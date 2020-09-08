Корреспондент издания «Ридус» пообщался с главой одной из организаций, участвующей в американском BLM-движении.

Лидер, или, как сам он себя называет, главнокомандующий «Черным Молотом», Гази Кодзо рассказал, что возглавляет «антиколониальную массовую организацию, в которой состоят только Колонизированные люди, не-белые: все они либо из Бедноты, либо Пролетарии» (Кодзо выделяет часть слов большими буквами).

«Мы позволяем белым Выплачивать Репарации нашей организации и выступать волонтерами, однако они не могут посещать наши собрания, занимать какие-либо посты, иметь право голоса или решения», — пояснил чёрный расист.

«Кредо “Черного Молота” состоит в том, что организация сфокусирована на построении Черной Власти. Наша миссия — под руководством Колонизированного пролетариата использовать нашу коллективную силу для усиления всех секторов Колонизированной Нации.

В настоящее время наш физический и интеллектуальный труд используется для построения белого капиталистического государства, но эту тенденцию ради благородной цели можно изменить. Мы сделаем так, чтобы наш труд служил нам самим. Наш символ — «Черный Молот» — символизирует разбивание цепей империализма и построение подходящего будущего для Колонизированных народов всего мира», — добавил Кодзо.

«Мы боремся с несправедливостью. Колонизированных людей гораздо чаще увольняют, чем всех остальных. Нас выселяют из наших домов чаще, чем других. Африканцев и Колонизированных людей полиция убивает чаще, чем кого бы то ни было.

Наши земли, труд и жизни были использованы для построения Западного Мира и Капитализма. И сейчас, во время пандемии коронавируса, Америка использует дешевый труд Африканцев и Колонизированных народов из бедноты и рабочего класса для поддержки экономики. Они заставляют нас работать в ужасных условиях, которые ежедневно нас убивают», — подчеркнул он.

«У Колонизированных людей гораздо больше шансов не только заразиться коронавирусом, но и умереть от него. Так происходит, потому что американские госпитали — это смертельные ловушки для Черных и Коричневых людей. Они не делают нам необходимых процедур и неправильно нас лечат.

Бедняков и Рабочих из Колонизированных людей заставляют выбирать между смертью от КОВИД-19 и бедностью. Я знаком с одним брателлой, он работает на почте. Его босс отказался дать работникам маски и санитайзеры, не было никакого санитарного дистанцирования. Дома у этого бро престарелая мать и младенец.

Когда он обратился к боссу с просьбой улучшить условия труда, ему отказали и предложили уволиться, раз он уж так беспокоится о своем здоровье. Ничего не изменилось и тогда, когда несколько его коллег заразились коронавирусом. Он уволился и теперь сидит дома в ожидании лендлорда, который выселит его с семьей за неуплату. Таких историй — не сосчитать», — пояснил главарь группы активистов BLM.

По его словам, «если Черный попадет в госпиталь, то ему повезет, если он получит необходимую помощь. Знаю одну семью, где мать считалась «незаменимым работником» в одной конторе. Она заразилась КОВИД-19 и пошла в госпиталь. Ей дважды отказали в обслуживании. Она вернулась домой, заразила мужа, и они оба умерли, оставив сына сиротой».

«В больницах Чикаго есть такие палаты, куда кладут только Черных. Их никак не лечат, просто ждут, пока все пациенты не помрут. В госпитале «Эмери» в Атланте недавно был огромный скандал, который замолчали Корпоративные СМИ. Колонизированным людям пришлось писать открытые письма о том, насколько развит расизм в этом учреждении и как там плохо лечат не-белых. Это происходит по всей стране. Белые колониалисты нас убивают», — уверяет Гази Кодзо.

«”Черный Молот” нашел, как разрешить эти проблемы. Мы построим Микро-Государство, которое назовем Молотсити (Hammercity). Там не будет Арендных Платежей, КОВИДа, Копов и Белых. Там мы построим новую жизнь, пока Западный Вайт-Пауэр Империализм издыхает. Наша цель — дать Власть нашим беднякам и рабочим распоряжаться своими собственными жизнями и плодами труда. Наш первый Молотсити будет построен во Флориде. В дальнейшем мы будем строить такие города везде, где существуют представительства «Черного Молота», а они есть почти на всех континентах.

