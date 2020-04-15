Главная » Бэкграунд, Видео

Юрий Селиванов, Бэкграунд. выпуск № 318: “Накануне большого шухера”

20:35. 15 апреля 2020 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_iT-0wvmBks

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2017
...Германии, не дожидаясь результатов. Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №56 : "Учебник политграмоты... | Источник: pravosudija.net Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №55: "Почему Запад держит...этим популистом», — заявил накануне украинский премьер-министр Владимир...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...нашей государственно-административной элиты. «Бэкграунд» на протяжении как минимум последнего...и требуется доказать. Евроразгон……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Сегодня ...течениям Владимир Корнилов, который накануне беспорядков в Киеве проводил ...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
... для аналитической программы «Бэкграунд». Новая точка отсчета………………...»: «Предприятие специализированное, выпускаем пороха всех марок для...Ельцина Александр Коржаков накануне событий приказал выдать ... останками.Стэнд-ап, Юрий Селиванов, главный редактор проекта ...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2017
...20-летнего минимума. 16:31 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №71: "Последний шанс ... оглавлению | Источник: rusvesna.su Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №71: "Последний шанс киевских ...Владимир Олейник. Напомним, что накануне несколько тысяч человек с флагами...
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2017
...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №76: "Время выходить из окопов... | Источник: rusvesna.su Украина накануне земельного грабежа Украинцы власть не... сообщала «Русская Весна», Ляшко накануне заявил, что трижды выигрывал в...
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
...никогда……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». .../Скрыть описание Программа «Бэкграунд» уже давно стала ...бы указом президента и выпуском юбилейной монеты. Тем... мы убедились, побывав накануне в самом эпицентре исторических...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 40425 20497
    Степаныч 15 апреля 2020 в 22:09

    Да уж,без авианосцев пиндосы совсем безоружны для нападения.Видимо скоро начнут сливать долляр,единственное обеспечение которого и был авианосный флот шша.Как там у них,без кольта и за доброе слово запросто дадут пи.дюлей.)))

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)