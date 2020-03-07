Новости Украины и Новороссии 07 марта 2020
- 12:54 Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada.
- 10:45 ЕС снял с Азарова санкции.
- 09:05 Соросята в зеленой команде.
- 08:52 Число переселившихся в Крым граждан Украины за год увеличилось на 17%.
- 08:00 Шокирующая спецоперация: Как Нидерланды готовили военное вторжение на Донбасс (ФОТО).
- 07:52 Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым.
- 07:42 Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США.
- 05:00 Обнаглевший Зеленский анонсировал выход из «нормандского формата».
- 02:30 Украинские нацисты затравили ребёнка, победившего на конкурсе в Лондоне (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:46 Извиниться перед 73%.
- 00:30 Премьер-министр Украины пообещал Яценюку не снижать военные расходы (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Генсек НАТО выступил с заявлением по «Боингу» MH17.
- Вчера 22:19 Глава ДНР поздравил жительниц республики с 8 марта.
- Вчера 22:00 Пять стран направили письмо в ООН о начале суда по «Боингу» MH17.
Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada
Украинский «Запорожский автомобильный завод» («ЗАЗ») запустил производство автомобилей Lada.
Об этом в интервью одному из местных СМИ сообщил пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко, уточнив, что сейчас речь идёт о выпуске тестовых партий российских автомобилей в рамках аудита.
«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет», — сообщил Скляренко.
По его словам, аудит на «ЗАЗе» проводят потенциальные партнеры, в том числе Renault.
Прежде всего, речь идёт о пробной партии Lada Largus, уточняют украинские СМИ.
Автомобили уже поступили в продажу, цена на Largus украинской сборки с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с и 5-ступенчатой механической коробкой передач начинается от 307,5 тыс. гривен.
Другие издания пишут также о пробных экземплярах Lada Vesta и Xray и даже называют их стоимость: от 282 тыс. гривен за «Весту» и 285-344 тыс. гривен за кроссовер (в зависимости от комплектации).
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ЕС снял с Азарова санкции
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Соросята в зеленой команде
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Число переселившихся в Крым граждан Украины за год увеличилось на 17%
Фото: РИА Новости / © Борис Приходько
В 2019 году Крым принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше значений 2018 года, свидетельствуют предварительные данные миграционной статистики Крымстата, передает газета “ВЗГЛЯД“.
По данным ведомства, если в 2018 году на полуостров переселились 6 тыс. 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году – 7 тыс. 734 человека. При этом доля мигрировавших граждан Украины составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ, передает ТАСС.
В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 тыс. 600 человек, то в прошлом году – 3 тыс. 922 человека.
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Шокирующая спецоперация: Как Нидерланды готовили военное вторжение на Донбасс (ФОТО)
На этой неделе украинские СМИ раструбили бравурную новость о том, что летом 2014 г. правительство Нидерландов готовило военную операцию на востоке Украины, чтобы эвакуировать тела погибших пассажиров трагического рейса MH17 «Боинга-777» из объятого войной Донбасса.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте 20 июля 2014 г. в армейском штабе предложил ввести тысячу голландских военных из 11-й аэромобильной бригады в контролируемые ополченцами ДНР районы Донецкой области.
Настоящие боевые пи…, простите, элитная голландская часть планировала вокруг места падения злосчастного лайнера занять территорию в 35 кв.км и заняться сбором останков пассажиров рухнувшего самолета. Правда, не самостоятельно — а при поддержке сухопутных сил Украины.
Однако то ли этих самых сухопутных сил Украины не хватило для очередного «котла», то ли желание у них поубавилось — но толерантная голландская аэромобильная бригада в одиночку не рискнула полезть на рожон. Так сказать, попетушились друг перед другом у себя в штабе — на этом всё и закончилось.
Но не тут-то было! Для поднятия, так сказать, боевого задора у суровых нидерландских парней неожиданно храбро высказалась… далекая Австралия! Правительство которой тоже грозилось выслать еще 1 тыс своих рейнджеров.
В итоге для занятия плацдарма на Донбассе собирался весьма внушительный военизированный кулак, состоящий из 2-х тысяч европейских планокуров и заокеанских пастухов кенгуру.
