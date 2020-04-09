Неопровержимые факты указывают на иную историю России. И на другое содержание Ветхого завета!
20:46. 9 апреля 2020 185 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Жить становится всё интересней, ибо истина о российской истории начинает потихоньку проявляться из-под огромнейших слоёв лживых наносов, фальсификаций, сделанных как доморощенными карамзиными, так и западными историками-политпропагандистами. Не без прямого и активного участия Ватикана и РПЦ.
А причина выраженного выше оптимизма следующая. Пять лет назад в небольшом обзоре отрывка описания Малой Бухары иезуитским географом середины XVIII в. де Анвилем мы сопоставили его сведения с теорией арабиста Н.Н. Вашкевича. Люди и эпохи разные, а вот некоторая сходимость мнений наблюдается.
Сегодня же Матрица подкинула немало интересного материала на ту же тему: истинная история русского и соседствующих с ним народов, России и Евразии.
Во-первых, картинка, что выше. На ней Андрей Кадыкчанский дал перевод слова „мечеть” на некоторые евразийские языки. Обратите внимание не только на перевод, который у многих вызовет вполне конкретную ассоциацию со всем нам отлично известным названием города, но также и на „православный” крест справа.
Во-вторых, сопоставьте это с выделенной оранжевым цветом строчкой из де Анвиля (в тексте ниже). И обратите внимание на 20 тысяч Аль-Коранов, о наличии которых у жителей Малой Бухары Ватикан до этого вообще не имел представления.
А причина выраженного выше оптимизма следующая. Пять лет назад в небольшом обзоре отрывка описания Малой Бухары иезуитским географом середины XVIII в. де Анвилем мы сопоставили его сведения с теорией арабиста Н.Н. Вашкевича. Люди и эпохи разные, а вот некоторая сходимость мнений наблюдается.
Сегодня же Матрица подкинула немало интересного материала на ту же тему: истинная история русского и соседствующих с ним народов, России и Евразии.
Во-первых, картинка, что выше. На ней Андрей Кадыкчанский дал перевод слова „мечеть” на некоторые евразийские языки. Обратите внимание не только на перевод, который у многих вызовет вполне конкретную ассоциацию со всем нам отлично известным названием города, но также и на „православный” крест справа.
Во-вторых, сопоставьте это с выделенной оранжевым цветом строчкой из де Анвиля (в тексте ниже). И обратите внимание на 20 тысяч Аль-Коранов, о наличии которых у жителей Малой Бухары Ватикан до этого вообще не имел представления.
В-третьих, любопытный эпизод из выступления М.В. Величко, фактически, на ту же тему. Сопоставим его рассказ с крестом выше и уже отмеченными деталями из рапорта иезуита (не пропустим и важный факт написания в Аль-Коране того, что Всевышний не дал надругаться над праведником и спас его от жидовской расправы).
Выясняется, что наличествует некоторая путаница в терминах. Разные субъекты по-разному толкуют слово „христианство”. То же, очевидно, и со словом „православие” – налицо явная его узурпация корпорацией РПЦ.
И очень похоже на то, что и нынешний ислам – явная переделка чего-то более приближенного к христианству. Или наоборот. В любом случае, это сомнение посеял сам де Анвиль, поставивший знак приближённого равенства между Аль-Кораном того времени с тогдашней версией Ветхого Завета.
М.В. Величко о Христе, Андрее Первозванном и Христианстве на Руси
Первые три пункта непосредственно касаются совсем недавней, однако уже сильно сфальсифицированной истории России (а значит, и Европы).
Но давайте взглянем чуть дальше в нашу историю – и тут Матрица оказала посильную помощь: достаточно проанализировать фактологию в двух предыдущих сегодняшних публикациях со сказанным выше. И многое становится на свои места!
В частности, язык. Скажем, создатели статуэток, инструмента на той же Брянщине более 20 тысячелетий тому назад – они же говорили на каком-то языке, не так ли?! („Незнакомый палеолит: неизвестная культура брянских охотников на мамонтов”)
А теперь сопоставим этот факт с данными в коротких очерках другой публикации, „Махабхарата – это о Российском Севере”. Налицо явная преемственность культуры и языка с древнейших палеолитических времён и до наших дней. На территории России!
