майдана, практически уже сравнялись с довольно высокими российскими. А вот в части оплаты коммунальных услуг — так и значительно их переплюнули.
Однако при этом заработная плата, даже с учетом повышений и индексации инфляции, оставляет желать лучшего.
Например, в декабре 2013 г. среднемесячный заработок «пересiчного» (рядового) гражданина Украины составил 3619 грн, что по курсу доллара на тот период выходило около 450 USD.
При этом з/п в Автономной Республике Крым ненамного превосходила соседние регионы страны — в конце 2013 г. крымчане получали 3148 грн в месяц, а жители соседней Херсонской области — 2811 грн.
Т. е. разница составляла несущественные 40 «баксов». Пальму первенства в то время делили между собой Киев, с его 5618 грн в месяц, и Донецк, с 4117 грн.
А вот как изменилась картина спустя 6 лет «российской агрессии»?
В той же Херсонской области вроде бы случился резкий рост заработной платы — до 9828 грн в месяц. Т. е. почти в 3,5 раза!
Но это в гривне, а в пересчете на американскую валюту зарплата даже упала и составляет всего 390 USD. А вот цены на коммунальные услуги выросли значительно — по отдельным позициям в 5-6 и даже в 10 раз!
Такая же точно ситуация и с продуктами питания…
В 2013 г. пшеничный хлеб стоил в среднем 4,78 грн, а в 2020 г. — уже 15 гривен. Говядина стоила 54,17 грн/кг — а сейчас почти 130 грн. Сало сейчас стоит более 100 грн за кг — а в 2013 г. оно стоило 23,89 грн.
Молоко подорожало с 7,7 до более чем 20 грн, сливочное масло с 60 до 185 гривен за килограмм, яйца с 9,69 до 30 грн за десяток. Муку продавали по 4,38 в 2013 г. — и по 14,45 сейчас. Гречка подскочила в цене с 9,11 до 17,10 грн, а рис — с 7,7 грн до 23,66. Цены на подсолнечное масло и макароны выросли вдвое, а на картофель, морковь и капусту — почти втрое…
Иными словами, практически всё, что получает средний житель Херсона в 2020 г., он отдает за жилье и еду.
Интересное такое «повышение» зарплат получилось, не правда ли? Поэтому те же херсонцы с завистью смотрят на соседний Крым — теперь уже российский.
В Республике Крым средняя зарплата в январе 2019 г. составила 31 263 руб. по данным Росстата. А вот по данным сайтов trud.com и «Зарплата.ру», средняя з/п в Крыму за этот же период и того выше — 45 217 рублей. Что в переводе на курс доллара составляет от 460 до 665 USD — т. е. рост в долларовом эквиваленте в среднем в 1,5 раза.
А выросли ли цены в Крыму на еду и оплату услуг ЖКХ? Да, выросли, но несущественно в сравнении с той же соседней Херсонской областью Украины.
Например, электроэнергия 3,04 руб/кВт/ч, газ 5,18711 руб./куб.м, а вода 31,55 руб./куб.м — в сравнении с херсонскими ценами в пересчете к единому денежному эквиваленту крымчанин в среднем тратит на оплату «коммуналки» в 1,5 раза меньше, чем украинцы-соседи.
Аналогично и с продуктами питания — хлеб в Крыму стоит 15 рублей, а вот в Херсоне 15 грн. Почувствовали разницу почти в три раза не в пользу Украины?
Молоко в Крыму стоит 30 рублей — а в Херсоне 20 грн (т. е. 54 рубля). Масло сливочное 300 рублей в Симферополе — и 185 грн у соседей (т. е. почти 500 рублей). И так практически по всем позициям — цены на Украине выше крымских от 1,5 до 3 раз!
Вот и получается, что с учетом стоимости продуктов питания и оплаты услуг ЖКХ с одной стороны, и при этом вдобавок с повышением средней заработной платы обычный крымчанин значительно выиграл от присоединения к Российской Федерации — уровень жизни людей в Крыму вырос почти в 2 раза!
