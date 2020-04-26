Что ожидает российский бизнес после эпидемии
Эпидемия коронавируса, безусловно, нанесла огромный удар по экономике страны. Меры поддержки предпринимательства – какие они в России? Как ими правильно воспользоваться?
Это тема нового выпуска программы «По-СтАриковски». Гостем передачи стал председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Как спасти туризм?
Что по поводу идею раздачи денег населению в сложный период?
Сколько процентов бизнесменов переживут сложный период сохранив и развив свое дело?
Эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски».
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Что ожидает российский бизнес после эпидемии коронавируса? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- О захвате российских граждан иностранными государствами
- Свобода слова от Гугл — блокировка всех выпусков моей программы
- Нужно ли платить по кредитам на карантине
- Коронавирус и дистанционное обучение
- Когда закончится пандемия коронавируса?
- К чему приведет ограничение зрителей на футбольных матчах?
- Свобода слова – есть ли она для российских журналистов за рубежом
- За что арестовывают журналистов за рубежом? Николай Стариков и Алексей Тимофеев. ФАН-ТВ
- Трамп снова стал президентом США
Источник: https://nstarikov.ru/chto-ozhidaet-rossijskij-biznes-posle-jepidemii-115030