И напоследок – о „белых богах, пришедших с севера”. Это не только в индийских ведах. Иезуит ниже также отмечает среди жителей Малой Бухары светловолосых статных синеоких людей. Чуть подробней – в нижеследующем видео.
Легенды о белых людях
Так что повод для оптимизма вполне обоснован. Фактологически. И правда о возникновении народов России, о древнейшей истории русского языка уже в среднесрочном будущем торжественно прошествует по планете.
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Неопровержимые факты указывают на иную историю России. И на другое содержание Ветхого завета!
Известный французский картограф Жан Батист Бургиньон де Анвиль (1697—1782) издал более 200 карт.
В предисловии к атласу карт Китая, Китайской Тартарии и Тибета (1737г.) находим немало интересных сведений о жизни людей той эпохи.
Помимо этого, описание совершенно невероятных на первый взгляд фактов, которые, если включить немного здравого смысла, объясняют и сами истолковываются многими, казалось бы не связанными друг с другом, неакадемическими научными гипотезами.
Ниже предлагается отрывок из описания быта и верований бухарцев. Это не дословный перевод, а скорее неполный пересказ с цитированием наиболее любопытных отрывков. На карте показана Большая Бухара, граничащая на юго-востоке с Малой. Вот о жителях последней и пойдёт речь.
Совершенно поразительные исторические свидетельства
Француз различает Большую Бухару от Малой. Разделены они Гиндукушем (?) (Parapomisus). Вот описание границ Малой Бухары:
„Находится между 36 и 42°с.ш. На востоке граничит с Монголией и Китайскими пустынями, на юге с пустынями Индии, на западе с Большой Бухарой и Персией, а на севере с Монголией и Восточной Калмыкией”. Страна простирается почти на 1000км. Для ориентира: на фото Бухара находится под 40-ой параллелью.
Любопытно устройство управления Малой Бухары. Как и имя одного из её правителей, Цыган-Араптан (возможное прочтение и Циган или Зиган. Zigan-Araptan), племянник Босто-хама (хана? Bosto-Cham), вместе со своими калмыками завоевавшего страну. На каждые 10 семей или домов приходился один десятник, десять десятников отдавали отчёт своему начальнику.
Десять последних, курирующих уже 1000 семей или домов, докладывали Великому наместнику, избираемому из наследных принцев Бухары. Начальники всех уровней обязаны были сообщать о всех происшествиях вышестоящему начальнику, решать спорные вопросы на подведомственной территории. Благодаря подобной организации, в стране царил мир и порядок.
Бухарцы не были воинственным народом, но по призыву наместника могли быстро собрать 20 000 воинов, по одному из каждых десяти домов. Вооружение состояло из луков, мечей, копий. У некоторых были ружья или аркебузы. Самые богатые могли себе позволить носить кольчугу.
Дома каменные, мебели немного. Пищу бухарцам готовили рабы, захваченные или купленные в соседних странах, в т.ч. Калмыкии и России.
Далее автор описывает нечто, напоминающее … пельмени („рубленое мясо завёрнутое в тесто, изделие имеет форму круассана”). Зимой, если бухарцы отправлялись в поездки, то пельмени великолепно сохранялись на морозе. Причём описывается и процесс варки: замёршее тесто с фаршем варили в кипящей воде! Вот вам и сибирские пельмени :) Кстати, бухарцы повсеместно использовали скатерти. А из напитков – чай, чёрный чай с добавками соли, молока и масла.
Любопытно описание внешности жителей. Большинство их смуглые и черноволосые, но нередко встречаются жители с белой кожей, стройные и красивые (fort blancs, beaux & bienfaits). Не этот ли факт наилучшим образом подтверждает версию, высказанную А.Клёсовым, Н.Левашовым и многими другими о том, что арии разделились в Сибири, и одна их часть, обогнув Гималаи с запада, заселила север Индостана, восток Ирана и близлежащие области?!!
