Игорь Панарин. Английский план нападения на СССР в 1945 году

Игорь Панарин: Мировая политика #184. Английский план нападения на СССР в 1945 году

То, что сегодня происходит в апреле 2020, очень похоже на то, что происходило в апреле 1945 года. Черчилль планировал совместное нападение на СССР силами Англии, США и уцелевших фашистских войск. План сорвался. Роммель не смог сменить Гитлера. Сейчас идёт бешеное давление на Путина. Черчилль отдаёт приказ о подготовке частей фашистов для нападения на Советский Союз. Этот план назывался «Немыслимое» и был готов к 22 мая 1945 года, нападение должно было произойти 1 июня 1945 года. Но личная разведка Сталина во главе с братьями Игнатьевыми вовремя смогла разрушить этот план. Красная Армия была срочно передислоцирована на стратегические позиции. В 1940 году британская авиация планировала бомбить несколько городов Советского Союза: Баку, Грозный, Моздок и Майкоп. Мы имеем дело с коварным врагом. Англия с XVI века нацелена на уничтожение нашего государства. Мы не должны путать английский народ и интернациональную элиту. Нужно помочь Владимиру Путину в этой борьбе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YKEcL8XHtMU