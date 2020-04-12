Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

«У нас живые лежали вместе с мертвыми»: честный разговор с врачом инфекционки

11:03. 12 апреля 2020 170 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Анжелика Емелина уже 30 лет борется со страшными эпидемиями в Волгограде

Анжелика Васильевна каждый день надевает противочумный костюм и идет к «особо опасным» пациентам

Анжелика Васильевна каждый день надевает противочумный костюм и идет к «особо опасным» пациентам

В инфекционной больнице № 1 Волгограда в эти дни находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Все они лежат в боксированном отделении, которым уже на протяжении 30 лет руководит Анжелика Емелина. Журналисты V1.RU решили поближе познакомиться с врачом, на долю которой выпала «война» с дифтерией, лихорадкой Западного Нила и пневмонией SARS.

Так ли страшен коронавирус, как его малюют? Или было что-то и пострашней? Об этом мы поговорили с Анжеликой Васильевной.

— Мой отец был врачом, и я сама хотела посвятить себя медицине, поэтому поступила в Волгоградский медицинский институт. На шестом курсе меня направили в инфекционную больницу для стажировки в качестве субординатора. Как-то так сложилось, что я приглянулась руководству учреждения, и они сказали: «Приходите к нам сразу после учебы, мы бы вас взяли». Так я и пришла в 1986 году в диагностическое отделение. Получается, что всю жизнь работаю с тяжелыми пациентами. В 1990 году возглавила менингитное отделение. Второе мое отделение — гепатитное. Иными словами, корь, ветрянка, краснуха, сибирская язва — все мое.

 
В этих палатах за 30 лет врач-инфекционист повидала всякого&nbsp;

В этих палатах за 30 лет врач-инфекционист повидала всякого 

— За все время работы мне пришлось встретиться с самыми разными эпидемиями. В 90-е годы, когда в России забыли про вакцинацию, часть населения оказалась не привита от дифтерии. Вот тогда, работая в инфекционном стационаре, мы встретились с этой инфекцией лицом к лицу. Были тяжелые больные, были летальные исходы. В конечном итоге в нашей стране сделали все необходимое и привили почти 100% населения. Последние 10–15 лет у нас дифтерии нет.

Была в Волгоградской области и вспышка лихорадки Западного Нила. В нашей больнице все три отделения были забиты полностью. У меня в боксах лежали по три человека. Были очень тяжелые больные с проявлениями менингитов, менингоэнцефалитов. Люди поступали с судорогами, без сознания. За сутки мне приходилось делать по десять спинномозговых пункций. Мы работали, как на войне. Люди умирали, и, бывало, трупы не успевали вывозить: живые лежали какое-то время вместе с мертвыми. И тем не менее, мы справились. Тогда не объявляли никаких особых режимов, мы просто варились здесь в собственном соку. А ведь была сложность с лекарственным обеспечением. В настоящие времена есть все для оказания экстренной помощи. Есть растворы, есть аппараты искусственной вентиляции легких. Есть противочумные костюмы. Тогда у нас, считай, не было ничего. Люди частично покупали медикаменты сами, плохо было с питанием.

«Сегодня, если говорить о коронавирусной инфекции, мы с тяжелыми формами в Волгоградской области не встречались»

Анжелика Емелина

— Через нас прошла и пневмония SARS. Тоже были тяжелые больные, среди которых встречались беременные женщины. На дежурствах у нас случались преждевременные роды. Пневмония была ужасная. Сегодня же, если говорить о коронавирусной инфекции, мы с тяжелыми формами в Волгоградской области не встречались. Начинается болезнь, как банальная простуда: с першением в горле, температурой, выраженной интоксикацией. Все болеют по-разному. Кто в легкой форме — температура 37,2, у кого-то развивается выраженный катаральный синдром или обострение хронического заболевания. В Волгограде подтвержденной пневмонии на сегодня нет.

Когда журналисты V1.RU приехали в инфекционную больницу, Анжелика Васильевна начала обход пациентов. По несколько раз в день она надевает на себя противочумный костюм. Раз в неделю немолодая женщина заступает на дежурство. Кроме выполнения прямых обязанностей с каждым пациентом в отделении врачу приходится находить общий язык.