Вот скажите — кто-нибудь слышал хотя бы что-то о героических подвигах таких внушительных армий как голландская или австралийская? Вопрос, конечно, интересный…
Поэтому перед командованием ополчения Донбасса встала нелегкая задача — что делать с этими инопланетянами в случае их высадки? Бить, как укропов, — так вроде жалко: неземные существа все-таки, явно не от мира сего. Брать в плен и затем кормить? А чем? Ведь элитные желудки голландских и австралийских гвардейцев могли пострадать от нашей тушенки с гречкой больше, чем эти страны понесли потери во Второй мировой войне…
Однако 23 июля, когда бравые голландские парни в берцах уже слетались со всего мира на историческую родину для комплектования той самой тысячи «избранных», правительство Нидерландов в итоге отказалось от военной операции!
А что же послужило причиной такой внезапной смены воинственных планов «тюльпаново-марихуановой сверхдержавы»? Да всё то же, что и было спусковым крючком рождения этого идиотского замысла — данные разведки…
И не просто вездесущей голландской разведки, о которой никто ничего никогда не слышал (наверное, профессионалы экстра-класса там работают), а секретный доклад сотрудников изрядно побитой молью, но всё еще вредоносной британской Ми-6.
На стол тому самому Марку Рютте легли сведения, из которых следовало, что «Боинг-777» рейса МН17 следования Амстердам — Куала-Лумпур сбили вовсе не отряды ополчения Донбасса, у которых-то и «Бука» никакого отродясь не было! Как, впрочем, нет и сейчас.
Из этого проистекал логичный вывод, что «Боинг-777» был сбит кем-то иным, кто обладал таким высокоточным оружием. Естественно, что эти ракетные комплексы еще советского производства находились в этом регионе только у двух сторон — России и Украины. Но на первую даже США не осмелились бы прыгнуть — а что уж тогда говорить про доблестную голландско-австралийскую сборную?
А вот если в катастрофе лайнера была замешана по уши Украина — тогда дело могло обернуться воистину грандиозным скандалом.
Поэтому Марк Рютте спокойно закрыл папочку, тихонько свернул всю операцию — и чинно поехал домой на своем велосипеде. От греха, так сказать, подальше.
Но из всего этого возникает вопрос — если уж флегматичная Голландия так бурно отреагировала на происшествие с даже не своим, а малайзийским «Боингом», считая виновником катастрофы «диких ополченцев» Донбасса, то что будет, если все-таки правительство Нидерландов узнает истинного — украинского — виновника трагедии?
Или королевский кабинет министров Нидерландов и так знает правду, причем уже давно? Грозит ли в таком случае уже самой Украине глубокое введение голландского контингента? И будет ли в процедуре наказания Киева участвовать своим контингентом еще и Австралия? И не пригласят ли эти толерантно-бравые парни для групповой порки Украины еще каких-нибудь феминистичных мужланов в комбидрессах цвета хаки, каковых полным-полно в армиях стран НАТО?
А, видимо, в скором времени именно этим и закончится цирковое выступление в Гааге с попытками обвинить Россию. Потому что всё это псевдо-расследование шито белыми нитками, да к тому же еще и откровенно гнилыми. Ибо на поверку вина Украины видна невооруженным глазом — причем, явно.
Правда, вот смотреть, как будут наказывать Киев в европейском борделе по местным птичьим понятиям, совершенно не хочется…
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Иван Петров, специально для «Русской Весны»
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Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
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Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США
Фото: ©navy.mil.gov.ua
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Обнаглевший Зеленский анонсировал выход из «нормандского формата»
Владимир Зеленский заявил о выходе из «нормандского формата». Поразительно, насколько непрофессионально и нелепо ведет себя украинский президент. За год на посту главы страны он не смог перестроиться и продолжил воспринимать политику как шоу.
Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия и делать громкие заявления. Но он, увы, позволяет себе это, позоря страну и самого себя. На этот раз украинский лидер заявил, что если обстановка на Донбассе не изменится в течение года, Украина выйдет из «нормандского формата».
«Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу над Минском. Я не буду этого делать», — сказал Зеленский в интервью The Guardian.