Мы объявили о постройке Молотсити около месяца назад и начали собирать деньги на реализацию проекта. Несмотря на экономический спад, Бедняки и Рабочие из Колонизированных народов жертвуют нам! Мы уже собрали больше 30 тысяч долларов! На это понадобилось чуть больше 400 пожертвований! Бедняки и Пролетарии в Америке охотно объединяются под знаменами нашего проекта! Они видят в нем единственный вариант будущего, потому как в курсе, для чего создан старый капитализм белых угнетателей. Они знают: не имеет никакого значения, за кого ты проголосуешь на президентских выборах, нас все равно продолжат убивать», — добавил глава организации.

«На среднем западе США у нас есть ячейка — Молотсити Черепаший Остров. В ней состоят представители Коренных народов, мы их называем Освободители Земель. На своей земле они смогут, наконец, заняться самоопределением. У нас есть много разных команд: пермакультурные, электрические, юридические, архитектурные, водоснабженческие и целый ряд экспертов по градостроительству. Круглый год они занимаются секретной работой. Молотсити станет наиболее значимым достижением в антиколониальной истории», — уверен автор идеи.

Мужчина ответил на вопрос журналиста «Ридуса» о планах покупки земли под строительство Молотсити и рассказал о необходимой сумме, которую необходимо собрать.

«Для получения земли нам придется следовать Колониальным законам, придуманным белым правящим классом. Впрочем, закон не обеспечит нам защиты от атак, нас обязательно попытаются как-нибудь «кинуть». Американцы ж тысячи договоров с Коренными народами нарушили.

У нас есть свои Агенты Недвижимости и Юристы, которые сейчас встречаются с владельцами участков. К счастью для нас, пандемия — прекрасное время для покупки недвижимости. Сегодня инициатива на рынке в руках покупателей, моя команда найдет удачную сделку.

Я не могу сказать, какая сумма нам необходима, так как это лишит наших фандрайзеров определенных козырей. Я могу сказать, как земля нам нужна.

Нам нужна Обетованная Земля такой площади, чтобы ей конца и края не было видно. Плодородная, чтобы у нас росли сады и леса. Сейсмоустойчивая, чтобы мы построили там школы, где будем учить детей правдивой истории. С хорошим климатом, чтобы проводить на улице вечеринки. С большим количеством диких зверей. Такая земля нам нужна, и мы ее добудем.

В принципе, сумма, конечно не секрет. Мы просто еще не определились с ней. На самом деле чем больше денег мы соберем, тем более хороший участок сможем себе позволить. Поддержка, оказанная нам, была хороша, так что наши ожидания растут с каждым днем. В наших городах смогут жить все Колонизированные люди, если будут соблюдать наши правила и конституцию», — разъяснил Кодзо.

Расовый состав «Черного Молота»

«Стать членами «Черного Молота» могут стать не только афроамериканцы, но и представители любого Колонизированного народа. Руководящий орган нашей Организации представлен Африканцами, представителями Коренных народов, Азиатами, Арабами, Индусами и так далее.

Мы верим, что у нас общая борьба. «Черный Молот» — он для всех Колонизированных людей. Все мы естественные союзники, которых разделяют лишь неестественные отношения с Властью Белого Колониализма, который стравливает нас, используя древний принцип «разделяй и властвуй».

Несмотря на то, что я — Африканец, я сражаюсь ради освобождения Всех Колонизированных народов. Я покорный слуга Бедных и Рабочих со всех концов Земли. Я уверен, пока все мы не станем свободны, никто из нас не будет свободным. Пока белая власть существует хоть где-то, никто из нас не может стать свободным.

Второе Правило «Черного Молота» гласит: мы верим, что все представители Колонизированного Пролетариата равны вне зависимости от пола, сексуальной ориентации, возраста, телосложения, места проживания, религиозной принадлежности, языка, физической и ментальной инвалидности и многорасовой идентичности.

Система белого колониализма широко известна умением создавать и вешать разделяющие, неправомерные ярлыки, которые заставляли Колонизированных людей сражаться друг с другом. Понятно, от всего этого белые еще и прибыль получали. «Черный Молот» признает весь пролетариат и считает, что мы равны. Любое действие или высказывание, противоречащее этому правилу, будет считаться атакой на нашу организацию и саму возможность стать освобожденными людьми».

«Ридус»: Могут ли стать членами «Черного Молота» пролетарии из постсоветских стран?

ГК: Нет. Прибалты, украинцы, белорусы и прочие — не Колонизированные люди. Они граждане марионеточных государств под управлением Америки, которая использует их в качестве инструмента для борьбы с пролетариатом. Так же, например, США используют Южную Корею в борьбе с КНДР.

