Величко М В о Христе, Андрее Первозванном и Христианстве на Руси

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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.