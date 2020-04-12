«У нас живые лежали вместе с мертвыми»: честный разговор с врачом инфекционки

Анжелика Васильевна каждый день надевает противочумный костюм и идет к «особо опасным» пациентам Фото: Алексей Волхонский

В инфекционной больнице № 1 Волгограда в эти дни находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Все они лежат в боксированном отделении, которым уже на протяжении 30 лет руководит Анжелика Емелина. Журналисты V1.RU решили поближе познакомиться с врачом, на долю которой выпала «война» с дифтерией, лихорадкой Западного Нила и пневмонией SARS. Так ли страшен коронавирус, как его малюют? Или было что-то и пострашней? Об этом мы поговорили с Анжеликой Васильевной. — Мой отец был врачом, и я сама хотела посвятить себя медицине, поэтому поступила в Волгоградский медицинский институт. На шестом курсе меня направили в инфекционную больницу для стажировки в качестве субординатора. Как-то так сложилось, что я приглянулась руководству учреждения, и они сказали: «Приходите к нам сразу после учебы, мы бы вас взяли». Так я и пришла в 1986 году в диагностическое отделение. Получается, что всю жизнь работаю с тяжелыми пациентами. В 1990 году возглавила менингитное отделение. Второе мое отделение — гепатитное. Иными словами, корь, ветрянка, краснуха, сибирская язва — все мое.

В этих палатах за 30 лет врач-инфекционист повидала всякого Фото: Алексей Волхонский

— За все время работы мне пришлось встретиться с самыми разными эпидемиями. В 90-е годы, когда в России забыли про вакцинацию, часть населения оказалась не привита от дифтерии. Вот тогда, работая в инфекционном стационаре, мы встретились с этой инфекцией лицом к лицу. Были тяжелые больные, были летальные исходы. В конечном итоге в нашей стране сделали все необходимое и привили почти 100% населения. Последние 10–15 лет у нас дифтерии нет. Была в Волгоградской области и вспышка лихорадки Западного Нила. В нашей больнице все три отделения были забиты полностью. У меня в боксах лежали по три человека. Были очень тяжелые больные с проявлениями менингитов, менингоэнцефалитов. Люди поступали с судорогами, без сознания. За сутки мне приходилось делать по десять спинномозговых пункций. Мы работали, как на войне. Люди умирали, и, бывало, трупы не успевали вывозить: живые лежали какое-то время вместе с мертвыми. И тем не менее, мы справились. Тогда не объявляли никаких особых режимов, мы просто варились здесь в собственном соку. А ведь была сложность с лекарственным обеспечением. В настоящие времена есть все для оказания экстренной помощи. Есть растворы, есть аппараты искусственной вентиляции легких. Есть противочумные костюмы. Тогда у нас, считай, не было ничего. Люди частично покупали медикаменты сами, плохо было с питанием.

«Сегодня, если говорить о коронавирусной инфекции, мы с тяжелыми формами в Волгоградской области не встречались» Анжелика Емелина

— Через нас прошла и пневмония SARS. Тоже были тяжелые больные, среди которых встречались беременные женщины. На дежурствах у нас случались преждевременные роды. Пневмония была ужасная. Сегодня же, если говорить о коронавирусной инфекции, мы с тяжелыми формами в Волгоградской области не встречались. Начинается болезнь, как банальная простуда: с першением в горле, температурой, выраженной интоксикацией. Все болеют по-разному. Кто в легкой форме — температура 37,2, у кого-то развивается выраженный катаральный синдром или обострение хронического заболевания. В Волгограде подтвержденной пневмонии на сегодня нет. Когда журналисты V1.RU приехали в инфекционную больницу, Анжелика Васильевна начала обход пациентов. По несколько раз в день она надевает на себя противочумный костюм. Раз в неделю немолодая женщина заступает на дежурство. Кроме выполнения прямых обязанностей с каждым пациентом в отделении врачу приходится находить общий язык.

Сегодня доктор просит волгоградцев остаться дома, чтобы зараза поскорее сошла на нет Фото: Алексей Волхонский

— Чтобы работать с такими больными на протяжении долгих лет, наверное, нужно любить свою работу и людей. Да, я часто встречаю раздражение пациентов и вижу их не совсем адекватную реакцию на меня и персонал. В таких случаях я повторяю сама себе: я здоровая, а этот человек впервые оказался среди чужих людей в несвойственной для него обстановке. Наверняка, ему сейчас страшно. Сейчас я своим пациентам говорю: «Ну что такое коронавирусная инфекция? Просто инфекция. Вы верите мне? У вас хронических заболеваний нет. Сейчас чуть-чуть потерпеть — и будет все хорошо. Мы вдвоем с вами выздоровеем». Некоторые больные меня узнают через несколько лет и говорят спасибо. Однажды ехала в поезде, и мужчина напротив спросил: «Вы случайно не врач?». Я говорю: «Врач». А он мне: «Вы знаете, а я у вас лечился». Мне очень приятно, что люди помнят меня.

Весь персонал инфекционной больницы № 1, с кем сегодня Анжелика Емелина лечит больных коронавирусом, вместе с ней прошел тяжелые этапы. — Пройдя через многочисленные инфекционные заболевания и вспышки, я уверена, что коронавирус мы преодолеем. Тем более, что скоро весна. В условиях нашей волгоградской солнечной активности у инфекции не останется других шансов. С медицинской точки зрения, мы всеми необходимыми медикаментами обеспечены. Но главное, чего у нас не отнять, — это опыт и мозги. В нашей больнице работают подготовленные и высококвалифицированные специалисты. Сестры, медсестры и санитарки за долгие годы наработали огромный опыт взаимодействия в самых тяжелых ситуациях. Кроме этого, с нами работают ассистенты кафедры Волгоградского медицинского университета.

«Я своим пациентам говорю: "Ну что такое коронавирусная инфекция? Просто инфекция. Вы верите мне? Сейчас чуть-чуть потерпеть — и все будет хорошо"» Анжелика Емелина