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О расширении Земли в объеме и МАССЕ и о 10-месячном ЛУННОМ календаре древних римлян.

13:16. 15 апреля 2020 225 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k-CvZHxQTjI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11501 6967
    XAPAOH 15 апреля 2020 в 15:11

    У древних римлян лето (год) состоял из девяти месяцев. Ибо древние римляне это славяне- предки современных белорусов!

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