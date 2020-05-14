Новости Украины и Новороссии 14 мая 2020

В Польше бьют тревогу — из-за оттока украинцев в стране некому работать. На носу сезон сбора клубники, малины, вишни — на полях и теплицах обилие товара, а рабочих рук не хватает.

Но и украинские заробитчане сейчас в невыгодном положении. Многие вернулись домой, а попасть обратно сложно. К тому же без обсервации не обойтись.

О том, с чем приходится сталкиваться украинцам, работающим за рубежом, как это ни странно, пишет не какой-нибудь «рупор российской пропаганды», а одно из наиболее одиозных и «упоротых» украинских изданий — «Обозреватель».

Май — период активной работы в сельском хозяйстве. Последние годы в Польше, Чехии и других странах Европы большую часть тяжелого труда выполняли именно украинские заробитчане. Только по официальным данным Нацбанка, в 2019 году в одной лишь Польше физически работали около 1 млн наших соотечественников.

Из-за пандемии коронавируса многие из них приехали домой. Немного статистики — в середине апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина в страну вернулись 2 млн трудовых мигрантов.

Именно поэтому дефицит рабочей силы уже чувствуется в некоторых странах Европы. Специалист по трудоустройству в Чехии и Польше Антон Иовенко поясняет — Варшава отсылает официальные письма в агентства по поиску кадров, обещает максимальную помощь. Клубники на полях и плантациях много, а если урожай пропадет, то ее стоимость на рынке взлетит. Это невыгодно никому.



Официальное письмо от 21 апреля

«Спрос очень велик. Границу с Украиной пересекать можно, если ты едешь на работу. Но есть условие 14-дневной обсервации. Говорят, что работники могут ее пройти прямо на месте, но я себе это тяжело представляю.

Даже если человек, условно говоря, живет в поле, то ему нужно доставлять еду, общаться с коллегами. Вы же понимаете, не дай Бог, кто-то один с вирусом, то другие почти 100% будут заражены», — рассказывает Иовенко.

Украинец Иван Знайко, ранее работавший в агентстве Biznes i Turystyka, дополняет, многие местные фирмы по поиску кадров просто забиты заявками от фермеров. Они не хотят терять доход, а рук не хватает. Ищут людей не только из Украины, но и из стран Балтии, Молдовы.

«Проблема сейчас в границе. Слишком мало пунктов пропуска и агентствам затратно организовать автобусы, чтобы привезти наших в Польшу. Есть проблемы с бюрократией, визами, оформлением. В июне вроде как ожидается улучшение, ведь Украина может открыть границы, а в Польше пойдет 3-й или 4-й этапы снятия карантина.

Насколько знаю, на рынке сейчас паника, ведь фирмы по рекрутингу потеряли свой главный доход — им платили за работника, и если он спокойно трудился 2-3 месяца, то им еще и доплачивали проценты. Сейчас тут полный голяк», — рассказывает Иван.

Он также считает, что из-за более серьезных проблем с коронавирусом на западе Украины работодатели будут искать заробитчан в центре или на юге страны. Там ситуация с распространением болезни выглядит более оптимистично.

Важно подчеркнуть — сейчас проблему для пересечения границы создает именно обсервация. Как рассказали ранее в Госпогранслужбе, ее практически никак не избежать. Поэтому приехавшие обязаны пробыть две недели в изоляции. Лишь после этого они имеют право покинуть страну.

Но и это не останавливает официальные учреждения. Например, оформить рабочую визу в ту же Польшу можно было еще с 4 мая. Консульства принимают только документы с целью получения украинцами виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Президент Владимир Зеленский и вовсе заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна-работодатель предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

Иными словами, при большом желании покинуть страну и уехать на заработки сейчас можно. Но без трудностей здесь точно не обойтись.

Работа в нечеловеческих условиях

Вакансий на украинских сайтах работы за пределами страны хоть отбавляй. Нескольких минут поиска в Google достаточно, чтобы наткнуться на десяток таковых в Германии, Латвии, Польше, Чехии, Эстонии и других странах Европы.



Список вакансий регулярно обновляется / Eurorabota

Обычно в таких объявлениях обещают приличную зарплату и неплохие условия проживания. Но не все так просто. Антон Иовенко рассказывает — часто приходится работать в тяжелых условиях. В дождь, жару или в грязи по 10-12 часов в сутки.

«Здесь очень повезет тем, кто физически силен и имеет опыт работы на земле. В объявлениях вы часто можете прочесть о зарплате в среднем 14 зл/час, но и это не всегда. Все зависит от работоспособности сотрудника, ведь деньги платят не за время, а за количество собранного продукта. Например, если вы собрали за смену 100 ведер клубники, то заработаете неплохо. А вот если 50 — то получатся копейки. Вы ж учитываете, что на каждой фирме есть свои нормы по сбору. Поэтому человеку без опыта придется пару дней научиться, чтобы быть максимально эффективным», — рассказывает Антон.

Не все хорошо бывает и с жильем, а также питанием: «Обычно дают хостел, комнату на 4-8 человек, а то и больше. Все зависит от размера комнаты. С питанием аналогично. Также для Польши большой минус в том, что платят не евро», — подытожил Иовенко.

Такой работы избегают и сами поляки. Во-первых, за 14 злотых никто впахивать круглые сутки не будет. Местным нужно больше, да и в плане условий труда они намного больше защищены. В случае ЧП на производстве работодатель не сможет выкрутиться и будет нести ответственность, помогать. С украинцами все проще, саботажа со стороны и властей, и местных предпринимателей хватает.

Во-вторых, есть прекрасная альтернатива — Германия, Нидерланды, Скандинавские страны. Там уровень зарплат выше, платят в евро.

Правда, на фоне неразберихи на местных рынках труда многие чехи и поляки вынуждены возвращаться домой, работать и ждать открытия границ. «Да, поляки едут домой. Да, они тоже будут собирать малину, клубнику, потому что ничего другого нет. Но как только совместные границы Польши и Германии откроются (вчера, например, Польша и Литва открыли) — вернутся обратно, ведь там платят в 5-6 раз больше», — подчеркнул Иван Знайко.

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