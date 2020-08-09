Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 августа 2020

Зачем президент Франции Макрон срочно прилетел в Ливан? О тревожных тенденциях рассказывают эксперты по Ближнему Востоку, авторы Telegram-канал «Усы Асада».

«Под шумок взрыва в порту Бейрута внешние силы попытаются навязать Ливану определённые политические требования в обмен на гуманитарную помощь.

Мне кажется, мало у кого существуют иллюзии на этот счёт. Ничего не делается просто так, особенно когда мы говорим об отношениях Ливана с США, Францией, Ираном или Саудовской Аравией.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона как раз эту цель и преследовал. Вместе с небольшим грузом гуманитарки он привёз ливанскому руководству и список своих „хотелок“, касающихся передела политического влияния региональных игроков.

Об этом списке мало что известно. Некоторые знакомые из Бейрута утверждают, что часть требований повторяют некоторые пожелания внешних доноров по поводу кредита (передача под их контроль некоторые секторов экономики), а часть имеют отношение к нейтрализации „Хезболлы“ и иранского влияния.

Впрочем, у Макрона во время визита стояла и более приземлённая цель — взять кризис в Бейруте под свой личный контроль, стать первым лидером государства, который прибудет на помощь ливанцам и возродить былое влияние метрополии на эту страну путём личной политической интервенции.

Резко ухудшив социально-экономическую ситуацию в Ливане, взрыв сделал правительство ещё более уязвимым от внешних доноров, которые воспользуются этой новой вводной, дабы усилить давление на Бейрут и склонить его к тем уступкам, которые требовались в рамках переговоров с кредиторами и МВФ.

В первую очередь, это касается роли ливанского движения „Хезболла“ в политической системе. США и страны Запада уже давно требуют от ливанских властей каким-то образом ограничить влияние „Хезболлы“, а вместе с ней и Ирана. Сейчас, после взрыва, это требование привяжут к получению гуманитарной помощи для преодоления последствий катастрофы.

Сразу после визита Макрона в Ливан, в тот же день с речью выступил генеральный секретарь „Хезболлы“ Хассан Насралла и отверг все версии о причастности движения к взрыву, а также предупредил тех, кто хочет позариться на „Хезболлу“, пользуясь ситуацией.

Остро встал вопрос, который также продвигал Макрон — отдать расследование обстоятельств взрыва под международный контроль, например — Интерпола. Президент Ливана Мишель Аун обещал подумать, но ничего конкретного говорить не стал.

А сегодня в Бейруте заявили, что международного расследования не хотят. Это вполне объяснимо: часть политических фракций в Ливане не доверяют внешним силам, которые будут проводить расследование, и считают, что те могут вывернуть его в нужную их врагам сторону.

9 августа — завтра — французы созывают международную конференцию доноров по видеосвязи, которые обсудят вопрос предоставления гуманитарной помощи Ливану. Поучаствует и президент США Дональд Трамп. А он не тратит время на то, где решают кому-то что-то дать безвозмездно, учитывая его скепсис по поводу внешней помощи в целом.

Поэтому завтра будет любопытно проанализировать заявления по итогам мероприятия.

Взрыв в порту Бейрута может стать прологом к очередной попытке Запада и их союзников в регионе нейтрализовать иранское влияние и подвесить страну за гуманитарный крючок, усилив над ней свой контроль. А это сулит нам весьма жаркую осень в ближайшей перспективе».

Корреспондент госТВ Ирана, работающий в Бейруте, в прямом эфире открыто обвинил в начавшихся массовых беспорядках президента Франции и других иностранных лиц, которым выгоден хаос в Ливане.

По его словам, очевидное вмешательство Макрона во внутренние дела этой страны подготовило почву для протестов.

«Александр Засыпкин, посол России в Ливане, фактически подтвердил нашу информацию. Он заявил, что под прикрытием гуманитарной политики неназванная страна пытается вмешиваться во внутренние дела Ливана», — прокомментировал ситуацию востоковед и политолог Игорь Дмитриев в своём Teelegram-канале «Русский Ориенталист».

Читайте также: Столицу Ливана охватил «стремительный Майдан» — протестующие уже заняли одно из министерств (+ВИДЕО)