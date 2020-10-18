Новости Украины и Новороссии 18 октября 2020
- 07:30 Начало русско-украинской войны (ВИДЕО).
- 06:00 «Три четверти населения Украины этого хотят…» (ВИДЕО).
- 05:00 Почему украинцы уходят в русскоязычные социальные сети? (ВИДЕО).
- 04:00 Бандера против Зеленского.
- Вчера 23:33 Корпорация кадровой деградации.
- Вчера 22:07 Когда-нибудь мне надоест.
Начало русско-украинской войны (ВИДЕО)
Украина фантазирует о войне с Россией уже седьмой год. Седьмой год украинские «воины» «ни разу не стреляют» по мирным жителям Донбасса, они «воюют» с «российским агрессором». Правда, доказательства присутствия регулярной российской армии на Донбассе у них так и не нашлось. Да и откуда, если война гражданская?
Но ни Зеленский, ни Порошенко, ни другие сторонники партии войны в этом не признаются. Ведь выгоднее переписать историю, не так ли?
Сегодня против России идёт информационная борьба, о чём заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, выступая перед участниками круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее».
Он подчеркнул, что «наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов».
«Причём, мы себе такое поведение не позволяем», — добавил Цаликов.
Зато другие вполне. Вот, например, в учебнике истории для 11 класса украинской школы рассказывается о русско-украинской войне. Правда, от истории там ноль, это пропаганда в чистом виде, считает украинский журналист Анатолий Шарий.
Так, авторы «учебника» пишут, что «планомерная подготовка к войне против украинского государства осуществлялась на протяжении всех лет после восстановления Украиной государственной независимости».
«То есть Россия замышляла войну против Украины, начиная с 1991 года, — прокомментировал Шарий. — Это уже, знаете, не в пятом классе преподают, в одиннадцатом! То есть вот это они преподают людям, которые уже сформированные личности, которые должны мыслить логически, но предыдущие классы полностью уничтожают в них способность мыслить».
Согласно материала, который подан в «учебнике», война с Российской Федерацией идёт с 20 февраля 2014 года. Возникает вопрос: почему украинская сторона тогда не объявила войну России?
«Это такая история, что здесь нет, к примеру, фактажа. Можно же написать: „К сожалению, иногда вооружённые силы Украины лупили по жилым районам Донецка“, к примеру? Ну да. Это же история! 11-й класс, не 5-й! Можно уже сказать? Ни фига… Здесь такого нет вообще ничего: одна сторона белая, вторая сторона чёрная… Это пропагандистский учебник. Это не учебник истории! Внимательно следите за своими детьми — их учат вот по этому, их не учат думать! Их учат принимать вот эту хрень», — поделился мнением Шарий.
«Самая кровавая схватка произошла в начале мая в Одессе, когда погибло почти полсотни человек». Но, во-первых, как заметил журналист, чётко не указана дата — второе мая. А второе — то, что их сожгли, этих людей!
«Почти полсотни человек погибли не в схватке, а их сожгли просто! Но этого в учебнике нет, почему-то обходят этот интересный факт…» — обратил внимание журналист.
Шарий упомянул, что в книге рассказывается о развале СССР, о том, «какие Соединённые Штаты — молодцы», какие они «миротворцы», какие они «голуби мира», которые «летают над планетой» и так далее. Про Югославию, которую «вынуждены» были бомбить, «чтобы остановить этнические чистки и прочее».
«И вот это пропагандистское говно вливают в уши вашим детям. Будьте внимательны и аккуратнее, если не хотите, чтобы из детей они воспитали послушных, не думающих, дебильных роботов, заливая им в уши вот эту наполовину дезинформацию, наполовину пропаганду», — подытожил украинский журналист.
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«Три четверти населения Украины этого хотят…» (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удивлять и интриговать. Каким именно образом — поведал журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.
Он рассказал о том, что за 12 дней до выборов президент объявил всенародный опрос, который проведут в день выборов на избирательных участках, где украинцам зададут «пять важных вопросов». Какие именно — Зеленский пока что не уточнил.
