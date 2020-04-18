Свобода слова от Гугл — блокировка всех выпусков моей программы

Не проходит и дня, чтобы совестливые американские корпорации не постарались бы «придушить» в той или иной форме альтернативную точку зрения. На этот раз был заблокирован аккаунт и Ютуб-канал Федерального агентства новостей (ФАН-ТВ), с которым мы совместно выпускаем программу «По-стАриковски». Все выпуски моей программы сегодня стали недоступными.

Такая вот свобода слова. Уверен, что коллеги с ФАН-ТВ решат эту проблему, но тем не менее реальность сегодня такова.

Источник: РИА ФАН @ Сергей Петров Стариков о цензуре Google: все выпуски моей программы заблокированы! ФАН-ТВ Общественный деятель, писатель и постоянный обозревать ФАН Николай Стариков назвал действия Google безобразием. Напомним, аккаунты Федерального агентства новостей и связанные с ними каналы на YouTube в ночь с 16 на 17 апреля оказались заблокированы, тысячи репортажей и документальных фильмов были удалены. «Под шумок разговоров о свободе слова, о вмешательстве в свои выборы США и крупные американские транснациональные корпорации продолжают самую настоящую политическую цензуру. Сегодня был заблокирован YouTube аккаунт Федерального агентства новостей. Меня этот факт возмущает не только потому, что я читатель и зритель ФАН, но и потому, что я являют автором программы «По-Стариковски», которая выходит, в том числе, на YouTube-канале Федерального агентства новостей. Все выпуски моей программы заблокированы, доступ к ним невозможен. Любой, кто смотрел эти программы, знает, что ничего запрещенного там нет. Ровно так же, как нет никаких нарушений в остальных материалах ФАН. Перед нами, действительно, самая настоящая политическая цензура. Я надеюсь, что должная оценка этим безобразиям рано или поздно будет дана!» — высказал свою точку зрения Николай Стариков.

P.S. Один из выпусков программы «По- стАриковски» можно увидеть на моем персональном Ютуб-канале:

Источник: https://nstarikov.ru/svoboda-slova-ot-gugl-blokirovka-vseh-vypuskov-moej-programmy-114816