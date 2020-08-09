Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 августа 2020
- 10:11 Кто бы сомневался: США поддержали беспорядки в Бейруте.
- 08:47 В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков.
- 08:00 Военкору Поддубному в голову прилетела граната во время столкновений в Бейруте (ВИДЕО).
- 07:30 Сирия: Армия России против коронавируса (ВИДЕО).
- 05:00 Захват Ливана начинается: зачем Макрон срочно прилетел в Бейрут? (ФОТО).
- 04:30 Бой в Сирии: Турецкая военная техника наехала на ребёнка и жители открыли огонь (ВИДЕО).
- 01:20 “Штаб ливанской революции” пал.
- 01:00 Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте.
- Вчера 22:09 Попытка переворота в Ливане.
- Вчера 21:12 СРОЧНО: Первая кровь «ливанского Майдана» — убит полицейский (+ФОТО).
Кто бы сомневался: США поддержали беспорядки в Бейруте
Посольство США в Ливане поддержало протесты в Бейруте.
«Мы поддерживаем их право на мирный протест», — говорится в публикации диппредставительства в Twitter.
Народ Ливана, по мнению Вашингтона, «долго страдал» и заслуживает лидеров, которые прислушаются к нему и «изменят курс с учётом требований населения о прозрачности и подотчётности».
Итак, пока спасатели из России и ряда других государств рискуют жизнью, разбирая завалы после взрыва в порту, пока под этими самыми завалами ещё могут оставаться живые, ливанцы громят свою же столицу, теперь уже с благословения американского посольства и Госдепа.
По последним данным, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали 728 человек, в том числе 70 силовиков, один полицейский погиб.
«Русская Весна» показывала, как военкору ВГТРК Евгению Поддубному во время съёмок сюжета в голову прилетела граната со слезоточивым газом.
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В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков
Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана.
В управлении также подтвердили гибель одного из силовиков. Сообщается, что «мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи», передает РИА «Новости».
Канал «Аль-Джазира» передает, что «свыше 728 человек получили ранения в ходе протестов».
Напомним, протесты в Бейруте переросли в беспорядки, штурм и захват правительственых зданий.
СМИ сообщают, что армия вытеснила участников беспорядков из зданий министерств, на улицы «вернулось спокойствие».
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Военкору Поддубному в голову прилетела граната во время столкновений в Бейруте (ВИДЕО)
Военкору ВГТРК Евгению Поддубному во время съёмок сюжета в голову прилетела граната со слезоточивым газом.
«Один человек, сотрудник полиции погиб в ходе штурма протестующими гостиницы Ле Грэй. Более ста демонстрантов получили травмы. Активисты бьют по сотрудникам полиции, кидают камни, используют фейерверки. Силовики отвечают гранатами со слезоточивым газом. В голову больно», — прокомментировал своё видео Поддубный.
«Спасибо Бог, что не ВОГ», — добавил он, имея в виду осколочный боеприпас для гранатомётов.
Ситуацию в ливанской столице оценил и известный военкор Александр Коц.
«Вообще, до какой же степени надо быть, простите, скотиной, чтобы в эти дни в Бейруте устраивать такой гайгуй с переходом в чагага. У вас ещё люди под руинами, спасатели со всего мира разгребают ваши развалины, врачи оперируют ваших детей, а, вы вместо того, чтобы встать в цепочку на разбор завалов, затеваете уличные бои.
Я такое только на Гаити видел сразу после землетрясения. Весь мир спасает, и только местные мародёрят.
Вот то, что сейчас происходит на улицах Бейрута, — это ментальное мародёрство», — написал он в своём авторском Telegram-канале.
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Сирия: Армия России против коронавируса (ВИДЕО)
Армия России продолжает выполнять задачи в Сирии. Подразделения группировки войск в САР задействованы в борьбе с COVID-19.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из арабской республики.
Военнослужащие российского ЦПВС в рамках оказания помощи сирийскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией провели обработку дезинфицирующим раствором улиц и центра реабилитации народного ополчения в городе Саламия провинции Хама.
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Захват Ливана начинается: зачем Макрон срочно прилетел в Бейрут? (ФОТО)
Зачем президент Франции Макрон срочно прилетел в Ливан? О тревожных тенденциях рассказывают эксперты по Ближнему Востоку, авторы Telegram-канал «Усы Асада».
«Под шумок взрыва в порту Бейрута внешние силы попытаются навязать Ливану определённые политические требования в обмен на гуманитарную помощь.
Мне кажется, мало у кого существуют иллюзии на этот счёт. Ничего не делается просто так, особенно когда мы говорим об отношениях Ливана с США, Францией, Ираном или Саудовской Аравией.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона как раз эту цель и преследовал. Вместе с небольшим грузом гуманитарки он привёз ливанскому руководству и список своих „хотелок“, касающихся передела политического влияния региональных игроков.
