«Природа бы не позволила состояться Катынскому расстрелу по приказу Сталина»

Согласно геббельсовско-либерально-западной версии, ровно 80 лет назад, органы НКВД «в апреле-мае 1940 года расстреляли 21 857 польских заключенных». Скажем сразу – это ложь. Но, к сожалению, эта ложь до сих пор не опровергнута на официальном российском уровне. Тем важнее действия, которые приближают отказ России от того, что совершил Горбачев. В политике отказ от горбачевщины произошел, а вот в истории – этого нет. А ведь именно при Горбачеве началось возложение вины за расстрел поляков на СССР. На теме Катыни и Медного сегодня строится русофобия целых государств. Созданы и поддерживаются лживые мифы. Тем важнее их разрушить, сохранив историческую правду.

И природа нам поможет: природа против фальсификаторов истории! Для получения данных мы будем использовать доклад Ланкина А.В., подготовленный к конференции по Катыни в Твери 25.03.2020 г. (орфография и текст автора)

Стенд на месте расстрела фашистами польских пленных.

Геббельсовкая – либеральная – западная – современная польская версия событий в Катыни гласит, что якобы 5 марта 1940 года Сталиным было принято решение о расстреле примерно 20 000 польских офицеров. Что якобы и было сделано с начала апреля 1940 года. Хотя на самом деле эти люди были убиты нацистами осенью 1941 года.

Но давайте на минуту встанем на точку зрения фальсификаторов. Чтобы убедиться, что это просто невозможно. Природа бы не позволила состояться этому расстрелу.

Убить человека можно очень быстро. Проблемы начинаются дальше: 1. Надо убрать тело в заранее выкопанную яму, 2.Уложить или сбросить в него тело. 3.Закопать труп.

Если принять версию немцев и нынешних поляков то массовые расстрелы первых групп начались (по их же данным, взятым из книги «Убиты в Катыни»), с начала апреля 1940 года. Значит, могилы должны были готовиться заранее, вероятно сразу после пресловутого якобы постановления от 05 марта 1940 года.

Погода. Теперь об условиях, в которых могли бы проводиться предполагаемые земляные работы, по рытью могил. К сожалению прямых данных на зиму 1939-40 года по Смоленску (а Катынь находится под Смоленском!) НЕТ. Архивы погибли в годы оккупации. Есть данные по Смоленску только с 1944 года. Нет ежедневных доступных данных по Москве, но вполне достаточно данных по метеостанциям за 1939-1940 год вокруг Смоленска, по всей европейской части СССР. А именно…..Минск, Великие Луки, Вильнюс, Санкт-Петербург, Воронеж, Харьков, Киев, Кандалакша, Винница. Есть также данные метеостанций Пярну, Псков, Кострома, Вологда, Онега, Реболы – это Карелия, Дебальцево, Веребье и проч., подтверждающие общую объективную картину погодных условий, на европейской части СССР того времени.

Зима 1939-1940 года была аномально холодная, с абсолютными зимними рекордами при небольшой высоте снежного покрова 50-70 см. и т.д. Таким образом, имея данные с метеостанций европейской части СССР, можно констатировать, что зима 39-40 года реально была аномально холодной! И данные например, Минской метеостанции, которая находится на 310 км на запад от Смоленска, вполне можно принять за базисные, т.к. погодные условия в Минске должны быть мягче, зима несколько теплее, чем в Смоленске. Минская метеостанция фиксирует что, начиная с 19 ноября 1939 года установилась минусовая температура, а 12 декабря 1939 года, начались реальные зимние морозы со среднесуточной Т= минус 10-20. С 08 января 1940 года начался реальный «ледяной мордор», со среднесуточной Т= до минус 34 градусов, а ночью до минус 40!

Такая аномалия длилась 4 дня и далее, начиная с 20 января 1940 года, среднесуточная температура «повысилась» до минус 15 градусов и так держалась до конца февраля. С начала марта 1940 года среднемесячная среднесуточная Т «повышается» до минус 7-9 градусов. Например в 5,6,7 и 8 МАРТА 1940 года среднесуточная Т составляла минус 9 градусов, а ночная достигала минус 16.

