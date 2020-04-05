Игорь Панарин: Мировая политика #157. Ситуация в России

Что происходит в России. 7 января Владимир Путин в Дамаске предотвратил третью горячую мировую войну. В прошлом году от гриппа умерло 650000 человек. 15 января Путин совершил «спасительный январь». Поправки в Конституцию должны повысить национальный приоритет. Путин — лидер сил Добра. В марте, после поправки Терешковой, ситуация многим очень не понравилась. часть элиты была настроены на отставку Путина. Британская агентура часто находилась рядом с нашими Государями. Вирус попал в Россию через 73 страны. Ходорковский и Эхо Москвы создают поток дезинформации. Квачков — полковник ГРУ и несложившийся геополитик, которого явно толкают на создание хаоса. Скорее всего, Квачков просто недопонимает ситуацию. Второй пример — Платошкин — действует уже сознательно, его идеал — это Тухачевский, предатель и троцкист. Тематика Победы должна вернуться и 9 мая должен пройти Парад Победы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C4xAIFLaEE4