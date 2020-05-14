Новости Украины и Новороссии 14 мая 2020
- 12:35 Доцент МПГУ С.А.Засорин на канале Звезда. “Специальный репортаж. Трезубная боль Киева”.
- 10:03 Повзрослевшая на войне 11-летняя луганчанка теперь пишет добрые сказки.
- 05:00 Фашистский террор на Украине: мерзкая тактика боевиков.
- 03:35 Не родной Стаханов.
- 03:30 Здобулы: Украинцы пашут в Европе по 12 часов в грязи и за копейки.
- 00:30 Это Украина: Полицейские майнили криптовалюту на конфискованных компьютерах.
- Вчера 22:02 Зеленский выполняет требования.
Доцент МПГУ С.А.Засорин на канале Звезда. “Специальный репортаж. Трезубная боль Киева”
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Повзрослевшая на войне 11-летняя луганчанка теперь пишет добрые сказки
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Фашистский террор на Украине: мерзкая тактика боевиков
Журналист Анатолий Шарий рассказал о том, как украинские неонацисты вербуют детей и как относятся к этому на Украине.
«Посмотрите на эти отважные лица. Это нацисты, — сказал Шарий, показывая на фото винницких малолеток. — Фишка в том, что “Нацкорпус” Винницы решил подряжать для своих акций по нападению на активистов несовершеннолетних».
Некоторые из них — учащиеся техникума, некоторые — обычные украинские школьники. Но у всех этих «нацистов» или «педикулёзников», как обозначил Шарий, был «главный», который запускал их туда, где ему могло что-то угрожать. Это, по словам журналиста, и есть «основная тактика» «Национального корпуса». Очень подленькая, но хитрая.
«Теперь у детей у этих навсегда останется запись как минимум в системе „Армор“, а как максимум — мы будем, конечно, добиваться для них осуждения. После этого я найму специальных людей, чтобы следили за их жизнью. И если хоть немножечко, хоть где-нибудь, а они оступятся, мы будем там сразу же. Потому что я хочу чтобы вместо татуировок, которые они мечтают быстренько набить (СС* или ещё что-то), у них было уголовное дело, которое очень поможет им по жизни», — пообещал Шарий.
Часто к таким делам привлекают малолеток из неблагополучной среды. Так, в Одессе несколько завербованных подростков напали на активистов Шария. Они не только лопали красные шарики, которые украшали акцию в честь Дня победы, они портили имущество людей, прыгая на микроавтобусы.
«Они привлекают детей и подростков из неблагополучных семей, они посещают всякие интернаты для детей улице так называемых, то есть тех у кого нет ничего… Они нападают на мирных одесситов, но денег за это не получают. Потому что деньги должны идти главарям, у которых рожи уже в экран не влазят», — сказал блогер.
Вербовать 12-14 летних, чтобы бросать их вперед как «тупое мясо», чтобы «просто срубить бабла с горсовета», с застройщиков — вот ради чего, как заметил Шарий, устраиваются все эти акции и организовываются детские лагеря для «маленьких патриотов». Но старшим плевать, что будет потом с этими детьми. И украинским родителям стоит задуматься прежде, чем отправить ребёнка в подобное место.
«Мы будем интересоваться, кто дал вообще разрешение на то, чтобы вы подходили близко к детям, лагеря устраивали, ездили по школам? Если разрешение давало предыдущее министерство юстиции, то я думаю, что нынешние министерство юстиции должно очень внимательно пересмотреть все эти разрешения», — в свою очередь добавил Шарий.
Как сообщала «Русская Весна», в Запорожье неонацисты поставили на колени и заставили облиться зелёнкой 14-летнюю девочку, которая снимала на видео, как её друзья срывали государственный флаг Украины. За унижение ребёнка никого не привлекли к ответственности. Но в полиции возбудили дело по надругательству над государственным символом.
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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.
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Не родной Стаханов
Интернет-ресурcы Луганской области: контроль СБУ, вербовка админов и модераторов
Представляем вашему вниманию справку Службы Безопасности Украины о работе в социальных сетях, которая обнаружилась среди документов 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ.