И так весь месяц – вплоть до 31 марта! Далее апрель. Среднесуточная температура колеблется около 0, ночью заморозки. Например, 07 апреля ночью до минус 10 градусов. И лишь начиная с 15 апреля наблюдается робкий среднесуточный плюс, сопровождаемый ночными заморозками. А 1 мая 1940 года последний ночной заморозок до минус 3 градусов мороза.

Но среднесуточная нулевая температура воздуха не означает что, грунт, промёрзший в течении жуткой зимы сразу быстро начнёт оттаивать и сделается доступным для земляных работ. Из справочников следует, что для данной широты, в зависимости от динамики потепления от нулевой температуры может пройти ещё 2-4 недели до полного оттаивания грунта.

Грунт, состав и прочность грунта. Погоду мы рассмотрели, но хочешь или не хочешь, холодно или тепло, а могилы копать надо! Единственными могилами с расстрелянными поляками, которые никем не оспариваются и были однозначно — это катынские массовые могилы. Итак, якобы 5 марта 1940 года якобы вышло известное нам постановление о якобы расстреле польских офицеров. Учитывая, что зима 1940 года была аномально холодной, можно считать, что и земля во всех регионах европейской части СССР промёрзла МАКСИМАЛЬНО! По всем существующим источникам грунт в Козьих Горах классифицируется, как суглинок, или запесоченная глина, или супесь и в принципе являются близкими по свойствам. В строительной физике, в строительной теории и практике, существует много литературы, нормативов СНиПов, посвященным теме мерзлых грунтов. Не уходя «глубоко» в тему «замерзший грунт» скажем только, что «например, для суглинка и просто льда при температуре -10 град прочность грунта сопоставима с прочностью кирпича М — 75 и даже 100 или подмосковного карьерного известняка…».(по П. Л. Швейкову, 1936 г.).

Из современных рекомендаций при разработке грунта. Непосредственная разработка грунта без рыхления возможна при небольшой глубине промерзания до 0,25 м обычными мелкими экскаваторами, а при глубине до 0,4 м крупными строительными экскаваторами. Разработка грунта экскаваторами при отрицательных температурах затрудняется намерзанием грунта. Намерзание имеет место и в кузовах автосамосвалов. Это уменьшает полезную емкость ковша и кузова, увеличивает продолжительность погрузки и выгрузки. Ручная очистка очень трудоемка.

Для того, чтобы выкопать братские могилы в это время года, В КОНКРЕТНОМ 1940 году, нужно было применять эскаваторы. Но ни в материалах председателя немецкой комиссии по расследованию Катынского дела Г. Бутца, ни в материалах советской комиссии под руководством академика Бурденко, ни на существующих многочисленных кадрах кинохроники не видно следов от ковшей, ни от клыков ковшей экскаваторов, ни от ножей бульдозеров, ни следов какой-либо техники, ни на дне ям ни на стенах могил. А эти следы от техники могли остаться, в случае её применения в таких жёстких условиях.

Нет и никаких следов костров или какой-нибудь гари или розжига и прогрева почвы, или взрывов, что могло теоритически облегчить рытье крепкой, как кирпич земли.

Значит, в нашем случае устройства массовых могил должна была производиться только вручную, вскрываться должна вся площадь могил и изыматься должен был весь объём грунта сразу! Так как основным условием успешной разработки грунта в зимних условиях и предотвращение его от замерзания является большая скорость и непрерывность разработки забоя. Слой снега следует убрать только перед непосредственной разработкой забоя.

Люди «ЧЕСТНО ДОЛБИЛИ» грунт кирками, ломами, лопатами при тех погодных условиях, которые мы рассмотрели. Или всё же спокойно копали лопатами катынскую супесь-суглинок в нормальное для такой работы теплое осеннее время 1941 года? Но тогда – расстрелявшие поляков гарантированно были членами специальных команд Третьего рейха, а не нквадешниками СССР.

Эсэсовский врач Бутц в Катыни.