Сегодня доктор просит волгоградцев остаться дома, чтобы зараза поскорее сошла на нет

Сегодня доктор просит волгоградцев остаться дома, чтобы зараза поскорее сошла на нет

— Чтобы работать с такими больными на протяжении долгих лет, наверное, нужно любить свою работу и людей. Да, я часто встречаю раздражение пациентов и вижу их не совсем адекватную реакцию на меня и персонал. В таких случаях я повторяю сама себе: я здоровая, а этот человек впервые оказался среди чужих людей в несвойственной для него обстановке. Наверняка, ему сейчас страшно. Сейчас я своим пациентам говорю: «Ну что такое коронавирусная инфекция? Просто инфекция. Вы верите мне? У вас хронических заболеваний нет. Сейчас чуть-чуть потерпеть — и будет все хорошо. Мы вдвоем с вами выздоровеем». Некоторые больные меня узнают через несколько лет и говорят спасибо. Однажды ехала в поезде, и мужчина напротив спросил: «Вы случайно не врач?». Я говорю: «Врач». А он мне: «Вы знаете, а я у вас лечился». Мне очень приятно, что люди помнят меня.

 

Весь персонал инфекционной больницы № 1, с кем сегодня Анжелика Емелина лечит больных коронавирусом, вместе с ней прошел тяжелые этапы.

— Пройдя через многочисленные инфекционные заболевания и вспышки, я уверена, что коронавирус мы преодолеем. Тем более, что скоро весна. В условиях нашей волгоградской солнечной активности у инфекции не останется других шансов. С медицинской точки зрения, мы всеми необходимыми медикаментами обеспечены. Но главное, чего у нас не отнять, — это опыт и мозги. В нашей больнице работают подготовленные и высококвалифицированные специалисты. Сестры, медсестры и санитарки за долгие годы наработали огромный опыт взаимодействия в самых тяжелых ситуациях. Кроме этого, с нами работают ассистенты кафедры Волгоградского медицинского университета.

«Я своим пациентам говорю: "Ну что такое коронавирусная инфекция? Просто инфекция. Вы верите мне? Сейчас чуть-чуть потерпеть — и все будет хорошо"»

Анжелика Емелина

Все пациенты с коронавирусом, которых лечит Анжелика Емелина, по ее словам, в относительно удовлетворительном состоянии. Часть уже пошла сдавать контрольные анализы и готовиться к выписке.

— Мне очень хочется пожелать всем моим пациентам здоровья. Я всегда им говорю: «Когда вы сообщаете, что вам становится лучше, мне тоже легче на душе». Человеческие отношения врачей и больных должны быть только положительными. Желаю всем добра. Злости не должно быть. Мы всегда чем сможем, всем поможем. Пусть будут все здоровы. Остальным хотела бы сказать: сведите к минимуму все контакты. Нет контакта — нет инфекции.

Источник: https://v1.ru/text/health/69082291/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мертвое сердце / Сказка
... на гулянии, но вместо того, чтобы участвовать...пищу. Вон у нас борцы со стрельцами ...такую хорошую, умную, честную и добродетельную, что дед... комнату, где она лежала, то тут же... князя. - Ты останешься жив, если отдашь птицу! -... лебёдушки. Мертвое сердце
Учение Порфирия Иванова “ДЕТКА”
.... В основе “Детки” лежит понятие “закалка”, однако это... не получалось разбогатеть от честного, изнуряющего труда.. Услышав ... хутора. Больше того, вместо благодарности за хорошую землю ...живое ловит, на мертвое переделывает».«Природа, она ж наша мать. Она ж нас...
Я только военнопленный, с которым обращаются неожиданно хорошо
... гроба, разорвана в клочья вместе с погибшими от снарядов. ... нас еще много дней. Под монотонный перестук колес лучше всего лежать...чести и нравственный долг каждого честного немца!Да, теперь для ...Этого требуют от меня живые, но и мертвые не могли бы желать...
КОСА СМЕРТИ. POST MORTEM
... тела вызывает у нас животный страх, что вместе с телом мы... ответ столь очевиден, что лежит на поверхности и когда я... на больничной койке. Надо честно признать в этом большая вина...с миром живых, значительно лучше, чем мы живые с миром мертвых. Поэтому не...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
...«Лучше быть живым шакалом, чем мертвым львом». У...Сами крымские татары нас интересуют мало (..., веселые, открытые, честные люди, представляющие великий народ... основе ее лежит неприятие нашим народом... сделать искусственно). Вместо этого возникли устойчивые...
Большая война ближайшего будущего
....  ВК: Зато укрепляет нас.  АМ: А нас как укрепляет? Мы не... вместо золота на том месте, где лежали золотые бруски, может лежать бумажка... расчленёнка не может быть живой, она всегда мертва.   АМ: Да. В...?  АМ: Я со Старым, честно говоря, не разобрался.   ВК: Ну...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)