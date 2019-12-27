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Угловые структуры языка. Беседы с Иваном Царевичем. Выпуск 2

13:59. 27 декабря 2019 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Древлесловенский язык.

Елена Андреева и Иван Царевич (Георгий Левшунов)

В этой программе Иван-Царевич расскажет о том, как древлесловенский язык соединён с геометрией, как перейти к многогранному восприятию мира, и через игру по буквице узнать свой характер.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J5k0VSqaBlc

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