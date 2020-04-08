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Атаку клетки коронавирусом показали в 3D-анимации (ВИДЕО).

12:15. 8 апреля 2020 173 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

В США компания — разработчик визуализаций Elara Systems презентовала ролик, в котором с помощью 3D-анимации демонстрируется, как коронавирус SARS-CoV-2 закрепляется на мембране клетки человеческого организма.

Визуализация была создана в сотрудничестве с доцентом кафедры молекулярной биологии Техасского университета в Остине Джейсоном Маклелланом и представителями Национального института здравоохранения США.

В ролике демонстрируется, что имеющие особую форму шипы на оболочке вируса прочным образом связываются с рецепторами АПФ2 на поверхности клеток человека, после чего происходит занос РНК коронавируса в клетку человека.

Источник: https://rusvesna.su/future/1586251456

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