«Делать это во время пандемии ужасно»: В США выбрасывают на улицу десятки тысяч медиков (ФОТО, ВИДЕО)

В США работники здравоохранения сталкиваются с увольнениями, увольнениями и сокращением зарплат и графиков в связи со снижением доходов. Об этом пишет авторитетное британское издание The Guardian.

Морин Земан работала медсестрой в течение 29 лет в больнице в Сан-Хосе, штат Калифорния, до того, как её уволили с десятками других медсестёр во время пандемии коронавируса.

Многие штаты в США прекратили частные медицинские процедуры во время пандемии, чтобы обуздать распространение коронавируса. В результате в больницах и медицинских клиниках вводятся временные увольнения, отпуска и сокращения зарплат и графиков работы в ответ на снижение доходов.

Компания-владелец клиники, в которой работала Земан, решила закрыть отделение родовспоможения в конце марта. Это оставило Земан и многих других без работы.

«Говорят, что это не связано с Covid-19, но это очень плохо для женщин, проживающих в восточной части Сан-Хосе. Делать это во время пандемии ужасно», — сказала Земан.

Ей просто объяснили, что «финансово нестабильно держать блок открытым, и поэтому они закрываются».

«Мы очень обеспокоены тем, что центр закрыли, так как в этом районе нет больниц, которые могли бы обслуживать женщин и детей», — добавила она.

Здравоохранение — это индустрия на триллион долларов в США, где больницы и клиники в подавляющем большинстве работают как предприятия, а пациенты составляют основу их цикла доходов.

Считается, что американцы могут оплачивать лечение за счёт дорогостоящей страховки, связанной с их работой, хотя, согласно данным Фонда семьи Кайзера, в 2018 году около 28 миллионов человек не были застрахованы.

«Если вы занимаетесь здравоохранением как бизнесом, если вам кто-то не выгоден, вы увольняете [людей]. И это то, что мы видим сейчас», — сказал д-р Дэвид Химмельштейн, известный профессор общественного здравоохранения в Хантер-колледже городского университета Нью-Йорка и лектор по медицине в Гарвардской медицинской школе.

По его словам, «больницы именно в период крайней необходимости говорят, что им не нужны эти люди».

«У нас система здравоохранения такова, что в обычное время они занимаются всем, что наименее важно, а затем, когда у нас чрезвычайная ситуация, а потребность самая большая, у них финансовые проблемы. Потому что они делают лишь то, что им выгодно», — критично заметил он.

По данным Бюро статистики труда США, в марте 2020 года было уволено 43 тысяч медработников. И эти цифры только растут, перевалив за 50000, поскольку из-за пандемии в большинстве случаев возникают простои.

HealthLandscape и Американская академия семейных врачей опубликовали отчёт, согласно которому к июню 2020 года 60 тысяч семейных медицинских практик будут закрыты или сокращены, что затронет 800 тысяч работников.

Кори Мерц в течение 21 года работал медбратом в частной больнице в Макминнвилле, штат Орегон. Говорит, что его рабочий график изменился с полного рабочего дня — с 32 до 40 часов в неделю — до менее чем 12 часов в неделю.

«За последние две-три недели мы отменили все наши плановые операции, большинство наших амбулаторных процедур, и это оказало гигантское влияние на нашу больницу», — сказал он.

Мерц подал заявление на пособие по безработице на прошлой неделе. Однако денег он так и не получил, поскольку не смог связаться с Госагентством по безработице.

Изначально в больнице Мерца началось сокращение медсестёр для оказания помощи отделениям с ожидаемыми выбросами пациентов с коронавирусом. В итоге обучение было прекращено, так как в больнице не наблюдалось значительного притока пациентов, достаточно серьёзных, чтобы их можно было принять.

«У всех нас есть много неуверенности и беспокойства относительно того, как долго это будет продолжаться», — добавил Мерц.

Сокращения во время пандемии

То, что начались повальные сокращения и увольнения среди медперсонала, объясняется тем, что во многих районах США наблюдается высокий всплеск инфекции. Но при этом больницы испытывают нехватку поставок и средств защиты для самих работников.

Элизабет, которая медицинский ассистент в больнице в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, попросила не использовать свою фамилию из-за страха потерять работу. В конце марта 2020 года её ограбили, поэтому для неё важна любая информация о работе, как выжить в этих условиях и чего ожидать в процессе такого вынужденного отпуска.

«Такой головной боли, с которой мы столкнулись, ещё никогда не было. А я работаю в медицинской сфере уже 21 год! Они хотят, чтобы мы использовали наше оплачиваемое свободное время для покрытия наших пособий по медицинскому страхованию. А если подать на пособие по безработице, то они подумают, что вы получаете зарплату, и вы его не получите. У нас пособия по безработице минимальны. Это даже не половина нашего чека», — рассказала она.

Региональный медицинский центр Fairmont — единственная больница в округе Мэрион, штат Западная Вирджиния. В конце марта её закрыли. А через несколько дней там умер первый житель, которому был поставлен диагноз: коронавирус.

«Я думаю, что отсутствие больницы в этом сообществе означает смерть для многих людей», — сказала Патти Снайдер, президент Союза розничных и оптовых универмагов Local 550, которая также предствляет коллектив из 120 сотрудников больницы.

Снайдер стала одной из сотен уволенных сотрудников. Почти 30 лет она проработала кассиром в больнице.

«Это будет иметь катастрофические последствия для этого сообщества. В разгар пандемии у нас нет времени ждать “скорой помощи” от 20 до 30 минут и [затем] затем ещё 20-30 минут куда-нибудь ехать до больницы», — заметила она.

Компания Alecto Healthcare Services, которой принадлежит Fairmont, проигнорировала просьбу The Guardian дать хоть какой-нибудь комментарий.

Алекс Хлумык, дипломированный медицинский помощник в Хаббарде, штат Огайо, начал свою работу на практике врачей в системе здравоохранения, принадлежащей частной акционерной компании восемь месяцев назад. Недавно его уволили по причине отсутствия финансирования. Важно то, что перед увольнением Хлумык обследовал пациентов на наличие коронавируса. Он был разочарован тем, что ему не предложили никаких рекомендаций о том, как продолжать оказывать помощь на передовой линии пандемии.

«У меня есть навыки, чтобы помочь людям во время этой пандемии, но не могу», — сказал Хлумык.

Он подал заявление на пособие по безработице в тот же день, когда его уволили и пока ещё не получил ни копейки. Поэтому переживает, что нужно платить по счетам за квартиру и машину.

«Эти увольнения свидетельствуют о том, что сейчас наша система здравоохранения не должна быть коммерческой. Мы являемся одними из самых важных работников в стране прямо сейчас. И не должно быть никаких причин, по которым некоторые люди на Уолл-стрит должны определять ценность нашей работы, когда тысячи и тысячи жизней находятся в опасности», — подчеркнул он.

Как сообщала «Русская Весна», также в США упал объём промышленного производства. В марте эти показатели оказались ниже на 5,4% по сравнению с февралём. И это рекорд за последние 74 года — с января 1946-го. Хотя эксперты прогнозировали, что снижение произойдёт только на 4%.

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