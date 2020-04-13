«Военная приемка» продолжает специальный цикл «Армия против коронавируса», и этот выпуск будет посвящен уникальному проекту Министерства обороны по строительству инфекционных госпиталей. 16 новых корпусов возводят военные строители по всей стране. В первую очередь – в тех регионах, где ожидается пик заболеваемости. Что важно – строят по новой технологии, где больные ни при каких обстоятельствах не должны контактировать друг с другом, где в каждой палате будет проложена своя вентиляционная система, где на въезде в клинику будут выстроены блоки для дегазации и дезинфекции. При этом стройка идет в рекордно сжатые сроки: объекты, которые обычно возводятся за год, в условиях пандемии должны быть закончены за 40 дней. Кроме этого, особые задачи в этот особый период сваливаются на оборонные предприятия. Чем они могут помочь в борьбе с вирусом, и каковы перспективы выхода из этой критической ситуации – в выпуске «Армия против коронавируса.16 госпиталей».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-pazPRFNqmo