Игорь Панарин: Мировая политика #191. Кодекс Информационного спецназа России.

В мире идёт жёсткое информационное противоборство. Глобальные СМИ действуют по иностранной указке. Контент-анализ, проведённый нашими подписчиками, говорят о том, что кадры у нас есть. Позиции кодекса информационного спецназа. Постоянный контроль своих действий, поступков. Соблюдение всех необходимых требований конфиденциальности. Уверенность в себе, в своих целях и возможностях. Система получения информации. Постоянное самосовершенствование. Противодействие любым формам информационно-психологического воздействия. Сейчас идёт засветка агентов влияния. Первые шаги по формированию информационного спецназа уже сделаны. Нужно поддержать Путина, Трампа и Си Цзиньпина в борьбе против мирового Зла.

Источник: https://youtu.be/k026o58o5S4