М.В. Величко о Христе, Андрее Первозванном и Христианстве на Руси

Легенды о белых людях

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Неопровержимые факты указывают на иную историю России. И на другое содержание Ветхого завета!

У жителей есть свой Аль-Коран (Alcoran), который суть христианский Ветхий завет, где многие места изменены или сфальсифицированы.

В арабском понимании вначале Аллах дал книгу евреям.



Но они ее не поняли. Это Ветхий завет. Затем Бог дал еще одну книгу. Христианам. Но и они оказались не на высоте. Пришлось Аллаху дать еще одну книгу, на этот раз на языке оригинала, на арабском. Эта книга называется Коран, что значит на арабском – "чтиво". Но если прочитать это слово наоборот, по-русски, то получится НАРОК, что значит на русском ЗАВЕТ (В. Даль).

И это еще не все. Если прочитать название книги ВЕДЫ, по-арабски, то получится опять "ЗАВЕТ" (وع د ВЪД). Так что заветов было не два, а четыре!!!

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А вот последняя фраза Вашкевича чётко проиллюстрирована в тексте атласа:



„Бухарцы считают, что Аль Коран им дан не Магометом, а самим Богом, который передал книгу через Моисея и пророков. Однако они убеждены, что Магомет дал множество пояснений по книге и осветил содержащуюся в ней моральную сторону. Всё это они вынуждены признать и следовать ему”.



Надо же, ведь Н.Вашкевич определённо не мог читать этот текст, ибо не говорит по-французски, а выводы его совпадают с написанным очевидцем ещё 300 лет назад! Нет, не зря полумесяц помещался на крестах старых православных храмов, как бы сегодня церковники не объясняли этот факт… Отдадим должное и Фоменко с Носовским, которые задали немало вопросов по связи Руси и арабских артефактов в её истории.



Впрочем, не будем углубляться и выяснять, почему у А.Никитина в „Хождениях за три моря” русский свободно переходит в арабскую вязь и тут же наоборот, а ознакомимся с рассказом картографа о бухарской версии рождения Христа.



Итак, Святая девственница была бедной сиротой, когда её дальние родственники решали, кто её возьмёт на воспитание. Договориться они не смогли и тогда бросили жребий: в кувшин с водой бросили пёрышко, которое вскоре затонуло. По-очереди каждый опускал палец в воду, а тот, кто вытащит палец с налипшим на него пёрышком брал девочку на воспитание. Выиграл Закария.



Однажды он отлучился на три дня по делам, заперев девочку в доме и совсем о ней забыв. Когда же он вернулся, то очень боялся, что она либо уже умерла, либо находится при смерти. Каково же было его изумление, когда в запертом доме он обнаружил стол, ломившийся от явств. По словам девочки, сам Бог послал ей это.



Когда ей исполнилось 14 лет, у неё начались естественные женские проблемы. Девушка побежала в лес и стала купаться в лесном озере. Тут к ней спустился ангел, который объявил, что девушка скоро родит.



В итоге, её сын, Исайя, вырос, стал известным пророком и изучил множество наук. Однако он был крайне нелюбим в родном городе, его попросту ненавидели. И эта ненависть была так высока, что однажды были наняты два разбойника, которые любой ценой должны были убить Исайю.



Бог, зная об этом, забрал его к себе на небо, а преступникам придал образ Исайи. С двумя последними народ расправился сам.



Как же это принципиально отличается от нынешней иезуитской версии, что Бог настолько жесток, что позволил мученически убить собственного Сына! Тут снова задаёшь себе вопрос, кто же в действительности сфальсифицировал Ветхий завет?



Следующее соображение. Согласно французу, в каждом бухарском доме был экземпляр Аль Корана или Ветхого завета с непривычным нам текстом. По-прежнему удивляет знак равенства между этими книгами, знак, поставленный как минимум три века назад. Т.е. это отнюдь не католики, не францисканцы или иезуиты, которы привезли на окраину христианского мира эти экземпляры.



Помните оценку численности населения? 20 000 воинов по одному из каждых 10-ти домов, значит минимум 200 000 домов. Столько же и экземпляров книги! Для того времени – умопомрачительные цифры книго… печатания или переписывания?

Как нас уверяют, первая в России многотиражная печатная книга „Апостол” появилась в середине XVI века. Однако, рассуждая логически, если в нашей истории, академической истории, отсутствовала Тартария, то, безусловно, отсутствовало и книгопечатание в Тартарии, так ведь? Тогда как иначе объяснить наличие, пусть не сотен тысяч, но хотя бы десятков тысяч экземпляров Ветхого завета, содержание которого, по оценке католиков, далеко не каноническое?



И это только для одной Малой Бухары, а ведь была ещё и Большая (Великая) Бухара по-соседству, были и иные страны невдалеке, та же Калмыкия, не говоря уже об огромных пространствах Сибири, где в то время было великое множество городов. Кто же им, отступникам римским и византийским, книги-то печатал? Ведь такое количество не перепишешь, тем более в пустыне…



Много чего интересного на десятке страниц предисловия к атласу Китая, Китайской Тартарии и Тибета. Например, что многожёнство среди населения допускалось, но на него смотрели крайне неодобрительно. Что бухарцы убеждены в том, что Бог обитает не только на небе, что он повсюду. Что муж, недовольный женой, мог отправить её обратно к родителям, при этом он обязан ей отдать всё её имущество, включая сделанные ей подарки во время совместной жизни. И женщина могла уйти от мужа, правда при этом она не могла ничего взять с собой.



Много интересного, но давайте, всё-таки, попробуем осмыслить уже написанное. В нём и так слишком много пищи для размышления. Целая вселенная…



Источник атласа:

Значит, источник текстов находится где-то сравнительно недалеко. Опять вспоминаем гипотезу Фоменко с Носовским, а также многочисленные другие версии и труды, где говорится о том, что Христос – либо Андрей Первозванный, либо кто другой, но именно русский человек, некто, выросший в среде Русской Цивилизации.Спасибо, огромное спасибо коллегеза предоставленную