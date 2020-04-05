Главная » Аналитика, Видео, Война миров, Политика

Игорь Панарин: Мировая политика #157. Ситуация в России

20:40. 5 апреля 2020 69 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Что происходит в России. 7 января Владимир Путин в Дамаске предотвратил третью горячую мировую войну. В прошлом году от гриппа умерло 650000 человек. 15 января Путин совершил «спасительный январь». Поправки в Конституцию должны повысить национальный приоритет. Путин — лидер сил Добра. В марте, после поправки Терешковой, ситуация многим очень не понравилась. часть элиты была настроены на отставку Путина. Британская агентура часто находилась рядом с нашими Государями. Вирус попал в Россию через 73 страны. Ходорковский и Эхо Москвы создают поток дезинформации. Квачков — полковник ГРУ и несложившийся геополитик, которого явно толкают на создание хаоса. Скорее всего, Квачков просто недопонимает ситуацию. Второй пример — Платошкин — действует уже сознательно, его идеал — это Тухачевский, предатель и троцкист. Тематика Победы должна вернуться и 9 мая должен пройти Парад Победы.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C4xAIFLaEE4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
И.Н. Панарин: «Мы приступаем к этапу строительства Руси державной»
...гибридным войнам Игорь Панарин. Подводя итоги 2017 года, Панарин рассказал, ...информационными потоками в кризисных ситуациях, ситуационное моделирование глобальных процессов...авторскую еженедельную радио-программу «Мировая политика» на радиостанции «Голос ...
И.Н. Панарин. Гладиаторы гибридной войны
Игорь Николаевич Панарин - выпускник Высшей ... надеялась сохранить свое мировое могущество с помощью ... России развитие геополитической ситуации стало возможным в...совокупность методов военно-силового, политико-дипломатического, финансово-экономического, ...
В российских соцмедиа по индексу цитируемости доминируют государственные радиостанции США
...с профессором, доктором политических наук Игорем Панариным. Разговор пойдет о гибридных войнах... «Телефонный» и «дроновый» терроризм выводят ситуацию на другой уровень. С сентября...даже видеостудия. Я вел программу «Мировая политика» и одновременно шла аудио и...
Тьерри Мейсан. Шесть проектов нового миропорядка
...период, когда каждая мировая держава придерживается своих правил...конце 90-х годов Игорь Панарин, профессор Российской академии ...отличную от своих предшественников политику, Николя Саркози подчиняет.... Однако учитывая реальную ситуацию и сопротивление сирийцев,...
Шпионы и стрелочники
...к краже квоты Израиля в мировых деньгах из российского банка, ... известный профессор конспирологических политических наук Игорь Панарин: Гипотеза: Судьба Израиля была ...папа способный помочь в аналогичной ситуации нестандарстными методами и против интересов...
Распад США и его возможные сценарии
... в годы Второй мировой войны, а методы Буша в политике были сравнимы... отсоединении Техаса 9 ноября. Затем ситуация стала развиваться стремительно, и уже... распасться именно на шесть частей? Игорь Панарин приводит такие аргументы: "Первая – Тихоокеанское...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)