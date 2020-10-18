Украина фантазирует о войне с Россией уже седьмой год. Седьмой год украинские «воины» «ни разу не стреляют» по мирным жителям Донбасса, они «воюют» с «российским агрессором». Правда, доказательства присутствия регулярной российской армии на Донбассе у них так и не нашлось. Да и откуда, если война гражданская?

Но ни Зеленский, ни Порошенко, ни другие сторонники партии войны в этом не признаются. Ведь выгоднее переписать историю, не так ли?

Сегодня против России идёт информационная борьба, о чём заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, выступая перед участниками круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее».

Он подчеркнул, что «наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов».

«Причём, мы себе такое поведение не позволяем», — добавил Цаликов.

Зато другие вполне. Вот, например, в учебнике истории для 11 класса украинской школы рассказывается о русско-украинской войне. Правда, от истории там ноль, это пропаганда в чистом виде, считает украинский журналист Анатолий Шарий.

Так, авторы «учебника» пишут, что «планомерная подготовка к войне против украинского государства осуществлялась на протяжении всех лет после восстановления Украиной государственной независимости».

«То есть Россия замышляла войну против Украины, начиная с 1991 года, — прокомментировал Шарий. — Это уже, знаете, не в пятом классе преподают, в одиннадцатом! То есть вот это они преподают людям, которые уже сформированные личности, которые должны мыслить логически, но предыдущие классы полностью уничтожают в них способность мыслить».

Согласно материала, который подан в «учебнике», война с Российской Федерацией идёт с 20 февраля 2014 года. Возникает вопрос: почему украинская сторона тогда не объявила войну России?

«Это такая история, что здесь нет, к примеру, фактажа. Можно же написать: „К сожалению, иногда вооружённые силы Украины лупили по жилым районам Донецка“, к примеру? Ну да. Это же история! 11-й класс, не 5-й! Можно уже сказать? Ни фига… Здесь такого нет вообще ничего: одна сторона белая, вторая сторона чёрная… Это пропагандистский учебник. Это не учебник истории! Внимательно следите за своими детьми — их учат вот по этому, их не учат думать! Их учат принимать вот эту хрень», — поделился мнением Шарий.

«Самая кровавая схватка произошла в начале мая в Одессе, когда погибло почти полсотни человек». Но, во-первых, как заметил журналист, чётко не указана дата — второе мая. А второе — то, что их сожгли, этих людей!

«Почти полсотни человек погибли не в схватке, а их сожгли просто! Но этого в учебнике нет, почему-то обходят этот интересный факт…» — обратил внимание журналист.

Шарий упомянул, что в книге рассказывается о развале СССР, о том, «какие Соединённые Штаты — молодцы», какие они «миротворцы», какие они «голуби мира», которые «летают над планетой» и так далее. Про Югославию, которую «вынуждены» были бомбить, «чтобы остановить этнические чистки и прочее».