Об этом списке мало что известно. Некоторые знакомые из Бейрута утверждают, что часть требований повторяют некоторые пожелания внешних доноров по поводу кредита (передача под их контроль некоторые секторов экономики), а часть имеют отношение к нейтрализации „Хезболлы“ и иранского влияния.
Впрочем, у Макрона во время визита стояла и более приземлённая цель — взять кризис в Бейруте под свой личный контроль, стать первым лидером государства, который прибудет на помощь ливанцам и возродить былое влияние метрополии на эту страну путём личной политической интервенции.
Резко ухудшив социально-экономическую ситуацию в Ливане, взрыв сделал правительство ещё более уязвимым от внешних доноров, которые воспользуются этой новой вводной, дабы усилить давление на Бейрут и склонить его к тем уступкам, которые требовались в рамках переговоров с кредиторами и МВФ.
В первую очередь, это касается роли ливанского движения „Хезболла“ в политической системе. США и страны Запада уже давно требуют от ливанских властей каким-то образом ограничить влияние „Хезболлы“, а вместе с ней и Ирана. Сейчас, после взрыва, это требование привяжут к получению гуманитарной помощи для преодоления последствий катастрофы.
Сразу после визита Макрона в Ливан, в тот же день с речью выступил генеральный секретарь „Хезболлы“ Хассан Насралла и отверг все версии о причастности движения к взрыву, а также предупредил тех, кто хочет позариться на „Хезболлу“, пользуясь ситуацией.
Остро встал вопрос, который также продвигал Макрон — отдать расследование обстоятельств взрыва под международный контроль, например — Интерпола. Президент Ливана Мишель Аун обещал подумать, но ничего конкретного говорить не стал.
А сегодня в Бейруте заявили, что международного расследования не хотят. Это вполне объяснимо: часть политических фракций в Ливане не доверяют внешним силам, которые будут проводить расследование, и считают, что те могут вывернуть его в нужную их врагам сторону.
9 августа — завтра — французы созывают международную конференцию доноров по видеосвязи, которые обсудят вопрос предоставления гуманитарной помощи Ливану. Поучаствует и президент США Дональд Трамп. А он не тратит время на то, где решают кому-то что-то дать безвозмездно, учитывая его скепсис по поводу внешней помощи в целом.
Поэтому завтра будет любопытно проанализировать заявления по итогам мероприятия.
Взрыв в порту Бейрута может стать прологом к очередной попытке Запада и их союзников в регионе нейтрализовать иранское влияние и подвесить страну за гуманитарный крючок, усилив над ней свой контроль. А это сулит нам весьма жаркую осень в ближайшей перспективе».
Корреспондент госТВ Ирана, работающий в Бейруте, в прямом эфире открыто обвинил в начавшихся массовых беспорядках президента Франции и других иностранных лиц, которым выгоден хаос в Ливане.
По его словам, очевидное вмешательство Макрона во внутренние дела этой страны подготовило почву для протестов.
«Александр Засыпкин, посол России в Ливане, фактически подтвердил нашу информацию. Он заявил, что под прикрытием гуманитарной политики неназванная страна пытается вмешиваться во внутренние дела Ливана», — прокомментировал ситуацию востоковед и политолог Игорь Дмитриев в своём Teelegram-канале «Русский Ориенталист».
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Бой в Сирии: Турецкая военная техника наехала на ребёнка и жители открыли огонь (ВИДЕО)
В сирийском районе Азаз на границе с Турцией произошло боестолкновение с применением крупнокалиберных пулемётов.
В районе Саджу в окрестностях города Азаз в провинции Алеппо вспыхнула перестрелка между местными жителями и турецкими военными. Вооружённый конфликт возник после того, как машина с турецкими военнослужащими сбила ребёнка, к месту начали стягиваться местные жители. Кто-то открыл огонь.
В инциденте также участвовали протурецкие боевики из так называемой Сирийской национальной армии.
Уточняется, что турки открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов, чтобы отогнать разъярённую толпу. Перед этим в районе Саджу турецкая военная техника наехала на ребёнка, что и вызвало протесты местных жителей.
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“Штаб ливанской революции” пал
Коротко в продолжение темы про попытку переворота в Ливане https://colonelcassad.livejournal.com/6081509.html
1. Ближе к ночи армия вытеснила "мирных протестующих" из захваченного здания Министерства иностранных дел,которое было объявлено "штабом революции" (по нему проходила информация, что лиц захвативших здание координировал отставной ливанский генерал). Армия разгоняла несостоявшихся путчистов дубинками, деревянными палками и прикладами.Судя по активности, отмашка на применение силы была получена, тем более "Хезбалла" предупредила, что если в городе не наведут порядок, то шиитская милиция сама займется этим вопросом.
