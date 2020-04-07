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Структура Древлесловенского Языка. Иван Царевич

17:22. 7 апреля 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Презентация книги.

Добры молодцы и красны девицы!

Если вы любите Родной Язык и желаете узнать его Родовую Структуру, вышла моя новая книга “Структура Древлесловенского Языка” и азъ делаю представление (презентацию) книги.
“Вначале было Слово! и Слово было у Бога! и Слово было Богом!”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LuOmj0pb7B0

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