Ещё один развенчанный миф о первенстве французской косметики: де Анвилль описывает женщин, которые красят ногти в красный цвет, изготавливая лак из какого-то растения (Kena). Также француз был поражён, обнаружив, что все жители Малой Бухары носят … трусы! Факт, далеко не характерный для самих французов того времени. А скоро и для будущей Франции. Было отмечено, что жители носят необычайно лёгкие кожаные сапоги, сделанные в России.
Но нет предела удивления тому, насколько глубоко пересекаются культуры собственно русских и бухарцев того времени. „Единственными деньгами у них являются медные копейки (Copeiks, с заглавной буквы в тексте, а -s- во фр. указывает на мн.число), весящая один золотник (Solotnik), примерно треть унции”. И пусть после таких фактов нам не говорят, что не было единого государства Тартарии, в котором русские были государствообразующим народом! И что русские жили в ямах, прикрытых ветками…
А теперь, возможно, самое-самое интересное, даже, где-то, шокирующее. Не забудем, что данный атлас составлялся по заказу иезуитов, промышлявших в Китае. Заказ был дан в 1709 году. Поэтому характер нижеследующего пересказа продиктован, безусловно, желанием заказчиков.
„Язык и религия бухарцев отличается от соседних персидских и тюркских, но в чём-то с ними перекликается. У жителей есть свой Аль-Коран (Alcoran), который суть христианский Ветхий завет, где многие места изменены или сфальсифицированы.” Стоп, нас ведь совсем по-другому учили: Библия – это одно, а Коран – нечто иное.
Это во-первых. А во-вторых, давайте включим здравый смысл. Кто в действительности урезал тексты Ветхого завета, кто их фальсифицировал, иезуиты с прочими католиками или отдалённые от Рима и Византии народы пустынь и гор?
Ещё раз: логичнее предположить, что среди, например, бухарцев вряд ли найдётся достаточное количество христианских теологов, способных принципиально переработать тексты Ветхого завета. Тогда как поблизости или в самом Ватикане, в многочисленных монастырях и религиозных школах Европы таких специалистов хоть пруд пруди.
Конечно, иезуиты настаивают, что их вариант Ветхого завета – истинный. Но так ли это в действительности? Не являются ли строки данного атласа свидетельством того, что как раз первоначальный вариант сохранён в пустыне, а иезуитско-католический – подделка?!!
Тут даже нечто большее. Самое время вспомнить о Н.Вашкевиче, которого всегда поражал тот факт, что именно и только русским языком можно объяснить этимологию тех арабских слов (а в ещё большей степени – арабским языком смысл непонятных нам слов и выражений), о которых сами арабы ничего сказать не могут. Одним таким словом является именно -Коран-.
„Вообще надо сказать, что за пределами ислама общим является представление, что ислам начинается с Магомета. Это в корне неправильно. Сами мусульмане говорят, что их религия начинается от Ибрахима. Просто люди не сразу поняли его установления.
В арабском понимании вначале Аллах дал книгу евреям.
Но они ее не поняли. Это Ветхий завет. Затем Бог дал еще одну книгу. Христианам. Но и они оказались не на высоте. Пришлось Аллаху дать еще одну книгу, на этот раз на языке оригинала, на арабском. Эта книга называется Коран, что значит на арабском – "чтиво". Но если прочитать это слово наоборот, по-русски, то получится НАРОК, что значит на русском ЗАВЕТ (В. Даль).
Но они ее не поняли. Это Ветхий завет. Затем Бог дал еще одну книгу. Христианам. Но и они оказались не на высоте. Пришлось Аллаху дать еще одну книгу, на этот раз на языке оригинала, на арабском. Эта книга называется Коран, что значит на арабском – "чтиво". Но если прочитать это слово наоборот, по-русски, то получится НАРОК, что значит на русском ЗАВЕТ (В. Даль).
И это еще не все. Если прочитать название книги ВЕДЫ, по-арабски, то получится опять "ЗАВЕТ" (وع د ВЪД). Так что заветов было не два, а четыре!!!