Но может все же «кровавые сталинские палачи» смогли вручную выкопать братские могилы для поляков? Нет, не могли. Нужно просто понять, какой объем грунта надо было вынуть. Объёмы земляных работ, с точность немецкого сметчика, оставил нам сам доктор Бутц в своём докладе, где:

Могила № 1. Из-за своей формы названная могилой «L» , она была самой большой из обнаруженнных до сих пор в Катыни. Ее более длинная сторона тянулась на расстояние свыше 26 м в северо-восточном направлении; более короткая сторона (16 м) была ориентирована в северо-западном направлении. Северный торец могилы имел ширину 5,5 м, южный —8м. Площадь могилы равнялась 252 кв. м.

Могила № 2. Она находилась на расстоянии 20 м к юго-востоку от могилы «L» и была вытянута в направлении с северо-запада на юго-восток. Ее размер — 20 х 5 м, т. е. 100 кв. м.

Могила № 3. Она находилась к юго-западу от могилы № 2; её площадь равнялась 21 кв. м. (3,5 х б м).

Могилы № 4 и № 5 смыкались с юго-западным торцом могилы № 3 на наклонной местности. Могила № 4 была того же размера, что и № 3. Могила № 5 занимала площадь 3 х 4,5 м (13,5 кв. м) и замыкала территорию захоронения с юго-западной стороны, примыкая к болотистой низине. При вскрытии этой могилы выступила подпочвенная вода, и могила была залита до уровня 0,8 м ниже её краев. Когда трупы закапывали, уровень подпочвенной воды был, очевидно, низким.

К юго-востоку, вблизи могилы № 4, были обнаружены могилы № 6 и № 7 размером соответственно 4 х 12 м (48 кв. м) и 3,5 х 9 (31,5 кв.м).

Итак, имеем 7 братских могил, которые в общей сложности занимали площадь не менее 487 кв. м. Итак, берем по-минимуму , по-Бутцу — глубина могил колебалась от 1,85 м до 3,30 м. Максимальная глубина — 3,30 м — была установлена в середине более длинной стороны могилы «L». Разница в глубине могил объясняется тем, что, как правило, дно могил было неровным. Так, например, глубина могилы № 6 у её северо-восточного торца была 2,10 м, а у юго-западного — только 1,74 м.

Если принять среднюю глубину могил равной 2,5 метра, то объём изъятого грунта при устройстве могил, составляет 1230 м3 грунта, Причем промёрзший грунт в этом объёме должен составлять около 1000 м3, напомню, по прочности сравнимого, с прочностью кладки из низкомарочного кирпича или массив карьерного известняка! И это только для Козьих Гор. Для реально расстрелянных и впоследствии эксгумированных 4300 человек. А ведь якобы, по документам Политбюро, требовалось расстрелять 25700 человек, по прочим неизвестным местам европейской России.

Таким образом, мерзлого грунта надо было бы изъять минимум 7300 м3. Для наглядного восприятия представьте себе параллелепипед размерами 73х100 и высотой 1 метр. И весь этот объём промёрзшего грунта изымался вручную , повторяюсь — т.к. при эксгумации Бутца не обнаружено следов мех. разработки грунта, а также следов прогрева почвы каким-либо способом. Ни в документах Бутца , ни на кадрах немецкой или советской кинохроники. Более того не понятно, каким образом при тех ужасных погодных условиях можно было бы заниматься «художественной» раскладкой трупов. Кстати на трупах вообще нет НИКАКИХ зимних шапок, а видны, иногда, ТОЛЬКО летние фуражки – конфедератки. И иногда на кадрах хроники показаны трупы, вообще без шинелей.

Как нереальную иллюстрацию Катынского расстрела можно вспомнить фильм Анджея Вайды про Катынь. Красочный фильм, но не имеющий ничего общего с реальностью. Там расстрел происходит в лесу, где вообще нет снега, жертвы одеты в шинели, свитера и летние фуражки-конфедератки. При реальной погоде марта и апреля 1940 всюду лежал снег, глубиной от полуметра, на максимально промёрзшей земле, при экстремально- отрицательной температуре. Уши у жертв немедленно бы отмёрзли! Не потребовалось никакого расстрела – свяжи жертву, загони и уложи в выдолбленную в мерзлой земле могилу и через 4-5 часов человека не будет в живых!

