Начались психологические операции против России

В последнее время через ряд изданий и блогеров активно продвигается информация о, якобы, неспособности российской промышленности обеспечить больницы новыми аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Мы уже посвящали этому вопросу несколько выпусков, но ситуация с тех пор существенно изменилась. Считаем необходимым дать пояснения, но сначала провести некоторые важные параллели.



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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vcL7s8G1J-s