Так или иначе, целесообразно различать ИСЛАМ и МАГОМЕТАНСТВО.”
А вот последняя фраза Вашкевича чётко проиллюстрирована в тексте атласа:
„Бухарцы считают, что Аль Коран им дан не Магометом, а самим Богом, который передал книгу через Моисея и пророков. Однако они убеждены, что Магомет дал множество пояснений по книге и осветил содержащуюся в ней моральную сторону. Всё это они вынуждены признать и следовать ему”.
Надо же, ведь Н.Вашкевич определённо не мог читать этот текст, ибо не говорит по-французски, а выводы его совпадают с написанным очевидцем ещё 300 лет назад! Нет, не зря полумесяц помещался на крестах старых православных храмов, как бы сегодня церковники не объясняли этот факт… Отдадим должное и Фоменко с Носовским, которые задали немало вопросов по связи Руси и арабских артефактов в её истории.
Впрочем, не будем углубляться и выяснять, почему у А.Никитина в „Хождениях за три моря” русский свободно переходит в арабскую вязь и тут же наоборот, а ознакомимся с рассказом картографа о бухарской версии рождения Христа.
Итак, Святая девственница была бедной сиротой, когда её дальние родственники решали, кто её возьмёт на воспитание. Договориться они не смогли и тогда бросили жребий: в кувшин с водой бросили пёрышко, которое вскоре затонуло. По-очереди каждый опускал палец в воду, а тот, кто вытащит палец с налипшим на него пёрышком брал девочку на воспитание. Выиграл Закария.
Однажды он отлучился на три дня по делам, заперев девочку в доме и совсем о ней забыв. Когда же он вернулся, то очень боялся, что она либо уже умерла, либо находится при смерти. Каково же было его изумление, когда в запертом доме он обнаружил стол, ломившийся от явств. По словам девочки, сам Бог послал ей это.
Когда ей исполнилось 14 лет, у неё начались естественные женские проблемы. Девушка побежала в лес и стала купаться в лесном озере. Тут к ней спустился ангел, который объявил, что девушка скоро родит.
В итоге, её сын, Исайя, вырос, стал известным пророком и изучил множество наук. Однако он был крайне нелюбим в родном городе, его попросту ненавидели. И эта ненависть была так высока, что однажды были наняты два разбойника, которые любой ценой должны были убить Исайю.
Бог, зная об этом, забрал его к себе на небо, а преступникам придал образ Исайи. С двумя последними народ расправился сам.
Как же это принципиально отличается от нынешней иезуитской версии, что Бог настолько жесток, что позволил мученически убить собственного Сына! Тут снова задаёшь себе вопрос, кто же в действительности сфальсифицировал Ветхий завет?
Следующее соображение. Согласно французу, в каждом бухарском доме был экземпляр Аль Корана или Ветхого завета с непривычным нам текстом. По-прежнему удивляет знак равенства между этими книгами, знак, поставленный как минимум три века назад. Т.е. это отнюдь не католики, не францисканцы или иезуиты, которы привезли на окраину христианского мира эти экземпляры.
Помните оценку численности населения? 20 000 воинов по одному из каждых 10-ти домов, значит минимум 200 000 домов. Столько же и экземпляров книги! Для того времени – умопомрачительные цифры книго… печатания или переписывания?
Значит, источник текстов находится где-то сравнительно недалеко. Опять вспоминаем гипотезу Фоменко с Носовским, а также многочисленные другие версии и труды, где говорится о том, что Христос – либо Андрей Первозванный, либо кто другой, но именно русский человек, некто, выросший в среде Русской Цивилизации.
Как нас уверяют, первая в России многотиражная печатная книга „Апостол” появилась в середине XVI века. Однако, рассуждая логически, если в нашей истории, академической истории, отсутствовала Тартария, то, безусловно, отсутствовало и книгопечатание в Тартарии, так ведь? Тогда как иначе объяснить наличие, пусть не сотен тысяч, но хотя бы десятков тысяч экземпляров Ветхого завета, содержание которого, по оценке католиков, далеко не каноническое?
