Структура Древлесловенского Языка. Иван Царевич
Презентация книги.
Добры молодцы и красны девицы!
Если вы любите Родной Язык и желаете узнать его Родовую Структуру, вышла моя новая книга “Структура Древлесловенского Языка” и азъ делаю представление (презентацию) книги.
“Вначале было Слово! и Слово было у Бога! и Слово было Богом!”
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