ВЫВОД: Если бы расстрел состоялся весной 1940 года, то устройство могил представляло бы гигантскую апокалиптическую по масштабу стройку, с сотнями рабочих, непрерывно работающих, ломами, лопатами при 10-20- градусном морозе, на заснеженных холмах, лесах и перелесках Козьих Гор. При устройстве массовых могил в Катыни-Козьих Горах, должна была бы вскрываться значительная площадь и изыматься непрерывно, весь объём могилы сразу, чтобы не дать возможности замёрзнуть раскрытому грунту, выбираемый мёрзлый грунт при этом должен был бы иметь прочность кирпича М-75 и возможно выше. При этом в реальности трупы расстрелянных были не просто сброшены в братские могилы, а ещё и уложены в них особым образом.

Но и это ещё не всё.

Со второй половины апреля 1940 года, начинается чрезвычайно медленный рост температур. И здесь мы узнаём о второй непреодолимой силе, которая должна была бы сопровождать копку могил и расстрелы. Это наблюдение уже отмечали исследователи Катынского расстрела. Я повторюсь.

Из доклада Бутца читаем: «Как правило, могилы были заполнены трупами до уровня 1,5 м ниже края. И в то же время: — Могила № 5 занимала площадь 3 х 4,5 м (13,5 кв. м) и замыкала территорию захоронения с юго-западной стороны, примыкая к болотистой низине». «При вскрытии этой могилы выступила подпочвенная вода, и могила была залита до уровня 0,8 м ниже её краев. Когда трупы закапывали, уровень подпочвенной воды был, очевидно, низким». Здесь, как мы видим, Бутц вынес приговор «всей своей комиссии Бутца», приговор самому себе!!

ВОПРОС. Если поверить Бутцу- Геббельсу, то как можно было бы весной 1940 года в марте и апреле-мае, НКВД заниматься расстрелом людей, выкапыванием для них могил, укладывание в могилы трупов, и потом закапыванием могил при известных нам температурах минус 20 – минус 10 градусов, при 0 градусов, но ещё промерзлом грунте? То каким образом, можно было бы копать могилы, расстреливать и укладывать тела в могилу, если на аналогичный период времени, будучи выкопана на глубину 2,5 метра, но вскрытая в начале июня 1943 года могила вдруг оказалась, цитата- «залита подпочвенной водой до уровня 0,8 м ниже её краев». Тела расстрелянных сбрасывали и укладывали, или просто сбрасывали в ямы с подпочвенной водой? Когда и как, наполнились эти могилы до уровня 0,8 метра ниже её краев?

Из этого следует однозначный вывод — время расстрелов – должно наступить позже, например, с конца лета – начала осени. В бабье лето или чуть позже. Когда оттает земля и просохнет почва и вода от таяния снегов – т.н. паводковая вода или верховодка, сможет спокойно уходить через оттаявшую и подсыхающую почву в грунт. Но ключевое слово здесь – КОГДА ОТТАЕТ ЗЕМЛЯ!!

Каждый из Вас может проделать подобный эксперимент. На широте Москвы-Смоленска. Как сойдёт снег, появится первая травка, появятся одуванчики, выйдите с лопатой в сад, лес или сквер и попробуйте выкопать ямку и посадить деревце или куст. Вода заполнит ямку почти до верха за 20-30 минут, т.к. земля перенасыщена влагой. У нас это называется ВЕРХОВОДКА или паводковая вода. Весной, особенно ранней практически невозможно производить сельхозработы, тем более копать глубокие рвы без спецмероприятий и без строительной техники. Но зато вполне можно было делать десятки и сотни километров противотанковых рвов на пути движения немцев осенью 41 года.

Подведем итог: польские офицеры просто не могли быть расстреляны весной 1940 года. Они были убиты осень 1941 года. Их убили нацисты.

(Архив температурных данных в свободном доступе на сайте http://thermo.karelia.ru).

Обложка: Осторожно, фальшивка! Кадр из польского фильма «Катынь».

Источник: https://nstarikov.ru/114736-114736