И это только для одной Малой Бухары, а ведь была ещё и Большая (Великая) Бухара по-соседству, были и иные страны невдалеке, та же Калмыкия, не говоря уже об огромных пространствах Сибири, где в то время было великое множество городов. Кто же им, отступникам римским и византийским, книги-то печатал? Ведь такое количество не перепишешь, тем более в пустыне…
Много чего интересного на десятке страниц предисловия к атласу Китая, Китайской Тартарии и Тибета. Например, что многожёнство среди населения допускалось, но на него смотрели крайне неодобрительно. Что бухарцы убеждены в том, что Бог обитает не только на небе, что он повсюду. Что муж, недовольный женой, мог отправить её обратно к родителям, при этом он обязан ей отдать всё её имущество, включая сделанные ей подарки во время совместной жизни. И женщина могла уйти от мужа, правда при этом она не могла ничего взять с собой.
Много интересного, но давайте, всё-таки, попробуем осмыслить уже написанное. В нём и так слишком много пищи для размышления. Целая вселенная…
Источник атласа: http://leb.nlr.ru/edoc/323773/ouvel-tlas-de-la-hine-de-la-artarie-chinoise-et-du-hibet
Спасибо, огромное спасибо коллеге balio за предоставленную ссылку!
А вот последняя фраза Вашкевича чётко проиллюстрирована в тексте атласа:
„Бухарцы считают, что Аль Коран им дан не Магометом, а самим Богом, который передал книгу через Моисея и пророков. Однако они убеждены, что Магомет дал множество пояснений по книге и осветил содержащуюся в ней моральную сторону. Всё это они вынуждены признать и следовать ему”.
Надо же, ведь Н.Вашкевич определённо не мог читать этот текст, ибо не говорит по-французски, а выводы его совпадают с написанным очевидцем ещё 300 лет назад! Нет, не зря полумесяц помещался на крестах старых православных храмов, как бы сегодня церковники не объясняли этот факт… Отдадим должное и Фоменко с Носовским, которые задали немало вопросов по связи Руси и арабских артефактов в её истории.
Впрочем, не будем углубляться и выяснять, почему у А.Никитина в „Хождениях за три моря” русский свободно переходит в арабскую вязь и тут же наоборот, а ознакомимся с рассказом картографа о бухарской версии рождения Христа.
Итак, Святая девственница была бедной сиротой, когда её дальние родственники решали, кто её возьмёт на воспитание. Договориться они не смогли и тогда бросили жребий: в кувшин с водой бросили пёрышко, которое вскоре затонуло. По-очереди каждый опускал палец в воду, а тот, кто вытащит палец с налипшим на него пёрышком брал девочку на воспитание. Выиграл Закария.
Однажды он отлучился на три дня по делам, заперев девочку в доме и совсем о ней забыв. Когда же он вернулся, то очень боялся, что она либо уже умерла, либо находится при смерти. Каково же было его изумление, когда в запертом доме он обнаружил стол, ломившийся от явств. По словам девочки, сам Бог послал ей это.
Когда ей исполнилось 14 лет, у неё начались естественные женские проблемы. Девушка побежала в лес и стала купаться в лесном озере. Тут к ней спустился ангел, который объявил, что девушка скоро родит.
В итоге, её сын, Исайя, вырос, стал известным пророком и изучил множество наук. Однако он был крайне нелюбим в родном городе, его попросту ненавидели. И эта ненависть была так высока, что однажды были наняты два разбойника, которые любой ценой должны были убить Исайю.
Бог, зная об этом, забрал его к себе на небо, а преступникам придал образ Исайи. С двумя последними народ расправился сам.
Как же это принципиально отличается от нынешней иезуитской версии, что Бог настолько жесток, что позволил мученически убить собственного Сына! Тут снова задаёшь себе вопрос, кто же в действительности сфальсифицировал Ветхий завет?
