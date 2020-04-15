Как рождается «ужасная новость» о COVID19 в российском социуме.

Некий заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ имени Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико: «Коронавирус передаётся от человека к человеку на расстоянии четырёх метров».

Эту новость разносят в данный момент все-все-превсе.

Заявляя это, Брико ссылается на данные из США. На исследование CDC, центра по предупреждению и контролю заболеваний США.

Человек где-то что-то прочитал на английском языке и понёс как своё открытие. Остальные вслед за ним.

Смотрим на официальный ресурс CDC.gov.

Там последнее заявление - от 9 апреля, про другое, и ранее про открытие Бривко ничего нет.

Ищем дальше.

Находим например статью

(https://www.thejakartapost.com/life/2020/04/11/coronavirus-found-in-air-samples-up-to-4-meters-from-patients.html) в англоязычной газете Jakarta Post (Индонезия).

Оказывается, это не американское, а китайское исследование. Предварительная информация (preliminary) о нем была опубликована на английском языке в пятницу 10 апреля в ведомственной газете CDC и попало в агентства (AFP).

Само исследование, со слов CDC, якобы прошло в клинике в Ухане с 19 февраля по 2 марта.

В сообщении CDC указано, что вирус МОГЛИ перенести на такое расстояние ботинки медперсонала. То есть не вирус перемешается по воздуху, а его обувь разносит по полу.

То есть, Вы понимаете, насколько все запущено? Где-то там одна уханьская бабка рассказала.

Естественно, американцы ссылаются на данные, которые китайцы скрывают. То есть этот вброс произрастает из кампании дезинформации о положении дел в Китае. Совпав с другим вбросом - про то, что Китай скрывает 20 млн смертей.

То есть, вирусолог Минздрава, пусть внештатный, совершил акт в информационной войне. Типа может быть по ошибке. Но по факту распылением фейков про коронавирус у нас теперь занялся и Минздрав.

Вот почему бы прокуратуре эти вещи не изучать. Откуда что берётся в информационном поле.

Источник: https://t.me/SkuratoffOne/3061