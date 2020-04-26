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Что ожидает российский бизнес после эпидемии

09:05. 26 апреля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Эпидемия коронавируса, безусловно, нанесла огромный удар по экономике страны. Меры поддержки предпринимательства – какие они в России? Как ими правильно воспользоваться?
Это тема нового выпуска программы «По-СтАриковски». Гостем передачи стал председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Как спасти туризм?
Что по поводу идею раздачи денег населению в сложный период?
Сколько процентов бизнесменов переживут сложный период сохранив и развив свое дело?
Эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски».

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/chto-ozhidaet-rossijskij-biznes-posle-jepidemii-115030

Метки: блог, Видео

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