Он также поделился уверенностью в том, что сможет договориться с российским президентом. Зеленский уверен — ему удалось «достучаться» до Владимира Путина. Весьма смелое и несерьезное заявление для политика его уровня.
Похоже, украинский президент не осознает, что ситуация на Донбассе во многом зависит именно от Украины.
Когда ВСУ перестанут стрелять по населенным пунктам этого региона, когда власти Незалежной дадут жителям ДНР и ЛНР самостоятельно выбирать свое будущее, оставив их в покое, тогда там наступит мир. Но пока людей убивают, дома разрушают, стирают Донбасс с лица земли, ничего не выйдет.
Ранее Зеленский поручил разработать программу, которая позволила бы привлечь внимание донбасской молодежи к Украине. Упростить процедуру получения документов, ввести льготы на образование, создать быстрые курсы изучения украинского языка и так далее.
Все, лишь бы молодые люди не выбрали российский паспорт. Вот только он не думает о том, что люди едва ли переедут в страну, власти которой уничтожают все, что им дорого.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Украинские нацисты затравили ребёнка, победившего на конкурсе в Лондоне (ФОТО, ВИДЕО)
12-летний Максим Ткачук из поселка Турийск Волынской области на днях победил на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, получив, кроме первого места, еще и награду как «молодое будущее дарование».
Однако в украинском интернете успех юного исполнителя встретили травлей и ненавистью.
Оказалось, что на конкурсе Ткачук спел в частности советскую военную песню «Смуглянка», к тому же во время выступления был одет в соответствующий костюм. Более того, украинских песен он там не исполнял вообще, спев лишь «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса.
Травлю мальчика поддержали как ряд региональных ура-патриотических СМИ, так и, к примеру, депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик, регулярно репостящий новости одного из них.
В комментариях у самого народного избранника — настоящая вакханалия.
Впрочем, за мальчика некоторые пользователи заступились, в том числе весьма специфическим способом. Выяснилось, что 12-летний «турийский соловей» якобы также прекрасно исполняет песни УПА*.
Известно при этом, что живет ребенок без мамы и папы — его воспитывают тетя и бабушка.
«У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — прокомментировал ситуацию сам Максим.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Извиниться перед 73%
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Премьер-министр Украины пообещал Яценюку не снижать военные расходы (ВИДЕО)
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» пообщался с одним из своих предшественников — Арсением Яценюком.
Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним.
Яценюк призвал Шмыгаля ни в коем случае не верить Российской Федерации, а также перекрыть импорт электроэнергии оттуда, не покупать у россиян газ и ни при каких обстоятельствах не сокращать расходы на оборону.
Шмыгаль с этими тезисами полностью согласился.
«Даже мыслей таких не было», — отчеканил премьер-министр в ответ на предостережения Яценюка по поводу России и сокращения расходов на оборону.
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Генсек НАТО выступил с заявлением по «Боингу» MH17
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает все страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 Malaysia Airlines, крушение которого произошло над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
Так, генсек поприветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете. Он заявил, что полностью уверен в независимости и профессионализме нидерландской правовой системы.
«По-прежнему важно установить истину, ответственность и справедливость в связи с крушением рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН. Все страны обязаны максимально сотрудничать для достижения этих усилий», — рассказал Столтенберг.
Напомним, ранее анонсировалось, что суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing рейса MH17 продлится 25 недель. Подчеркивалось, что слушание дела начнется 9 марта в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.
Отмечалось, что слушания пройдут в несколько этапов. Первые две серии пройдут соответственно 9 — 13, и 23 — 27 марта. Последняя же серия слушаний предварительно определена на 1 февраля, а закончится 26 марта 2021 года.
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Глава ДНР поздравил жительниц республики с 8 марта
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Пять стран направили письмо в ООН о начале суда по «Боингу» MH17
Генеральному секретарю ООН прислали совместное письмо Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия о начале судебного заседания по катастрофе MH17. Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в пятницу, 6 марта.
«Пять государств — Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия — прислали совместное письмо Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН о начале 9 марта судебного заседания по сбиванию самолета рейса МН17», — написал Николенко.
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