«Но знаете, что самое смешное? Центризбирком вообще не в курсе о всеукраинском опросе, который анонсировал Зеленский», — заметил журналист.
«”Никакие подготовительные работы для проведения такого опроса не ведутся, мне неизвестно, о чём говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе”, — заявил руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко. На вопрос сможет ли Центризбирком провести опрос 25 октября, узнав о распоряжении президента только сегодня, руководитель пресс-службы ЦИК предпочёл не отвечать. Хотя все прекрасно понимают, что подготовить всеукраинский плебисцит и необходимые бюллетени за 12 дней вряд ли возможно», — сказал Ляшенко.
По его словам, «удивительно даже не это, а то, как взаимодействует Офис президента и Центризбирком». То есть никак. Коммуникации ноль.
«На Банковой готовятся организовать национальный опрос, а в ЦИК ничего об этом не слышали и узнают о планах президента из видеообращения. Это прям анекдот какой-то!» — подчеркнул журналист.
Позже у Зеленского заявили, что опрос в день выборов не будет иметь никаких юридических последствий. Также на сайте президента Украины появился длинный витиеватый и очень пафосный комментарий, разъясняющий суть видеообращения Зеленского.
«Подчёркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме демократии обусловлена тем, что политику государства должен определять народ, а не те, кто имеет медийное влияние и деньги, чтобы манипулировать в своих личных интересах общественным мнением. 25 октября мы узнаем, что на самом деле думает народ, а также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране» — говорится в официальном комментарии Офиса президента.
По мнению журналиста, похоже, что «команда президента решила красиво попиариться перед выборами».
«Сидят они вечером на Банковой и думают, что бы такое зафигачить перед выборами? О! А давайте опрос проведём? Народ клюнет!.. Хотя обещали и могли организовать не опрос с кавалерийского наскока, а цивилизованный референдум», — считает Ляшенко.
Он напомнил, что законопроект о всеукраинском референдуме в Раде был принят в июне. Но только лишь в первом чтении. Ко второму подано уже более тысячи поправок, но «слуги народа» не спешат.
«Вероятно потому, что решения, принятые на референдуме, носят не консультативный, а обязательный характер, и должны исполняться властью. А ей, власти, это не нужно. Поэтому она готовит не референдум, а опрос», — поделился мнением Ляшенко.
Он обратил внимание, что проект закона, позволяющий ЦИК проводить социальные опросы в день голосования, пока только включён в повестку дня и не рассматривался по сути. А ближайшее заседание парламента состоится 20 октября, за пять дней до выборов.
Данную инициативу Зеленского «буйные патриоты» — «порохоботы» и «соросята» — разнесли в пух и прах. Представители партии «Голос» предупредили Зеленского «о недопустимости использования опроса в российских интересах».
«До сих пор попытки инициировать подобные опросы осуществлялись в Верховной раде и президентской партии, и были заблокированы из-за очевидной цели — реализовать кремлёвский сценарий по Донбассу. Поэтому партия “Голос” рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины», — говорится в тексте, опубликованном на сайте политсилы.
На это Ляшенко заметил, что «75 процентов украинского населения хочет реализовать кремлёвский сценарий по Донбассу, потому что в их понимании “кремлёвский сценарий” — это прекращение войны и начало восстановления экономики».
«Три четверти населения Украины этого хотят. А майданная шобла не хочет, сопротивляется. Мол, мы, представители агрессивного меньшинства, лучше знаем, что нужно цивилизованному большинству, слушайте нас!» — сказал Ляшенко.
Чуть позже появилась информация, что на всеукраинский опрос 25 октября тема, касающаяся урегулирования конфликта на Донбассе, вынесена не будет, как и не будет там темы языка. Но, как предположил журналист команды Klymenko Time, «практически наверняка украинцев спросят по поводу легализации марихуаны».
«В конце концов, это же более важный насущный вопрос, чем война на Донбассе или ущемление прав русскоязычного большинства. Про марихуану спросить нужно обязательно. А ещё надо не забыть тему гомосексуальных браков. Это тоже очень важно для украинского общества. По крайней мере, для нашей власти это действительно важно…» — подытожил Ляшенко.
