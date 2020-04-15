Юрий Селиванов, Бэкграунд. выпуск № 318: “Накануне большого шухера”
20:35. 15 апреля 2020 112 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если у человека есть основание для жизни, он вынесет почти любые её условия.
Да уж,без авианосцев пиндосы совсем безоружны для нападения.Видимо скоро начнут сливать долляр,единственное обеспечение которого и был авианосный флот шша.Как там у них,без кольта и за доброе слово запросто дадут пи.дюлей.)))