Также армия взяла под контроль ранее захваченные "революционерами" здания министерства энергетики, министерства экономики и здание ассоциации банков. Тем не менее, с наступлением ночи столкновения в Бейруте не прекратились.
2. Посольство США в Бейруте заявило, что "поддерживает право ливанцев на мирный протест" (захват правительственных зданий = мирный протест) и призывает власти Ливана не использовать силу, потому что "народ Ливана заслуживает лучших лидеров". Заказчики переворота как обычно совсем не палятся. Как обычно в таких случаях, "лучших лидеров" определят отнюдь не в атакуемой стране (см. Украину)
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Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Глава ливанского правительства Хассан Диаб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута стал высокий уровень коррупции в стране.
Свою позицию он высказал в открытом обращении к гражданам Ливана, которое было показано телеканалом AL-Mayadeen.
«Взрыв, который сотряс порт, произошёл из-за коррупции», — сказал премьер-министр.
Напомним, что сильнейший взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в районе морского порта Бейрута, в непосредственной близости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов и автомобилей.
По данным властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе более 2,7 тысяч тонн конфискованной таможенными службами шесть лет назад аммиачной селитры.
В результате взрыва погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения различной степени тяжести.
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Попытка переворота в Ливане
В Ливане происходит попытка государственного переворота, спусковым крючком который явился визит Макрона и ультиматум переданный французским посланником властям Ливана https://colonelcassad.livejournal.com/6076849.html, о котором уже писал.
Не трудно догадаться, что основной целью происходящего под прикрытием "борьбы с коррупцией и халатностью" является попытка подрыва позиций Ирана и "Хезбаллы" в Ливане.
Сегодня в центре Ливана начались массовые протесты против правительства (с требование отставки президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников), которые переросли в столкновения с полицией (счет пострадавших уже идет на сотни), захват министерств (были захвачены захвачены министерство иностранных дел, министерство окружающей среды, министерство экономики, министерство энергетики и водных ресурсов, а также здание ассоциации банков., в ходе одного из захватов убит сотрудник безопасности – отмечается, что отдельные группы протестующих целенаправленно уничтожают документы) и требования "демилитаризации Бейрута" и передачи Ливана под "международное управление" после отставки правительства.
Как не трудно догадаться, взрыв в порту Бейрута используется для организации гос.переворота, пользуясь состоянием шока, в котором находится ливанское общество.. Что резко повышает вероятность версии о том, что это была не случайность, а масштабный террористический акт с целью подготовки захвата власти в Ливане. Уже слишком все шаблонно получается, взрыв-требования/ультиматум-протесты с целью ликвидации текущего руководства Ливана и ввода "внешнего управления".
Можно отметить, что еще до начала столкновений в Бейруте МИД РФ предупредил, что взрыв в порту Бейрута могут использовать внешние силы отнюдь не для помощи Ливану, что собственно и подтвердилось.
Призывы и обещания правительства Ливана организовать досрочные выборы (премьер-министр обещает объявить о них в понедельник), чтобы выйти из кризиса, пока что результата не дали, также как и обещания в ближайшие дни назвать всех виновных в коррупции, которая способствовала взрыву в порту.
Армия пока что в основном блокирует захваченные здания и просит оставить их по-хорошему. В город введено до 2000 солдат с оружием и легкой техникой. По сообщениям ливанской прессы, "Хезбалла" потребовала от правительства задействовать армию и восстановить порядок, чтобы военизированным отрядам "Хезбаллы" не пришлось этим заниматься самостоятельно.
Вот такую помощь привез в Ливан Макрон.
Разумеется, происходящее ни к чему хорошему для Ливана не приведет и если события пойдут по пути силового сноса текущего правительства и захвата власти сторонниками "внешнего управления", с большой долей вероятности ливанцы получат очередное и уже привычное для Ближнего Востока кровавое месиво.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: Первая кровь «ливанского Майдана» — убит полицейский (+ФОТО)
МВД Ливана подтвердило гибель своего сотрудника в ходе столкновений с протестующими в Бейруте.
Чуть ранее о его гибели сообщил местный телеканал MTV.
Согласно заявлению телеведущего, полицейский погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey.
Сегодня тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и новых реформ.
Массовые столкновения между протестующими и силовиками проходят в Бейруте. В городе слышна стрельба.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как только Ливану ЕС и USA продолжат давать копейки ( а это так и будет) ,- как чёртик из бутылки выскочит Китай с баблом и заявкой на форт – пост в регионе.