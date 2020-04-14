Зулейха во время чумы. Что не так с новым сериалом?

13 апреля 2020 года телеканал «Россия» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной.

На этом проекте были задействованы весьма внушительные силы — Чулпан Хаматова исполняет главную роль в обрамлении Юлии Пересильд, Сергея Маковецкого, Александра Баширова, Романа Мадянова и других.

Одна бабушка сказала

Вкратце сюжет повествования таков — забитая татарская крестьянка попадает в жернова раскулачивания, становится свидетельницей страшных преступлений режима, но обретает некое подобие счастья на далеком спецпоселении среди одухотворенных представителей интеллигенции, пострадавших ни за что. Таков сюжет романа, а сериал, как заявляли сами создатели, от него принципиально не отличается.

Пять лет тому назад Яхина получила за этот роман целую россыпь премий, включая «Большую книгу». По словам автора, на написание произведения её вдохновила история собственной бабушки, пережившей ссылку в Сибирь. Правда, сама книга написана не на основе бабушкиной биографии, на основе мемуаров большого количества раскулаченных.

То есть по сути своей это старый добрый принцип псевдоисторического повествования «ОБС», который столь эффектно использовал в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын. Достоверность и следование фактам подменяются историями в жанре «Одна Бабка Сказала».

Иные 1930-е, которые вам не покажут

Откровенно говоря, «Зулейха открывает глаза» — это такая «Рабыня Изаура» с татарским колоритом, исполненная на фоне «советской тюрьмы народов».

Это ещё одно грустное доказательство того, что от времен Достоевского, Горького, Шолохова мы перешли в эпоху героев пожиже. Но главное не в этом. «Зулейха открывает глаза» — это очередной стереотипный роман, где идет спекуляция на теме «ужасов советской эпохи». Кровавые упыри из НКВД, теплушки для заключенных, где люди умирают сотнями, тонущие баржи с заключенными, осужденные ни за что высокодуховные личности…

Много ли вы помните за последнее время фильмов о трудовых подвигах людей 1930-х? О том, как поднималась промышленность, ставшая потом становым хребтом великой Победы? 1930-е годы — это время спасения челюскинцев, рекордных полетов Валерия Чкалова, дрейфующей станции «Северный полюс-1»…

Но современные творцы рассказывают нам исключительно об ужасах, страданиях, преступлениях, настаивая, что в такой эпохе нет и не может быть ничего хорошего.

И если образцовая картинка советской пропаганды создавала портрет общества без изъянов, то сейчас ровно тем же образом рисуется картина беспросветного советского ада.

Небезопасная «чернуха»

На сериал «Зулейха открывает глаза» вообще можно было бы не обращать внимания, если бы не время, когда он вышел на экраны. Его показ пришелся на разгар эпидемии COVID-19 в России, когда государство всеми силами убеждает граждан сохранять режим самоизоляции.

Во времена тяжелых кризисов многое зависит от коммуникации по линии «государство — граждане». Эффективность принимаемых мер не будет высокой, если люди не доверяют представителям государства.

Высшие чины РФ уже не раз сетовали на то, что вместо самоизоляции россияне предпочитают отправляться на шашлыки, в гости или просто праздно шатаются по улицам. По телевидению, радио, из громкоговорителей на улицах нас призывают к проявлению гражданской сознательности. Буквально умоляют не стремиться попасть на больничную койку с аппаратом ИВЛ.

Агитация эта, как уже говорилось выше, действует не на всех.

И вот в разгар этих государственных усилий по спасению страны от коронавируса на главном федеральном канале появляется фильм, где государство предстает в виде бесчеловечного монстра, пожирающего жизни несчастных ни в чем неповинных людей. И в голове у граждан возникает мысль: «Если тогда государство творило беззаконие и действовало исключительно из чувства ненависти к народу, то и нынешние ограничения, наверное, не попытка спасения от болезни, а тоталитарный произвол?»

Логика советских картин была совершенно иной — отдельные представители государства могли совершать ошибки и даже преступления, однако это трактовалось как отклонение от нормы, которое обязательно исправлялось.

Фанаты антисоветской «чернухи» за годы усердных трудов настолько увлеклись процессом, что перестали замечать — своим продуктом они давно уже бьют не по советскому периоду, а по российскому государству как таковому.

И если завтра вы увидете новый рост числа зараженных COVID-19, не забудьте сказать за это «спасибо» Зулейхе, открывающей глаза.

Обложка: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Источник: https://nstarikov.ru/zulejha-vo-vremja-chumy-chto-ne-tak-s-novym-serialom-114715