15 мощных рисунков от иранского художника, которые показывают борьбу врачей с коронавирусом по всему миру

39-летний художник из Ирана Алиреза Пакдел создаёт мощные рисунки, демонстрируя, насколько тяжела работа врачей в целом и в частности во время пандемии коронавируса. Люди, находящиеся на передовой всех этих кошмаров и самоотверженно спасающие людей, заслуживают всеобъемлющей благодарности от всех жителей Земли. Именно они — реально существующие супергерои.

Поэтому Ализер Пакдел посвятил врачам и работникам других экстренных служб по всему миру свои очень эмоциональные рисунки, которым совершенно не требуются подписи.

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На 31 марта в мире заразились коронавирусом уже более 780 тысяч человек, из них > 37 тысяч умерло и > 166 тысяч выздоровело. Без неустанной работы врачей соотношение умерших и выздоровевших было бы совсем другим.

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Взглянуть на реальные фотографии врачей после долгих смен вы можете здесь. Эти кадры облетели весь мир и вряд ли могут оставить равнодушным хоть кого-то.

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Каждый из нас может помочь этим героям — сейчас нужно просто посидеть дома. Об этом врачи сами просили в недавнем флешмобе «Мы остаёмся на работе для вас. Вы же оставайтесь дома для нас».

Источник: https://nstarikov.ru/15-moshhnyh-risunkov-ot-iranskogo-hudozhnika-kotorye-pokazyvajut-borbu-vrachej-s-koronavirusom-po-vsemu-miru-114884