15 мощных рисунков от иранского художника, которые показывают борьбу врачей с коронавирусом по всему миру
39-летний художник из Ирана Алиреза Пакдел создаёт мощные рисунки, демонстрируя, насколько тяжела работа врачей в целом и в частности во время пандемии коронавируса. Люди, находящиеся на передовой всех этих кошмаров и самоотверженно спасающие людей, заслуживают всеобъемлющей благодарности от всех жителей Земли. Именно они — реально существующие супергерои.
Поэтому Ализер Пакдел посвятил врачам и работникам других экстренных служб по всему миру свои очень эмоциональные рисунки, которым совершенно не требуются подписи.
1.
2.
3.
4.
5.
На 31 марта в мире заразились коронавирусом уже более 780 тысяч человек, из них > 37 тысяч умерло и > 166 тысяч выздоровело. Без неустанной работы врачей соотношение умерших и выздоровевших было бы совсем другим.
6.
7.
8.
9.
10.
Взглянуть на реальные фотографии врачей после долгих смен вы можете здесь. Эти кадры облетели весь мир и вряд ли могут оставить равнодушным хоть кого-то.
11.
12.
13.
14.
15.
Каждый из нас может помочь этим героям — сейчас нужно просто посидеть дома. Об этом врачи сами просили в недавнем флешмобе «Мы остаёмся на работе для вас. Вы же оставайтесь дома для нас».
Источник: https://nstarikov.ru/15-moshhnyh-risunkov-ot-iranskogo-hudozhnika-kotorye-pokazyvajut-borbu-vrachej-s-koronavirusom-po-vsemu-miru-114884