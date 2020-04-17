Соросята хотят уничтожить традиционную семью, пока мир сражается с к-вирусом

Коронавирус коронавирусом, а западные глобалисты, к сожалению, не дремлют. В частности, особо активизировались борцы за права извращенцев. Ой, простите, представителей нетрадиционных ориентаций и любителей поделить человечество на сотни гендеров.

Вот, например, фонд Джорджа Сороса, известного отца «цветных революций», «Открытое общество» опубликовал манифест радфемки (радикальной феминистки) с призывами упразднить традиционные семьи. В качестве замены предлагаются некие квир-коммуны.

Это, по мнению фемки, якобы необходимо сделать для помощи пострадавшим от коронавируса американцам. Мол, традиционные семьи — рассадник семейно-бытового насилия. Надо их упразднить.

Небольшая справка. Что же такое квир?

Это термин для обозначения гендерных меньшинств, которые не относят себя к обычным гетеросексуальным людям. Углубляться мы в это не будем, в традиционном здоровом обществе их считают извращенцами.

В Америке сейчас вообще царит неразбериха. Какие-то конспирологические теории про педофилов, повальное распространение коронавируса, на фоне этого соросята-то и активизировались.

Например, появились призывы финансировать меньшинства. И это к жесткому гомофобу, сексисту и одновременно шовинисту Дональду Трампу!

«Демократы в Конгрессе призывают направить 250 млрд долларов малому бизнесу, при этом 125 млрд долларов следует предоставить через местные финансовые институты, которые работают с компаниями и некоммерческими организациями, созданными фермерами, женщинами, представителями меньшинств, ветеранами», — вот что говорилось в заявлении.

Американские консерваторы негодуют — левые якобы помогают всем, но только не среднему рабочему классу и обществу в целом. Мол, вместо борьбы с коронавирусом они предлагают упразднить семьи. Только очнулись, господа?

В Европе уже давно предлагают упразднить традиционную семью. Взять тот же манифест Софи Льюс, которая назвала кризис правильным временем для освобождения себя от «традиционного домашнего хозяйства».

Ведь, по её мнению, дом стал небезопасной средой. А Софи Льюс, между прочим, специально, чтобы украсить свою биографию «феминистки», заявила, что её насиловал отец в 13 лет.

Льюс познакомилась с Соросом после того, как написала книгу «Полное суррогатное материнство сейчас: Феминизм против семьи». Сорос принял эту идею — суррогатное материнство, аборты, половую распущенность — и начал продвигать её в массы.

Что хотят соросята?

Они хотят заменить маму и папу на биороботов, в которых не будет ориентиров и ценностей. Они растят общество потребителей и верных служащих огромных корпораций. Прикрываясь борьбой с коронавирусом, они прикрывают истинные идеи о том, как навсегда изменить общество.

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Илья Новицкий, для «Русской Весны»