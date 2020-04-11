Эта смертельная опасность – гиподинамия, которую совсем несложно избежать!

Конечно, люди умирают не от того, что сидят на диване. Гиподинамия в учтённых случаях либо являетсяфактором сердечно-сосудистых или связанных с кишечно-пищеварительным трактом заболеваний, либосостояние здоровья слегка приболевшего человека. И в том, и в другом случае, фактически, является основной причиной многих заболеваний, вплоть до смерти.А теперь давайте прикинем, насколько повысится смертность граждан, которые вынуждены кардинально изменить свой образ жизни – от активного до гиподинамии.Понятно, что ниже – не точный прогноз, а лишь грубая оценка. Однако она позволит увидеть, а значит и осознать надвинувшуюся на всех нас новую проблему: массовую гиподинамию. И сделать соответствующие првильные выводы: пользоваться малейшим поводом для пешей прогулки, делать регулярную физзарядку. Как минимум.Исходные данные:„60% взрослых россиян и 75% школьников страдают гиподинамией”. Это в обычное, не карантинное время.Другая статистика:„Детей в возрасте от 0 до 9 лет – свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет – больше 14,7 миллиона человек”.Примем за число школьников цифру в 16 миллионов, таким же возьмём и число дошкольников. Следовательно, взрослых в России насчитывается 147 – 32 = 115 миллионов человек.Таким образом, от гиподинамиистрадают 12 миллионов школьников и 67 миллионов взрослых. Напомним, что смертность в этом контингенте – 5,6 миллиона человек в 2019 году.Снова обратимся к данным Росстата:„Молодых людей от 20 до 29 лет – более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) – почти 20,3 миллиона человек, подсчитал Росстат. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 миллиона человек”.Т.е. потенциально работающих взрослых насчитывается 57,4 миллиона человек. Попутный вывод: среди пенсионеров, коих10 миллионов человек страдают гиподинамией (67 – 57). Самих пенсионеров в России на начало 2019 года насчитывалось, соответственно, 56 миллионов человек.Итак, у нас детей до 19 лет – почти 33 миллиона человек, работающих взрослых – 57 миллионов человек и почти столько же пенсионеров.Сегодня велено сидеть дома всем, кто не занят в сфере медицины, продуктовой торговли, доставке продуктов, а также кто работает в силовых структурах.На вечер 4 апреля ограниченияв 3 регионах: Ненецком автономном округе, Тверской и Ярославской областях, т.е. они не коснулись 2,6 миллионов человек. Для нашей оценки это не принципиально.В 2017 годы в категории „рабочей силы” насчитывалось 76 миллионов человек, из них „занятых” по всем видам экономической деятельности – 72 миллиона человек. Из них порядка 24 миллионов – это медики, госслужащие, работники оптовой и розничной торговли, работники по обеспечению электричеством и газом, силовые структуры. Все они, понятное дело, сегодня на рабочих местах, и гиподинамия им особо не грозит.Остаются дома, соответственно, 147 - 24 = 133 миллиона жителей России. Из них гиподинамией уже страдают 79 миллионов человек. Среди последних смертность по причине гиподинамии составляет 5,6 : 79 = 7%.Далее просто проведём линейную экстраполяцию. 54 миллиона человек, вынужденные временно прекратить активный образ жизни – это база для последующего ухудшения здоровья. Пенсионерам и детям хуже всего: у первых усиливаются деградационные для здоровья процессы, а у вторых – дополнительно искривляется позвоночник и замедляются рост и развитие органов. А это – плохая закладка для будущего состояния здоровья во взрослом возрасте.А экстраполяция… Месяц обездвиженности может дать в будущем дополнительную смертность порядка 1/12 х 0,07 х 54.000.000 = 315.000 человек. Или прирост к естественной смертности по причине гиподинамии почти в 6%. Два месяца обездвиженности – сверхсмертность более 11%. Во всяком случае в Германии, Италии, Франции и т.д. обездвиженность будет длиться как минимум эти два месяца, так что через год посмотрим на статистику.Однако есть и ещё один фактор – источник будущей сверхсмертности. Фактор, также связанный с изменением привычного образа жизни и деятельности, сфинансовыми проблемами.В принципе, это тоже цифруется, как засвидетельствовал д. мед. наук Игорь Алексеевич Гундаров на примере анализа демографии пост-перестроечного периода. Он называет это „фактором Х” и относит к категории духовных сущностей. Объявляя себя при этом сугубым атеистом!А сколько человек погибло от короновируса в России? На 10 апреля зарегистрировано 11.917 заболевших, скончались 94 человека илиподавляющее большинство которых страдали иными хроническими заболеваниями.

Даже 30‑минутная ежедневная физическая нагрузка способна значительно снизить риск возникновения гиподинамии.

Встаньте! Никаких шуток – если Вы в данный момент сидите, то встаньте со стула. Контро­лируйте количество времени, которое Вы находитесь в сидячем положении без перерыва. Постарайтесь через каждые 2-3 часа разминаться – пройдитесь квартире.

Больше ходите пешком. Совершайте короткие прогулки в обеденный перерыв. Когда смотрите дома телевизор, время от времени вставайте и ходите по комнате (можно даже не отрываться от экрана, если не хочется).

Выйдите из транспорта раньше.Завершите свою поездку за 1-2 остановки до нужного места и пройдите оставшееся расстояние пешком.

Делайте зарядку! Регулярно выполняйте несложные физические упражнения. Зарядку лучше всего делать утром, для этого нужно встать всего лишь на 5 минут раньше.

Поднимитесь по лестнице. Замените подъемы на лифте подъемом по лестнице. Не отказывайтесь от такой нагрузки и в случае, если вы возвращаетесь домой с продуктами – дополнительный вес создаст полезную силовую нагрузку организму.