Как же так? А куда же делась украинская «пэрэмога», о которой рассказывали по телевизору? Куда испарилась обещанная на Майдане та самая «европейская жизнь»? Ведь украинцы верили в то, что будут цены ниже, а зарплаты выше. А вышло ровно наоборот…
И теперь те же самые жители соседних с Крымом областей Украины — и прежде всего Херсонской — втайне хотят тоже пасть «жертвой российской агрессии». Прямо как в той песне: «Оц, стоц, перевертоц, бабушка здорова — и мечтает снова пережить налёт…»
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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»
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«Эрдоган поймал Европу за гриву» (ВИДЕО)
Для Европы и для Германии самый важный вопрос — это те шлюзы, которые пообещал и уже открыл Эрдоган в связи с возможным свободным выходом беженцев на территорию Европы.
Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.
По мнению эксперта, таким образом Эрдоган решил для себя сразу три цели. Во-первых, помог «несчастной» Германии немножко выйти из того кризиса в правительстве, в котором она находилась, «потому что угроза возврата беженцев в Германию однозначно укрепляет позицию Христианского демократического союза и Ангелы Меркель».
«Ни один из новых кандидатов не захочет садиться в кресло, из которого он вылетит как из катапульты, если в Европу придут новые толпы беженцев», — отметил Сосновский.
Во-вторых, как считает эксперт, Эрдоган «пощупал кошелёк Евросоюза», потому что Евросоюз «моментально понял, о чём идет речь».
«Те три миллиарда, которые Эрдоган получил за недопуск беженцев в Европу, — они, вероятно, давным-давно уже закончились, и сейчас самое время немножко подоить эту корову в Брюсселе с тем, чтобы получить какие-то очередные деньги», — пояснил журналист.
Он обратил внимание, что в настоящее время около 76 000 мигрантов из Сирии «практически прорвались», они двигаются в сторону Европы.
«Вот вы говорили о погибших турецких солдатах. 33 человека погибли. А я так цинично вас спрошу: а погибли они случайно или это такая сакральная жертва для того, чтобы начать этот кризис (я имею в виду, со стороны Турции) и заявить о том, что “открываются ворота, и мы теперь пошлём ваших беженцев, которые возникли по вашей же вине, европейцы и американцы, и они теперь придут в Европу”?» — спросил он.
Что происходит в Германии при мысли о том, что это может произойти? Как заметил эксперт, одна из немецких газет ранее написала о «поджигателях войны», имея в виду Россию. Но сейчас они «говорят немного по-другому».
«Проблема-то заключается даже не в беженцах, а в том, что сегодня Европа, которая уже “умирает” от одной мысли о коронавирусе, представить себе не может, что произойдет, если, скажем, 500 тысяч беженцев попадут в Европу, где необходимы меры по карантину», — подчеркнул Сосновский.
Решить проблему коронавируса в Германии «очень просто». Местному населению для этого, по мнению эксперта, достаточно сказать: «Берлин, вы закрыты!» — и все берлинцы две недели будут сидеть по своим домам, и никто из этих домов не выйдет». То есть таким образом они смогут бороться с коронавирусами и с подобными проблемами.
«А если в страну и в Европу попадают беженцы, проблема борьбы с коронавирусом — она просто становится нерешаемая. Поэтому, конечно же, в Германии и в Европе восприняли эту угрозу Эрдогана настолько серьёзно, что сейчас говорить о том, что они будут каким-то образом на Эрдогана давить… Думаю, нет. Скорее всего, они будут идти на все уступки, на те требования, которые он будет выдвигать», — сказал Александр Сосновский.
Как сообщала «Русская Весна», Турция открыла границы для беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Тысячи нелегалов стали штурмовать Европу, и Греция первой попала под удар. Только в минувшие выходные через сухопутный пограничный пункт в Европу пытались прорваться более 10 тысяч беженцев.
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На видео с 00:05:35
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В Нидерландах рассказали, что грозит обвиняемым по делу «Боинга» MH17
Максимальным наказанием для обвиняемых по делу MH17 является пожизненное заключение.
Об этом заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар по итогам первого дня заседания суда в Нидерландах.
«Максимальным наказанием по выдвинутым обвинениям является пожизненное заключение», — сказала она.
Напомним, ранее прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, что является наказуемым в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, что является наказуемым в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса.
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Зеленский рассказал, за что воюет Украина (ВИДЕО)
В понедельник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина воюет за свою культуру, потому что культура — это и есть народ и государство.
Об этом он рассказал в Национальной опере Украины во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Президент вышел на сцену вместе с лауреатами премии этого года и рассказал о том, что страна должна делать для культуры, вспомнив слова знаменитого британского премьер-министра Уинстона Черчилля.