Они просто люди-инструменты, которых Западный Империализм раньше использовал для разделения Советского Союза, а сегодня — против России. «Соединенные Шмеи Америки» (United Snakes of America) видят эти страны как военные базы для окружения России и ведения антироссийской пропаганды. Эти государства не были колонизированы СССР, а, наоборот, освобождены Советским Союзом. Теперь они стали марионетками в руках американского кукловода.

«Ридус»: Когда в России говорят о BLM, многие опасаются, что активисты могут запретить использовать слово «негр», которое не носит в нашем языке негативного оттенка. Похоже на правду?

ГК: Нет, Черные знают, что на многих языках нас называют именно так. В испанском, например. Нам нет до этого дела.

«Ридус»: В западной прессе Россию и СССР частенько называют Империей Зла. Что думают об этом члены «Черного Молота»?

ГК: Америка — самая главная Империя Зла за всю человеческую историю. Ни одно государство не пролило столько крови, ни одна страна не вызвала столь масштабных разрушений.

После окончания Второй мировой войны Америка заявила свою позицию — позицию Вождя Империализма Белых Угнетателей. Эту позицию Америка озвучила, сбросив две атомные бомбы на Японию. Используя слабость послевоенной Европы, американцы взяли под контроль те территории, которые раньше управлялись Францией и Англией. Затем США начали Холодную Войну с Советским Союзом, потому что видели в СССР угрозу своей гегемонии.

Единственная претензия к Советскому Союзу, которая есть у Колонизированных народов, заключается в том, что СССР никогда не делал колониальный вопрос центральным в своей борьбе с Империализмом и Капитализмом. Настоящее социалистическое движение должно возглавляться представителем Колонизированных народов, который поведет их на борьбу по всему земному шару, чтобы повсеместно уничтожить Капитализм с корнем.

«Ридус»: В советские времена многие американские борцы с расовой дискриминацией были у нас весьма известны. Пластинки Поля Робсона, Джоан Баэз и Барбары Дэйн широко тиражировались. В поддержку Анжелы Дэвис устраивались демонстрации, а у Игоря Сукачева есть даже песня с таким названием.

ГК: Правда? Удивительно, пришли ссылку.

(5 минут спустя)

ГК: Хорошая песня, жаль, что припев поется о Дэвис. Она хорошо известна своей продажей идеи освобождения Африканцев. Сейчас она использует свою платформу, чтобы Черные голосовали за Демократов. Она так делает раз в четыре года.

Анжела Дэвис — покорная слуга Демократической Партии. Она использует революционные термины, лозунги, эстетику и так далее, но по факту она — неоколониальный предатель, чьи действия всегда связаны с американскими империализмом, колониализмом и капитализмом.



Она разглагольствует о Правах Черных Женщин, но поддерживает Байдена и Харриса, которые всю свою карьеру занимались тем, что сажали в тюрьмы, терроризировали и убивали Черных Женщин. Однажды она назвала Обаму радикалом… Обаму, который убил своими дронами и бомбами больше Колонизированных людей, чем Трамп. Анжела Дэвис — наш враг. Лучше бы ваш певец спел об Ассате Шакур, настоящей Черной Революционерке.

Иногда предателей сложно вычислить, именно поэтому неоколониализм столь опасен. Он использует Колонизированных людей таким образом, что белую власть потом сложно критиковать, хотя она продолжает творить все те же страшные вещи. Так, Черные Пролетарии любят Обаму несмотря на то, что он превратил их жизни в ад и смеялся, когда копы убивали нас. Вот, у нас есть хорошая песня про Обаму для тех Черных, которые плохо осведомлены о его деятельности.

«Ридус»: Гази, ты постоянно оперируешь терминами вроде «пролетариата», «колониализма» и т. д. Как ты определишь свою политическую принадлежность?

ГК: Я не марксист, ленинист или маоист, я даже толком не знаю, что означают эти слова. Осознавая, что капитализм — это порождение колониализма, которое содержится за счет Колонизированных людей всего мира через геноцид, воровство, изнасилования и разорение, я верю, что Колонизированные Бедняки и Рабочие должны получить полную власть над своими жизнями, плодами труда, землей и ресурсами, чтобы заниматься производством для самих себя. Это единственный возможный путь к тому, чтобы никто не жил за счет другого. К этому мне нечего добавить.

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