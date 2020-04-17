Один из читателей прислал занятную нарезку цитат из книги Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством", где Тэтчер претенциозно описывает триумф США в Холодной войне, воспевает их грядущую гегемонию и гуманитарные интервенции, а также рассматривает потенциальные угрозы для нее.PS1. К счастью, тот "счастливый мир" победившей американской гегемонии сейчас счастливо разрушается на наших глазах.PS2. Есть и продолжение. Если интересно, то могу еще одну порцию опубликовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5796165.html