В документе Главного Управления СБУ по Луганской области указаны ресурсы, над которыми был получен контроль путем получения доступа к учетным записям администратора, в том числе и путем вербовки владельца сайта.
Например, указано, что в конце января 2019 года СБУ установила контроль над сайтом «Вольное слово» и завербовала администратора сайта, а также получила права модератора. Данный сайт используется для информационных акций и выполнения информационных задач СБУ.
В начале января 2019 года СБУ установила контроль над Facebook-группой «Жизнь Белокуракинщины», где также был банально завербован администратор группы, а сама группа используется для публикации материалов СБУ и выполнения информационных задач отдела «КИБ» (кибербезопасность) СБУ по Донецкой и Луганской областям.
Также СБУ создана и ведется группа «Виктор Ткаченко» в Фейсбуке, которая используется для текущих информационных акций в рамках поставленных задач отдела «КИБ».
СБУ создана группа «Родной Стаханов», которая используется для проведения информационных акций СБУ.
Кроме того, именно СБУ создала группу «Я люблю Сватово», которая используется для целей, аналогичных целям вышеуказанных групп.
В феврале 2019-го года сотрудниками СБУ был получен контроль над группой "Беловодская сельская рада Беловодского района Луганской области".
Наконец, в конце февраля 2019-го года ГУ СБУ по Луганской и Донецкой областям в интересах «безопасности Украины» получило права модератора в Facebook-группе «Секта Свидетелей Его … Вовы». Предпринимаются меры по популяризации данной группы в интересах проведениях текущих информационных операций СБУ. Это лишь небольшая часть информационной работы СБУ в украинских соцсетях, когда под видом местных жителей и активистов региональные группы в реальности ведутся сотрудниками спецслужб.
Редакция ИА "АСД"
https://asd.news/articles/voyna/rodnoy-stakhanov-v-lapakh-banderovskoy-agentury/ – цинк
И слово не вольное, и Стаханов не родной какой-то…
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Здобулы: Украинцы пашут в Европе по 12 часов в грязи и за копейки
В Польше бьют тревогу — из-за оттока украинцев в стране некому работать. На носу сезон сбора клубники, малины, вишни — на полях и теплицах обилие товара, а рабочих рук не хватает.
Но и украинские заробитчане сейчас в невыгодном положении. Многие вернулись домой, а попасть обратно сложно. К тому же без обсервации не обойтись.
О том, с чем приходится сталкиваться украинцам, работающим за рубежом, как это ни странно, пишет не какой-нибудь «рупор российской пропаганды», а одно из наиболее одиозных и «упоротых» украинских изданий — «Обозреватель».
Май — период активной работы в сельском хозяйстве. Последние годы в Польше, Чехии и других странах Европы большую часть тяжелого труда выполняли именно украинские заробитчане. Только по официальным данным Нацбанка, в 2019 году в одной лишь Польше физически работали около 1 млн наших соотечественников.
Из-за пандемии коронавируса многие из них приехали домой. Немного статистики — в середине апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина в страну вернулись 2 млн трудовых мигрантов.
Именно поэтому дефицит рабочей силы уже чувствуется в некоторых странах Европы. Специалист по трудоустройству в Чехии и Польше Антон Иовенко поясняет — Варшава отсылает официальные письма в агентства по поиску кадров, обещает максимальную помощь. Клубники на полях и плантациях много, а если урожай пропадет, то ее стоимость на рынке взлетит. Это невыгодно никому.
Официальное письмо от 21 апреля
«Спрос очень велик. Границу с Украиной пересекать можно, если ты едешь на работу. Но есть условие 14-дневной обсервации. Говорят, что работники могут ее пройти прямо на месте, но я себе это тяжело представляю.
Даже если человек, условно говоря, живет в поле, то ему нужно доставлять еду, общаться с коллегами. Вы же понимаете, не дай Бог, кто-то один с вирусом, то другие почти 100% будут заражены», — рассказывает Иовенко.
