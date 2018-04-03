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Они, теряя человеческую сложность в пользу звериной простоты, смертельно опасны для цивилизации

19:54. 3 апреля 2018 Просмотров - 236 2 коммент. Опубликовал:

Кто хочет НОРМАЛЬНОЙ жизни для себя и для своих детей, кто хочет жить в НОРМАЛЬНОЙ обстановке – тот вынужден и обречён мирится со стесняющими и обременительными рамками НОРМЫ.

Не бывает нормальности без нормы – слово-то разберите, как в школе на корень и аффиксы!

Без нормы прибыли, нормы дохода, нормы жилой площади, без нормы, выраженной в ненавистных либералам «пайках и карточках» – всегда будет ненормальность. То есть безумный мир по Кафке, театр абсурда.

Объясняется это тем, что люди дерутся за неограниченные доходы, дерутся насмерть – у одного амбиции всё отнять, у другого решимость – не отдать последнего… Ну что тут непонятного? Тоже мне, бином Ньютона – тридцать лет такой простой азбучной истины миллионы взрослых людей понять не могут…

Если вы хотите жить в вечном безумии всеобщей войны – то, конечно, вам незачем ограничивать ничьи доходы никакой нормой, ни снизу, ни сверху. Для таких энтузиастов фарта и азарта нет ненормальности ни в нищете, ни в сверхбогатстве, а есть только удача и неудача, обе, как врачи – «без границ».

Очень важный вопрос социологии, ещё ждущий своих диссертантов (ныне занятых какой-то фигнёй на кафедрах) – где как и каким образом происходит ДИФФУЗИЯ азартной грызни людей за неопределённые доходы – и прущей снизу чёрной энергетикой преисподней, «глубин сатанинских».


Злодейство бывает с целью, и бывает самоцелью. Злодейство с целью убивает прохожего в тёмном углу не для наслаждения убийством, а для овладения кошельком.

Разбойник не злом наслаждается, а деньгами. Нищего и убогого он убивать не станет – поскольку зачем? Нечего грабить – нет и насилия…

Злодейство мира в котором мы живём – очень во многом определяется именно логикой разбойника и мародёра. Это связано со сложными процессами вытеснения инфинитики локализмом в психике, церковного реализма номинализмом в теории познания у человека.

Когда и почему человек становится разбойником, мародёром – известно: когда у него личная выгода вытесняет с большим перевесом представление общественного блага и общей пользы. Когда он вырывает себя из контекста единого пространства и времени и противопоставляет себя собственным причинам и следствиям.

У такого человека «короткая психика» – он не думает о больших и долгих явлениях. В узком пространстве и кратком времени он схватил что-то и убежал с добычей, как зверёк.

Такие люди определили лицо «лихих 90-х», причём во всём мире, лицо десятилетия, ставшего пиром мародёров на всей планете.

Они, теряя человеческую сложность в пользу звериной простоты, многозвеньевые представления о мире в пользу зоологической прямоты – смертельно опасны для цивилизации.

Но разбойник и мародёр имеет логику личного обогащения, а не садистского наслаждения самим процессом злодейства. В какой-то точке, однако, звериная простота и зоологическая прямота приватирства смыкаются с идущими из бездны сигналами «шёпота преисподней».

Где и как простой уголовник перерождается в весьма-непростого, забесовленного изверга?

Вопрос не праздный…

Нет у меня слов для гнусных и грязных подонков украинизма, метафизических торгашей, за доллары торгующих родителями и предками, землёй и языком, всякой святыней, бросаемой любому платежеспособному псу, и всем, что только есть в человеке человеческого.

Украинизм вырос на гноище торжища, продаваясь любому оккупанту, отдаваясь любому пришлому хозяину.

Он возник из гнуси, лёгким движением руки превращаясь из лидера компартии УССР в «убеждённого» бандеровца, из комсомольского работника – в нациста, переливаясь из нациста в гей-парад, из гей-парада в марш селянских вышиванок, чтобы в итоге вынырнуть с выручкой за свою проституцию в европейского городе…

В гнойном торжище украинством армянин или гагауз легко превращается то в русского (делая фамилию на «–ов»), то в щирого свидомита, то в европейского космополита.

Это царство перекрашенных волос Григян-«Тимошенко» и специальных линз, меняющих цвет глаз на более «расово-подходящий».

