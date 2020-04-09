LenRu Live! Елена Прудникова о текущей ситуации

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... писала историк Е.А. Прудникова, автор биографических трудов о ...Берия, последний рыцарь Сталина - ПрудниковаЕлена...libros.am›book/read/id...бюро ГКО, рассматривавшего все текущие вопросы. К концу .... Берия, перегруженного многими текущими делами стало то, что...
... Николаевича Жукова «Иной Сталин» и Елены Анатольевны Прудниковой «Хрущёв. Творцы террора» (эти... самостоятельно), в чём заключается изменение текущей обстановки — начали проводить организационную реформу...