«В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему повысить расходы на оборону благодаря уменьшению расходов на культуру. На что Уинстон Черчилль ответил: „А за что мы тогда воюем“. Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за нашу державу, за нашу культуру, потому что культура — это и есть государство, потому что культура — это и есть наш народ, слава Украине», — заявил Зеленский.
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Мы все от вас очистим
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«Лично подносил патроны Бандере»: Украинский телеканал рассказал, как Тарас Шевченко боролся с советской властью (ВИДЕО)
В понедельник, 9 марта, во время сюжета о дне рождения украинского поэта Тараса Шевченко на украинском 24 канале заявили, что он активно противостоял советской власти.
Ошибку ведущей заметил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко на своей странице в соцсети.
«Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке», — рассказала ведущая.
«Забыли добавить о членстве поэта в Украинском Хельсинкском союзе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий», — иронизирует Бондаренко.
«И каждый год 9 марта Шевченко приносил цветы к своему памятнику!»;
«И лично подносил патроны Бандере»;
«Бедный Тарас Григорьевич, как же он страдал в схронах»;
«И только при незалежной Украине он смог осуществить свою мечту и стать всемирно известным футболистом», — шутят комментаторы.
Напомним, Тарас Шевченко умер в 1861 году.
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В Совфеде ответили на слова Климкина о праздновании Дня Победы и «катастрофе»
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с RT оценил слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне может стать «катастрофой» для Киева из-за посещения Москвы западными лидерами.
Сенатор пояснил, что Климкин прав, что многие западные лидеры приедут в Москву. Однако экс-глава МИД Украины, по мнению Морозова, заблуждается, что кто-то будет использовать этот повод, чтобы «напакостить Украине». Сенатор подчеркнул, что Киеву проще было принять участие в этом мероприятии, чтобы отдать дань памяти воинам. При этом, по словам Морозова, непонятно, как приглашать Украину на празднование 75-летия Победы из-за высказываний Владимира Зеленского.
«Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины Победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему», — подытожил Морозов.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине необходимо добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно приехали в Киев. По его словам, если они «просто заедут в Москву, это будет катастрофа».
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В Запорожье восстановили легендарный танк, чтобы он возглавил парад на День Победы (ФОТО, ВИДЕО)
На Украине легендарная боевая машина Великой Отечественной войны специалистами украинского автопредприятия «Мотор Сич» была восстановлена до ходового состояния.
Торжественная «выкатка» танка Т-34 (а вернее, его модификации Т-34–85) и проверка его ходовых качеств состоялись накануне. Отмечается, что реставрацию танка к 75-летию Победы произвели по указанию президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. И именно эта «тридцать четвёрка» должна возглавить парад 9-го мая в Запорожье. При этом на гусеницы танка установили специальные накладки, чтобы не подвергать асфальт повреждениям.
T-34 — советский средний танк, который серийно выпускался с 1940 года. В течение 1942–1947 годов — основной танк Рабоче-крестьянской Красной армии и Вооружённых сил СССР. Легендарный танк стал самым массовым танком в ВОв и в послевоенное время.
Был разработан под руководством Михаила Кошкина КБ танкового отдела Харьковского завода № 183.
Успешность проекта предопределило применение новейшего высокоэкономичного дизель-мотора В-2. Благодаря этому Т-34 получил в наследство от лёгкого БТ необычайно высокую удельную мощность (отношение мощности двигателя к боевой массе), обеспечившую боевой машине в проходимости, манёвренности, подвижности абсолютное превосходство в течение всей войны.
В Сети многие украинцы с воодушевлением восприняли такую новость. Так, своими радостными эмоциями поделился протоиерей Александр Овчаренко, главред официального видеоканала Запорожской епархии УПЦ «Православные новости Запорожья».
«Этот действующий танк Т -34 реконструирован по указанию генерального директора «Мотор Сич» Богуслаева В. А. Танк оснащен специальными накладками на гусеницы, чтобы 9 мая пройти во главе праздничного парада по улицам Запорожья! В запорожских пабликах в комментариях горячие споры. Прости меня, Господи, но я радуюсь)). Великий Пост, а я радуюсь мирскому — не спорам, нет! но то, что хоть у нас на Украине немного легче стало в отношении нашей общей истории!» — написал Овчаренко в своём Telegram-канале.
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Вопрос Украины решится в течении года.