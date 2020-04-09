Человек в цепях судьбы. Есть ли выход? Александр Дугин
Кто такой герой и что есть судьба. Как в повседневной жизни можно бросить вызов року и предопределенности. Как сделать свою жизнь более осмысленной и достойной. Рассказывает философ Александр Дугин.
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