Это царство сверхпластической хирургии, в которой еврей легко становится славянином, а славянин – евреем, брат – врагом, а враг-братом, это цирковое искусство переобуваться в прыжке, на лету, улавливая лакейской душонкой сигналы плательщика.

Нет сомнений, что украинизм был создан аферистами-уголовниками, искавшими прикрытия для своей криминальной деятельности.

Откройте биографию любого украинствующего свидомита, хоть на Википедии, хоть где, и облик бандита (а иногда психопата) вполне раскроется в любом «герое Украины».

Украина – это страшное зазеркалье пост-цивилизации, в которой торжествуют пост-правда, пост-закон и пост-человек. Здесь оплата заменяет происхождение, пиар – всякую деятельность, показуха – реальность, ненависть – встаёт на место любви, безумие на место разума, невежество – на место образования, бесы – на место святых.

Всё так… Но уголовник – он и есть уголовник. Его типаж хорошо изучен, а мотивации понятны: угробив несколько тысяч земляков в «котле» – купить за несколько миллионов фунтов стерлингов поместье лорда в Англии.

Однако под криминальным пеплом извержения говённого вулкана приватизации, засыпавшем наши города и сёла – ощущаемы чёрные родники инфернальной подпитки.

Всё чаще и чаще мы сталкиваемся с иррациональностью зла, со злом неоплаченным, в котором оплату вызывает садистское наслаждение самим процессом. Пропитанная калом самых низменных человеческих инстинктов украинская почва принимает в себя семена сатанинские и питает их «удобрениями» своей криминальности.

Как пишет Дмитрий Дзыговбродский[1], «я уже не раз раз говорил, что это иррациональная мечта «украинцев» — побольше трупов россиян. Особенно детских трупов».

От себя добавлю: это уже не криминал, за детские трупики никто им доплачивать не будет.

Дмитрий приводит характерный пример: «Ещё в 2010 году главный бухгалтер «Индастриалбанка» Наталья Данильченко, которая выучилась в элитной школе на пересечении ул. Ворошилова в Днепропетровске… в главной бухгалтерии банка запустила Вакарчука «Океан Эльзы». И плясала при всех, что погибло много москалей в московском метро. Это был 2010 год!»

Здесь, очевидно, и следует искать переход от криминальных мотиваций к забесовлению и сатанизму. Как ни относись к «Московии» – причём тут московское метро и много трупов отнюдь не чиновной публики? Кого это может радовать? Вора, бандита?

Нет, только сатаниста. Вору до этого, может быть, в силу чёрствости души, дела нет, но чтобы танцевать на костях…

Когда недавно случилась трагедия в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» украинский телефонный пранкер и очень большой шутник Евгений Вольнов (Никита Кувиков) позвонил в морг Кемерова и представился сотрудником МЧС Поздняковым. И запросил у сотрудников МОРГа, какое количество мест они могу предоставить под тела погибших при пожаре в торговом центре.

Когда сотрудник сообщил о наличии 70 мест, Евгений Вольнов (Никита Кувиков) говорит, что погибших гораздо больше. Более 300. Именно с этого и начинается фейк про сотни погибших россиян. «Шутнику» этого оказалось недостаточно.

Он снова перезвонил, представился сотрудником администрации президента, и отправил незнакомых людей убирать цветы и игрушки, оставленные скорбящими кемеровчанами рядом со сгоревшим торговым центром. Продуманная, точная, качественно-эмоциональная провокация. Сразу же после трагедии! Был готов, ждал, смаковал, наслаждается, радуется детским костям…

Это и есть украинизм в законченном виде, зверь из бездны, зверь Волынской Резни и бандеровских убийств из-за угла, зверь чудовищных и бессмысленных пыток, применявшихся не для извлечения информации, а просто для удовольствия дегенеративых садистов.

УГ начиналось в1991 году с вороватых партийных и комсомольских оборотней-карьеристов. УГ зачало ворами в свальном пьяном грехе приватизации, оно смазано эндорфинами счастья аферистов, чуявших большой куш.

…Зубы щелкают у них – видно, каждый хочет вмиг
Кончить дело – и начать делить добычу[2]

Но даже прожжёные мошенники оказались наивными! Вор разделяет дело – и добычу. Дело худое – добыча хороша. Дело хочется поскорее кончить, чтобы перейти к вкусняшкам…

Но не тут-то было! Из тёмных глубин ада, про которые нас долго учили в советской школе, что «их нет» – выползают существа инфернальные, уже не просто использующие зло, а одержимые злом. Им уже и на добычу наплевать – к чёрту добычу, сам процесс хорош! Добычей пусть пользуется чёрт – мы же будем наслаждаться страхом, болью, слезами, детскими трупиками, будем шутить и ликовать над гробами «колорадов», сведя людей к жучкам.

