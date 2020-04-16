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Игорь Панарин: Мировая политика #191. Кодекс Информационного спецназа России.

12:36. 16 апреля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В мире идёт жёсткое информационное противоборство. Глобальные СМИ действуют по иностранной указке. Контент-анализ, проведённый нашими подписчиками, говорят о том, что кадры у нас есть. Позиции кодекса информационного спецназа. Постоянный контроль своих действий, поступков. Соблюдение всех необходимых требований конфиденциальности. Уверенность в себе, в своих целях и возможностях. Система получения информации. Постоянное самосовершенствование. Противодействие любым формам информационно-психологического воздействия. Сейчас идёт засветка агентов влияния. Первые шаги по формированию информационного спецназа уже сделаны. Нужно поддержать Путина, Трампа и Си Цзиньпина в борьбе против мирового Зла.

Источник: https://youtu.be/k026o58o5S4

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