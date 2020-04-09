Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

Величко М В о Христе, Андрее Первозванном и Христианстве на Руси

17:29. 9 апреля 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qlyN_DsxDfE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дельфийский оракул — технология управления массами (2)
... делу иерархии знахарей — вели к разделению указанных понятий...и Афины, апостол Андрей Первозванный проповедовал на территории ...» преданий исторически реального христианства (остались следы в ... рассказывается о посещении Христом Дельфийского оракула. Приведём...
"Шапки долой! Флаг поднять! " История Андреевского креста на флоте
...сил, войны на море велись десятилетиями, а в ... первым принявший учение Иисуса Христа и последовавший за ним...христианство. Русь приняла его в IX веке, однако, согласно преданию об Андрее Первозванном...славян и, проповедуя учение Христа, прошел путь от места...
Правильно или не правильно отмечать Новый год славянам
.... К стате с марта вели Новолетие и римляне. Этот...-то, что Андрей Первозванный был одним из апостолов Христа и по "... декабря, как дата рождения Христа, названа впервые Секстом Юлием ... поэтому все используемые даты христианства невозможно соединить с реальным ...
Не возмущайтесь, а изучайте историю!
...никакого отношения к истинному христианству! Его, этот якобы...христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину ..., когда Византийская империя вела войну с сарацинами —...из апостолов Христа – Андреем, прозванным Первозванным, который помимо...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)