Следующее соображение. Согласно французу, в каждом бухарском доме был экземпляр Аль Корана или Ветхого завета с непривычным нам текстом. По-прежнему удивляет знак равенства между этими книгами, знак, поставленный как минимум три века назад. Т.е. это отнюдь не католики, не францисканцы или иезуиты, которы привезли на окраину христианского мира эти экземпляры.
Помните оценку численности населения? 20 000 воинов по одному из каждых 10-ти домов, значит минимум 200 000 домов. Столько же и экземпляров книги! Для того времени – умопомрачительные цифры книго… печатания или переписывания?
Значит, источник текстов находится где-то сравнительно недалеко. Опять вспоминаем гипотезу Фоменко с Носовским, а также многочисленные другие версии и труды, где говорится о том, что Христос – либо Андрей Первозванный, либо кто другой, но именно русский человек, некто, выросший в среде Русской Цивилизации.
Как нас уверяют, первая в России многотиражная печатная книга „Апостол” появилась в середине XVI века. Однако, рассуждая логически, если в нашей истории, академической истории, отсутствовала Тартария, то, безусловно, отсутствовало и книгопечатание в Тартарии, так ведь? Тогда как иначе объяснить наличие, пусть не сотен тысяч, но хотя бы десятков тысяч экземпляров Ветхого завета, содержание которого, по оценке католиков, далеко не каноническое?
И это только для одной Малой Бухары, а ведь была ещё и Большая (Великая) Бухара по-соседству, были и иные страны невдалеке, та же Калмыкия, не говоря уже об огромных пространствах Сибири, где в то время было великое множество городов. Кто же им, отступникам римским и византийским, книги-то печатал? Ведь такое количество не перепишешь, тем более в пустыне…
Много чего интересного на десятке страниц предисловия к атласу Китая, Китайской Тартарии и Тибета. Например, что многожёнство среди населения допускалось, но на него смотрели крайне неодобрительно. Что бухарцы убеждены в том, что Бог обитает не только на небе, что он повсюду. Что муж, недовольный женой, мог отправить её обратно к родителям, при этом он обязан ей отдать всё её имущество, включая сделанные ей подарки во время совместной жизни. И женщина могла уйти от мужа, правда при этом она не могла ничего взять с собой.
Много интересного, но давайте, всё-таки, попробуем осмыслить уже написанное. В нём и так слишком много пищи для размышления. Целая вселенная…
Источник атласа: http://leb.nlr.ru/edoc/323773/ouvel-tlas-de-la-hine-de-la-artarie-chinoise-et-du-hibet
Спасибо, огромное спасибо коллеге balio за предоставленную ссылку!
С.Ю. Сальников
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Опять всё в кучу.
пока создать четкую последовательнось попытался Фоменко-Носовский.У них получилось только на триста-четыреста лет..позже не смогли.Остальные болтаются в рамках калейдоскопа.
Если рассматривать историю, как непрерывную цепь событий ( а так и надо рассматривать) , имеющих железобетонный фактаж , – тогда объяснение любого события – звена можно отследить , спускаясь ниже и ниже в прошлое, и найти первопричину. Чего крайне не надо тем , кто разорвал эту цепь и изоврал донельзя всё.
функции цервей-это выработка электричества.а также обеззараживание)находясь в электрическом поле,очень много вредителей и микроорганизмов умирало.Сейчас попы тоже несут.Но церквей то изначальный почти не осталось.Поэтому церкви были везде.но население за ними не ухаживало и большенство в запустении-потому что это не их архитектура.Они пришлые(крестьяне).Можно и так объяснить.А вообще Русь и Россия царская-сотворённая Священной римской империей,разные страны
Ее нет,правдивой истории Руси. Все выдумано и переврано. Настоящую правду никто не знает,потому что делают свои выводы на основании лже-историков. Которым был заказ сверху,и они наваяли некую историческую картинку. Все ложь,брехня и фуфло. Сегодня ее нет-НАСТОЯЩЕЙ истории.
официальная история враньё..и когда кто-то из положительный,вроде Спицина -Жукова-барахтаются в дезе сотворенной против нас из вражеского окопа.