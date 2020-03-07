Новости Украины и Новороссии 07 марта 2020

На этой неделе украинские СМИ раструбили бравурную новость о том, что летом 2014 г. правительство Нидерландов готовило военную операцию на востоке Украины, чтобы эвакуировать тела погибших пассажиров трагического рейса MH17 «Боинга-777» из объятого войной Донбасса.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте 20 июля 2014 г. в армейском штабе предложил ввести тысячу голландских военных из 11-й аэромобильной бригады в контролируемые ополченцами ДНР районы Донецкой области.

Настоящие боевые пи…, простите, элитная голландская часть планировала вокруг места падения злосчастного лайнера занять территорию в 35 кв.км и заняться сбором останков пассажиров рухнувшего самолета. Правда, не самостоятельно — а при поддержке сухопутных сил Украины.

Однако то ли этих самых сухопутных сил Украины не хватило для очередного «котла», то ли желание у них поубавилось — но толерантная голландская аэромобильная бригада в одиночку не рискнула полезть на рожон. Так сказать, попетушились друг перед другом у себя в штабе — на этом всё и закончилось.

Но не тут-то было! Для поднятия, так сказать, боевого задора у суровых нидерландских парней неожиданно храбро высказалась… далекая Австралия! Правительство которой тоже грозилось выслать еще 1 тыс своих рейнджеров.

В итоге для занятия плацдарма на Донбассе собирался весьма внушительный военизированный кулак, состоящий из 2-х тысяч европейских планокуров и заокеанских пастухов кенгуру.

Вот скажите — кто-нибудь слышал хотя бы что-то о героических подвигах таких внушительных армий как голландская или австралийская? Вопрос, конечно, интересный…

Поэтому перед командованием ополчения Донбасса встала нелегкая задача — что делать с этими инопланетянами в случае их высадки? Бить, как укропов, — так вроде жалко: неземные существа все-таки, явно не от мира сего. Брать в плен и затем кормить? А чем? Ведь элитные желудки голландских и австралийских гвардейцев могли пострадать от нашей тушенки с гречкой больше, чем эти страны понесли потери во Второй мировой войне…

Однако 23 июля, когда бравые голландские парни в берцах уже слетались со всего мира на историческую родину для комплектования той самой тысячи «избранных», правительство Нидерландов в итоге отказалось от военной операции!

А что же послужило причиной такой внезапной смены воинственных планов «тюльпаново-марихуановой сверхдержавы»? Да всё то же, что и было спусковым крючком рождения этого идиотского замысла — данные разведки…

И не просто вездесущей голландской разведки, о которой никто ничего никогда не слышал (наверное, профессионалы экстра-класса там работают), а секретный доклад сотрудников изрядно побитой молью, но всё еще вредоносной британской Ми-6.

На стол тому самому Марку Рютте легли сведения, из которых следовало, что «Боинг-777» рейса МН17 следования Амстердам — Куала-Лумпур сбили вовсе не отряды ополчения Донбасса, у которых-то и «Бука» никакого отродясь не было! Как, впрочем, нет и сейчас.

Из этого проистекал логичный вывод, что «Боинг-777» был сбит кем-то иным, кто обладал таким высокоточным оружием. Естественно, что эти ракетные комплексы еще советского производства находились в этом регионе только у двух сторон — России и Украины. Но на первую даже США не осмелились бы прыгнуть — а что уж тогда говорить про доблестную голландско-австралийскую сборную?

А вот если в катастрофе лайнера была замешана по уши Украина — тогда дело могло обернуться воистину грандиозным скандалом.

Поэтому Марк Рютте спокойно закрыл папочку, тихонько свернул всю операцию — и чинно поехал домой на своем велосипеде. От греха, так сказать, подальше.

Но из всего этого возникает вопрос — если уж флегматичная Голландия так бурно отреагировала на происшествие с даже не своим, а малайзийским «Боингом», считая виновником катастрофы «диких ополченцев» Донбасса, то что будет, если все-таки правительство Нидерландов узнает истинного — украинского — виновника трагедии?

Или королевский кабинет министров Нидерландов и так знает правду, причем уже давно? Грозит ли в таком случае уже самой Украине глубокое введение голландского контингента? И будет ли в процедуре наказания Киева участвовать своим контингентом еще и Австралия? И не пригласят ли эти толерантно-бравые парни для групповой порки Украины еще каких-нибудь феминистичных мужланов в комбидрессах цвета хаки, каковых полным-полно в армиях стран НАТО?

А, видимо, в скором времени именно этим и закончится цирковое выступление в Гааге с попытками обвинить Россию. Потому что всё это псевдо-расследование шито белыми нитками, да к тому же еще и откровенно гнилыми. Ибо на поверку вина Украины видна невооруженным глазом — причем, явно.

Правда, вот смотреть, как будут наказывать Киев в европейском борделе по местным птичьим понятиям, совершенно не хочется…

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Иван Петров, специально для «Русской Весны»