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Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

00:50. 16 апреля 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
На фото: Генерал армии Георгий Жуков / © РИА Новости
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, передает РИА Новости.
Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине.
В донесении Жукова представлены данные органов “Смерш” 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, основанные на показаниях попавшей в плен обслуги высших функционеров Третьего рейха.
В документе говорится, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера. Те заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не было известно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

“При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший четыре года в министерстве пропаганды “генеральный секретарь белорусского комитета” Барткевич, который также опознал Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану”, – писал Жуков.

Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая “предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно”, добавлял маршал.
Кроме того, по словам Жукова, “одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера”.
Опубликованное донесение входит в опубликованную РВИО по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии уникальных документов, подробно рассказывающих о тех событиях. В этих материалах из Центрального архива министерства обороны представлены подлинные боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования – от командира дивизии до Верховного главнокомандующего.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51187-opublikovalo-donesenie-zhukova-stalinu-o-samoubiystve-gitlera.html

Метки: Россия

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