Как сообщала «Русская Весна», ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал Зеленского покинуть пост президента Украины.
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Почему украинцы уходят в русскоязычные социальные сети? (ВИДЕО)
Ответственность за распространение контента из Российской Федерации будут нести украинские пользователи соцсети «ВКонтакте». Об этом 25 сентября в ходе онлайн-конференции заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Кроме того, всех граждан, которые продолжают пользоваться запрещённой в Украине соцсетью, возьмут на учёт полиции. Ловля нарушителей может начаться уже через полгода.
«Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать… Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учёте находиться. Если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определённые хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — заявил Данилов.
По его словам, данным вопросом сейчас занимаются IT-специалисты совместно с «иностранными партнёрами».
«ВКонтакте» выступила против подобной инициативы со стороны СНБО. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба компании.
Там отметили, что «люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными».
«Это выбор каждого», — считают представители компании.
Российскую соцсеть «ВКонтакте» и другие российские ресурсы с мая 2017 года на Украине запретили. Предшественник Зеленского — Пётр Алексеевич своим указом № 133/2017 ввёл в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний. С 15 мая Зеленский, который ничуть не поддержал политику Порошенко, продлил запрет ещё на три года.
21 сентября в СНБО пояснили, что соцсеть «ВКонтакте» обошла блокировку из-за изменения прокси-серверов.
Тему обсудили в студии украинского канала «Магнолия ТВ».
«Вообще глупость несусветная! — считает политэксперт Елена Маркосян, экс-глава Интернет-отдела Администрации Президента Кучмы.
— Только люди очень ограниченные в том, как работают вообще интернет-пространство в нашей стране и в любом уголке мира, могли бы принимать такие решения о запрете какой-то социальной сети».
По её словам, «это абсолютное нарушение прав граждан». И «чем больше таких запретов, тем больше желания их обойти». Причём, с технической точки зрения сделать это «вообще элементарно». Но вопрос-то в другом.
«Вы можете себе представить, как можно отследить 11 миллионов людей, граждан нашей страны, которые имели свои аккаунты в социальной сети „Вконтакте“. 11 миллионов — зашли они туда в этот „ВКонтакте“ или не зашли? Можно это поставить себе на учёт 11 миллионов человек?» — спросила Маркосян, подчеркнув, что «это очень дорогостоящий проект».
Она добавила, что «прекрасно понимает господина Данилова», которого «к этому СНБО подпускать нельзя на пушечный выстрел», так как «это человек абсолютно непрофессиональный, ничего не соображающий ни в том, что такое система безопасности в стране и для чего она существует, и что такое интернет-пространство».
В то же время Маркосян отметила, что «пропаганда — это очень хороший миф». Но у человека, который «является объектом информационного процесса любого, находится в любом информационном пространстве» имеет «определённые гуманитарные потребности».
«И если вы не способны эти потребности удовлетворить в том формате, в котором человек в этом нуждается, он найдёт эту информацию независимо от того, нравится вам это или нет.
Не могут люди жить исключительно в пропаганде политической повестки. Это невозможно: человек не выживает, человек потребляет два вида информации всегда, два типа: это информация выживания и информация развития. Проанализируйте наши сайты. 80% информации — это политическая повестка дня.
И вы удивляетесь, что после этого люди уходят в социальные сети, в русскоязычные социальные сети?» — поделилась мнением Маркосян.
Это нарушение прав украинских граждан!
Что касается соблюдения законов о запрете некоторых российских ресурсов, то она напомнила, что «не может быть у граждан больше ответственности перед государством, чем у государства перед гражданами».
«Наше государство забыло о всех своих обязательствах по отношению к гражданам», — считает Маркосян.
Она отметила, что государство «не считается с мнением своих граждан вообще ни в чём и никак, не отвечает за резкое и катастрофическое падение жизненного уровня населения, за то, что страна стала самой бедной в Европе, за то, что страна имеет самую низкую заработную плату в Европе и не только в Европе, за то что она упала во всех абсолютно рейтингах ниже плинтуса».