Украинец Иван Знайко, ранее работавший в агентстве Biznes i Turystyka, дополняет, многие местные фирмы по поиску кадров просто забиты заявками от фермеров. Они не хотят терять доход, а рук не хватает. Ищут людей не только из Украины, но и из стран Балтии, Молдовы.
«Проблема сейчас в границе. Слишком мало пунктов пропуска и агентствам затратно организовать автобусы, чтобы привезти наших в Польшу. Есть проблемы с бюрократией, визами, оформлением. В июне вроде как ожидается улучшение, ведь Украина может открыть границы, а в Польше пойдет 3-й или 4-й этапы снятия карантина.
Насколько знаю, на рынке сейчас паника, ведь фирмы по рекрутингу потеряли свой главный доход — им платили за работника, и если он спокойно трудился 2-3 месяца, то им еще и доплачивали проценты. Сейчас тут полный голяк», — рассказывает Иван.
Он также считает, что из-за более серьезных проблем с коронавирусом на западе Украины работодатели будут искать заробитчан в центре или на юге страны. Там ситуация с распространением болезни выглядит более оптимистично.
Важно подчеркнуть — сейчас проблему для пересечения границы создает именно обсервация. Как рассказали ранее в Госпогранслужбе, ее практически никак не избежать. Поэтому приехавшие обязаны пробыть две недели в изоляции. Лишь после этого они имеют право покинуть страну.
Но и это не останавливает официальные учреждения. Например, оформить рабочую визу в ту же Польшу можно было еще с 4 мая. Консульства принимают только документы с целью получения украинцами виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.
Президент Владимир Зеленский и вовсе заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна-работодатель предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.
Иными словами, при большом желании покинуть страну и уехать на заработки сейчас можно. Но без трудностей здесь точно не обойтись.
Работа в нечеловеческих условиях
Вакансий на украинских сайтах работы за пределами страны хоть отбавляй. Нескольких минут поиска в Google достаточно, чтобы наткнуться на десяток таковых в Германии, Латвии, Польше, Чехии, Эстонии и других странах Европы.
Список вакансий регулярно обновляется / Eurorabota
Обычно в таких объявлениях обещают приличную зарплату и неплохие условия проживания. Но не все так просто. Антон Иовенко рассказывает — часто приходится работать в тяжелых условиях. В дождь, жару или в грязи по 10-12 часов в сутки.
«Здесь очень повезет тем, кто физически силен и имеет опыт работы на земле. В объявлениях вы часто можете прочесть о зарплате в среднем 14 зл/час, но и это не всегда. Все зависит от работоспособности сотрудника, ведь деньги платят не за время, а за количество собранного продукта. Например, если вы собрали за смену 100 ведер клубники, то заработаете неплохо. А вот если 50 — то получатся копейки. Вы ж учитываете, что на каждой фирме есть свои нормы по сбору. Поэтому человеку без опыта придется пару дней научиться, чтобы быть максимально эффективным», — рассказывает Антон.
Не все хорошо бывает и с жильем, а также питанием: «Обычно дают хостел, комнату на 4-8 человек, а то и больше. Все зависит от размера комнаты. С питанием аналогично. Также для Польши большой минус в том, что платят не евро», — подытожил Иовенко.
Такой работы избегают и сами поляки. Во-первых, за 14 злотых никто впахивать круглые сутки не будет. Местным нужно больше, да и в плане условий труда они намного больше защищены. В случае ЧП на производстве работодатель не сможет выкрутиться и будет нести ответственность, помогать. С украинцами все проще, саботажа со стороны и властей, и местных предпринимателей хватает.
Во-вторых, есть прекрасная альтернатива — Германия, Нидерланды, Скандинавские страны. Там уровень зарплат выше, платят в евро.
