Что ожидает российский бизнес после эпидемии

Эпидемия коронавируса, безусловно, нанесла огромный удар по экономике страны. Меры поддержки предпринимательства – какие они в России? Как ими правильно воспользоваться?

Это тема нового выпуска программы «По-СтАриковски». Гостем передачи стал председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Как спасти туризм?

Что по поводу идею раздачи денег населению в сложный период?

Сколько процентов бизнесменов переживут сложный период сохранив и развив свое дело?

Эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски».

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/chto-ozhidaet-rossijskij-biznes-posle-jepidemii-115030