Игорь Панарин. Английский план нападения на СССР в 1945 году
Игорь Панарин: Мировая политика #184. Английский план нападения на СССР в 1945 году
То, что сегодня происходит в апреле 2020, очень похоже на то, что происходило в апреле 1945 года. Черчилль планировал совместное нападение на СССР силами Англии, США и уцелевших фашистских войск. План сорвался. Роммель не смог сменить Гитлера. Сейчас идёт бешеное давление на Путина. Черчилль отдаёт приказ о подготовке частей фашистов для нападения на Советский Союз. Этот план назывался «Немыслимое» и был готов к 22 мая 1945 года, нападение должно было произойти 1 июня 1945 года. Но личная разведка Сталина во главе с братьями Игнатьевыми вовремя смогла разрушить этот план. Красная Армия была срочно передислоцирована на стратегические позиции. В 1940 году британская авиация планировала бомбить несколько городов Советского Союза: Баку, Грозный, Моздок и Майкоп. Мы имеем дело с коварным врагом. Англия с XVI века нацелена на уничтожение нашего государства. Мы не должны путать английский народ и интернациональную элиту. Нужно помочь Владимиру Путину в этой борьбе.
У этого свой враг- Англия и её жидовской верхушкой.Но то, что в 1940гг,то и сегодня ,нанайские мальчики (условно Рокфеллер и Ротшильд)вроде бодаются меж собой с разными концепциями владения миром и остальные выбирают с кем они остаются и поддерживают.Поэтому, когда сегодня славят Трампа рыжего и Си -это условно и смешно.Нам просто приемлим сегодня разработанный ими же план -мир с многими центрами.Англия высаживается ,зачеркивая США ,на новое тело паразитировать -Китай.Остальные приглашены в помощь этому.А эта мелочь пузатая ,типа братских стран ,лезет услужить и лизнуть впереди брата старшего или сестры ,надеясь ,что им подфартит.Грязная роль.Да ,а Путину нужно помочь однозначно,он отстаивает Россию,как умеет и может.Планы бывших коммуняк и стоны о прошлом -всё это метод разделения народа ,а необходимо единство и общее понимание процессов ,чтобы не прихлопнули, как комара,эти вековые гады.