Правда, на фоне неразберихи на местных рынках труда многие чехи и поляки вынуждены возвращаться домой, работать и ждать открытия границ. «Да, поляки едут домой. Да, они тоже будут собирать малину, клубнику, потому что ничего другого нет. Но как только совместные границы Польши и Германии откроются (вчера, например, Польша и Литва открыли) — вернутся обратно, ведь там платят в 5-6 раз больше», — подчеркнул Иван Знайко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Это Украина: Полицейские майнили криптовалюту на конфискованных компьютерах
В Николаеве полицейские добывали криптовалюту на конфискованных компьютерах. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в прокуратуре.
Отмечается, что на прошлой неделе в Николаеве сотрудники ГБР провели обыски у начальника Витовского райотдела подполковника Дмитрия Носова, его заместителя начальника — начальника следственного отделения Юрия Гаркуши и нескольких оперативников. У них изъяли компьютеры и мобильные телефоны.
По данным издания, именно компьютеры и были причиной обысков.
Несколько месяцев назад полицейские разоблачили криптоферму в одном из сел в регионе. Они конфисковали компьютеры, однако, бывший администратор «фермы» обнаружил, что эти машины вновь начали работать и добывать биткоины.
Компьютеры были установлены дома у подозреваемых сотрудников полиции и круглосуточно работали. Их обнаружили во время обысков.
Бывший администратор обратился в ГБР. В ведомстве открыли уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст.365 УК Украины).
Позже к мужчине пришли сотрудники Витовского райотдела полиции и жестоко избили его.
«Как сообщает источник в прокуратуре, избили его сотрудники все того же Витовского райотдела полиции. По информации источника, это были лично начальник райотдела, его заместитель по следствию и двое оперативников», — пишет одно из изданий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский выполняет требования
18.04.2019
Власти так и не смогли объяснить, с какой целью была введена блокировка, поэтому не встретили должной поддержки общества. (с) Зеленский.
11.05.2020
«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад» (с) Порошенко
13.05.2020
Проект Президента Украины по применению санкций передан в Офис Президента Украины.
Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", относительно применения ограничительных мер (санкций).
По результатам большинства членов НКБ Украины принято решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные меры (санкции).
Данное решение, среди прочего, предполагается применять ограничительные меры (санкции) в российских социальных сетях и интернет-сервисах, включая почту. ru ", " ВКонтакте ", " Одноклассники " и другие.
Для вступления в решение соответствующий проект Президента Украины передается в Канцелярию Президента Украины. (с) Данилов.
PS. Также в окружении Зеленского объяснили, что не надо путать Зеленского с Голобородько. Это видимо для самых тупых и аутичных, кто еще не понял, что персонаж ТВ-помоев и реальный "политик", это два разных человека.
Будет ли еще вставание на колени перед "мудрым украинским народом" не уточняют.
Не перестают умилять люди, которые на полном серьезе возмущаются по этому поводу в стиле "Как он мог, он же на выборах другое говорил". Видимо 2020-й год так и пройдет под лозунгом, "Я думал он Голобородько, а это оказывается какой-то Зеленский".
А там, глядишь, и к окружению и кукловодам начнут присматриваться. Наверное.
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Бубонная чума.
Всем известно, что в Украине любую базу данных можно украсть, купить, продать или распространить «бесплатно и без СМС». Телефон пухнет от рекламных сообщений, а все, кому надо, знают о нас с вами приблизительно ВСЁ.
А тут еще родное правительство взяло курс на «диджитализацию» и с каждым днем накапливает о нас все больше информации. И так гражданам руки выкручивают, что хочешь или нет, а данные государству предоставишь.
Взять, к примеру, свеженькое нововведение, вынуждающее идентифицировать себя, если больше пяти тысяч гривен перечислить желаешь. Паспорт твой немедля сканируют и формируют соответствующую базу, которую почти наверняка не сумеют защитить.
Сливы, подобные нынешнему, вынуждают бояться этой их «диджитализации» как бубонной чумы. Надо понимать, что хуторской подход, замешанный на тотальной коррумпированности и элементарной некомпетентности, может и обязательно испохабит даже очень толковую идею.