«За это никто не отвечает», — добавила Маркосян.
По словам политэксперта, вместо того, чтобы считаться с народом и исполнять свои основные обязанности — «она считает, что она приходит править, а не управлять».
«Давайте говорить о том, что то, что нам хочется нарисовать себе какую-то идеалистическую картинку того, какой может быть Украина, какой она должна быть, какие возможности, какое у неё будущее, для того, чтобы эту картинку увидеть, нужно считаться с мнением людей. Мы не умеем считаться с мнением большинства. Вот эти все решения, о которых вы говорите, принимал парламент с четырьмя процентами доверия населения. При том, что 70% населения говорили, что власть ведёт страну не в том направлении, в котором надо», — сказала она.
Как сообщала «Русская Весна», программисты «ВКонтакте» ранее нашли способ обойти блокировку провайдеров на территории Украины.
На видео с 00:06:26
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Бандера против Зеленского
Французские власти обвиняли Россию в распространении пропаганды о развитии неонацизма на Украине. Что ж, им придется пересмотреть свое мнение, учитывая происходящее в «незалежной».
Так, например, там недавно прошел марш запрещенной в РФ УПА*. Присутствующие скандировали: «Бандера — наш герой».
«Украинцы! Мы отмечаем годовщину оккупации и грабежа Украины днепропетровским еврейским кланом Вовы Зеленского!» — было написано на плакате около здания Администрации президента.
Еще во время президентства Порошенко на Украине отменили 23 февраля и заменили 14 октября — датой формирования Украинской повстанческой армии, бойцы которой во времена Второй мировой войны убивали мирных поляков и принимали непосредственное участие в Холокосте. Так 14 октября стало новым украинским праздником.
В Киеве регулярно проводят концерты неонацистских групп. Со времен Майдана в стране активно прославляют Степана Бандеру, которого считают «национальным героем». На минуточку, предателя, который сотрудничал с нацистами-убийцами.
И это не неонацизм? Да он на Украине уже на государственном уровне, особенно после того, как власти страны призвали украинских евреев молиться за «защитников родины». И это в день создания УПА.
«В соответствии с указом Президента Украины № 806/2014 от 14.10.2014 о чествовании защитников Украины всех поколений, просим Вас призвать религиозные общины Киева провести молебны за украинскую армию и защитников Украины 14 октября этого года», — написано в письме раввину Моше Реувена.
По мнению украинских властей, это нормально — просить молиться за защитников родины, которые убивают людей на Донбассе. И делать это в день создания УПА, члены которой уничтожали евреев.
Более того, теперь украинская полиция города Коломыя собирает данные на евреев, живущих там. Очень похоже на действия украинских коллаборационистов. Ну, а стоит тому или иному СМИ написать обо всем этом негативно, как у издания отнимают лицензию. Подобное уже произошло с каналами «112», NewsOne, ZIK, «Интер» и другими.
Несмотря на все это, Зеленский не выступает против такого развития событий. Или ему нравится такое внимание неонацистов. Все это доказывает, что никакой российской пропаганды о неонацизме на Украине нет. Там действительно все это существует. Странно еще, что толерантная Европа никак не отреагировала.
Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Корпорация кадровой деградации
Нажористая зрада из Симферополя.
Сразу вспомнились 2 Эдуарда из Севастополя https://colonelcassad.livejournal.com/2680635.html, которые ходили в советниках у Меняйло и после появления подобных скриншотов, пулей вылетевших из Севастополя.
Все это прицепом к назначению Боделана https://ruposters.ru/news/17-10-2020/odesskii-chinovnik, который являлся одним из виновников гибели людей в Одесской Хатыни. А также недавнему скандалу с назначением белорусского змагара вице-мэром Ялты, который после общественного возмущения быстро покинул пост https://colonelcassad.livejournal.com/6194861.html.
Прогнило что-то в Крыму с кадровой политикой. Уж больно кучно пошло.
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Когда-нибудь мне надоест
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