Это же предсказуемо: там, где насекомые стали изображать из себя людей – людей поставят в положение насекомых…

Бесы в человеческом облике хватают воров за рукава и локти, мешают сбежать с добычей, требуют продолжения людоедского банкета… Бандит убивает за бумажник, а бес – чтобы нажраться человечиной.

Между бандитом и бесом – существенная разница, но есть и переходное звено, которое нужно изучать социологам и психиатрам.

+++

Ещё раз подчеркнём, видя жуткие пляски на костях украинствующих расчеловеченных особей: войной всех против всех за кусок пожирнее ненормированное дерегулирование экономики и социальной сферы не заканчивается.

Тут Гоббс ошибся: постепенно на запах крови криминальных разборок с немыслимых тёмных глубин всплывают иные чудовища, для которых не столько уже кусок имущества, взятый с бою, важен, сколько резня максимальных степеней жестокости.

Эгоистичную эволюционистскую мотивацию локалиста неизменно и неизбежно сменяет антивера человекобесов, жадность вытесняется голым садизмом, заставляющим выкладывать в соцсети свои фото с «талисманом на машине» в виде отрубленной руки ополченца. Или – грызущим оторванную руку врага… Или ликовать от смерти детей в соседней стране…

+++

Это уже не воры с узко-мародёрской мотивацией Гелетея и Тимошенко. Это в полном и окончательном смысле нелюди – хорошо знакомые нашим дедам в виде бандеровского отребья, шокировавшего даже гитлеровцев. А мы забыли. И за забвение – платим страшную цену.

Кровь криминальных разборок привлекла тьму, на порядок более густую, чем даже уголовщина. Тьма выползла из щелей ненормированности доходов, такой по-человечески понятной страсти удачливого игрока не ограничивать ничем свой доход…

Ведь Норма – не только всем друг – но и всем враг. Да, Норма защищает всех, кто имеет доход ниже среднего. Она их подтягивает до показателя «как положено».

Но именно поэтому она же и подавляет всех, кто имеет выше среднего дохода. Она, как Фемида, с повязкой на глазах: на лица и имена не откликается. Она мешает беспредельно обогащаться – и всякий, кому в азартной игре попёрло – начинает её, Норму, ненавидеть…

+++

Но всякий, кто не хочет жить по Норме – оказывается в мире ненормальном, безумном, пронизанном сполохами сатанинских молний, во тьме и скрежете зубовном.

Бесов уже ничему не научишь.

Но мы, полагающие себя людьми – должны и обязаны научится нормальной жизни.

[1] http://rusvesna.su/news/1522231772

[2] Из песни В.С. Высоцкого.

А. Леонидов

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: зло, леонидов, сатанизм, Украина, цивилизация
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2 коммент.»

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    Вячеслав 3 апреля 2018 в 20:07 Ссылка Пометить
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    “Во всех странах, где евреи поселились в большом количестве, они понизили их нравственный уровень, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Они осмеивали и пытались подорвать христианскую религию. Они учредили государство в государстве и в случае оппозиции к ним, стремятся смертельно за-душить страну в финансовом отношении. Если мы, путём Конституции, не исключим их /из Соединённых Штатов/, то менее чем через двести лет они ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего правления. Если вы не исключите их, то менее чем через двести лет наши потомки будут работать на их полях, чтобы снабжать их пропитанием, в то время, как евреи будут потирать себе руки в меняльных конторах. Я ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ГОСПОДА, ЧТО ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСКЛЮЧИТЕ ЕВРЕЕВ НАВСЕГДА, ВАШИ ДЕТИ БУДУТ ПРОКЛИНАТЬ ВАС В ВАШИХ ГРОБАХ”. (БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН /1706-1790/ американский Физик и политический деятель. Из выступления при обсуждении Конституции США в 1787 г.).

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    Вьеха 3 апреля 2018 в 20:26 Ссылка Пометить
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    Только что читала статью о Тарасе Шевченко, оказался весьма несимпатичным хлопцем.

    http://voprosik.net/za-chto-soslali-tarasa-shevchenko/

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