План США по использованию смерти Сталина в психологических операциях в различных странах мира

a. Задача заключается в составлении плана психологических операций, входящего во всестороннюю и имеющую решающее значение программу использования смерти Сталина и передачи власти в новые руки, направленную на достижение реального прогресса в направлении наших национальных интересов.

Я хотел бы особенно подчеркнуть важность предположения 3 d на странице 2. Группа подготовки проекта посчитала, что основное значение предлагаемой в пункте речи заключается в том, чтобы служить поворотным пунктом при ее включении в новую политическую инициативу, отличающуюся от подхода, основанного на действующей политике. Видимо, только наиболее тщательные меры предосторожности в этом отношении, могут предотвратить новые шаги от восприятия их в качестве «психологической войны».

Сообщаемое здесь представляет собой переработанный текст проекта, связанного со смертью Сталина, и подготовленного для рассмотрения на запланированной на 18 марта встрече Комитета. Согласно полученным инструкциям, я объединил в этой переработке письменные и устные комментарии. Поскольку редактирование не было разрешено, в статье остались расплывчатости и некоторые расхождения, связанные со срочностью подготовки.

Второе. Следует обратить внимание на то, что целью империалистов являлось именно руководство компартии. Буржуазия прекрасно понимает, что самое слабое место коммунистического движения — это преемственность руководства . Второй важнейшей целью было разрушение единства мирового коммунистического движения, что успешно проделал за США Хрущёв.

Первое, что хотелось бы отметить. То, что ЦРУ без стеснений рассекречивает подобные документы показывает, что капитал в США чувствует себя очень уверено и не боится никаких обвинений со стороны возмущённой общественности.

Предлагаем вниманию рассекреченный черновик плана мирового империализма в лице разведывательного сообщества США по использованию в классовой борьбе против коммунизма факта гибели Сталина .

b. В настоящее время невозможно существование психологического плана, который был бы пригоден для всех случаев. Психологические операции, как и другие действия, должны обладать возможностью быстрого и гибкого реагирования на изменения ситуации. Следовательно, необходимо создать сильную межведомственную группу высокого уровня, целью которой было бы проведение непрерывного пересмотра психологических планов и операций в соответствии с национальной политикой.

[цензура]

2. Основные соображения

a. Психологические операции сами по себе не могут оказать достаточного влияния на советскую систему, вызвав в ней изменения, которые мы расценили бы, как реальный прогресс в направлении наших национальных целей. Они способны только содействовать успеху дипломатических, политических, военных и экономических действий, которые предпринимает Правительство Соединенных Штатов. Они также могут усугублять напряжение, возникшее внутри самой системы Советов.



Такие операции должны входить во всестороннюю и имеющую решающее значение программу использования смерти Сталина.

b. Обсуждение того, какими должны быть все элементы такой программы, выходит за рамки настоящего документа. Однако при составлении данного плана психологических операций, было необходимо сделать определенные предположения о национальной политике. Эти предположения, адаптированные для целей настоящего документа, изложены ниже в параграфе 3. Если эти предположения окажутся ошибочными, то необходимо соответствующим образом скорректировать план психологических операций.

3. Предположения

a. Предполагается, что фундаментальные цели Соединенных Штатов по отношению к системе Советов, остаются такими, как изложено в соответствующих документах Совета национальной безопасности, а именно NSC 20/4, NSC 68, NSC 114, и NSC 135. В сущности, этими фундаментальными целями являются:

(1) Осуществить сокращение силы и влияния Советов, в странах-сателлитах и в коммунистическом Китае, и, тем самым, уменьшить силу и влияние Советов в международных делах;

(2) Осуществить фундаментальное изменение природы советской системы — что найдет отражение в международных отношениях советского режима в такой манере, которая соответствует духу и целям Устава ООН.

b. Предполагается, что Правительство Соединенных Штатов, чтобы добиться указанных целей, намерено использовать все возможности, появившиеся в связи со смертью Сталина, и сопутствующих ей проблем по передаче власти.

c. Предполагается, что Правительство Соединенных Штатов прибегнет к всесторонней и имеющей решающее значение программе действий — включая все подходящие дипломатические, политические, военные и экономические меры, имеющиеся в нашем распоряжении. Целью этого является достижение реального прогресса в направлении наших национальных целей. Также предполагается, что настоящий план психологических операций, пересматриваемый время от времени, станет частью этой большой и интегрированной кампании.

d. Наконец, предполагается, что главным начальным шагом в этой национальной кампании должна стать речь Президента, в которой в общих чертах описывается программа Соединенных Штатов по установлению мира [и, возможно, предложение ранней встречи на высоком уровне для рассмотрения определенных важных вопросов, требующих решения].



Это будет рассматриваться как серьезный шаг, который, как мы надеемся, приведет к серьезным переговорам по урегулированию этих вопросов. В результате, такой шаг должен трактоваться и рекламироваться, как важное усилие со стороны Соединенных Штатов по движению в направлении мира во всем мире.

4. Психологическая оценка ситуации

( Этот параграф следует читать совместно со специальной разведывательной оценкой ситуации (SE-39, 12 марта 1953 г))

a. Давно предполагалось, что одна из наиболее обещающих возможностей достижения реального прогресса в направлении наших национальных целей по отношению к системе Советов, могла появиться после смерти Сталина. Неизбежная необходимость передачи власти в новые руки, независимо от того, насколько тщательно она была подготовлена, создает момент кризиса для Советского Союза и советской системы в целом.



Нас не должна вводить в заблуждение кажущаяся гладкость передачи власти. Деспотической системой руководить может только деспот, и история усеяна примерами неудачных усилий по замене тирана на рабочий комитет. Реальный вопрос заключается в том, будет ли Маленков (или кто-либо еще) в состоянии сохранить или удержать все факторы власти под таким же жестким контролем, как это удавалось сделать Сталину.

b. Среди уже ставших известными фактов, для развития программы психологических операций, созданной для подкрепления национальный усилий в осуществлении прогресса в направлении наших целей, особую значимость имеют следующие факты:

(1) Переход власти к новому режиму осуществился в драматически быстрой и очевидно решительной манере. Это событие и объявленные изменения в структуре правительства указывают на тщательную подготовку и предварительное планирование.

(2) Ведущаяся реорганизация партийного и государственного аппаратов почти идентична той, которая применялась во время Второй мировой войны. Это однозначно указывает на усилия по концентрации власти в руках небольшой и управляемой группы людей, и создает как внутреннее, так и внешнее ощущение жесткости, единства и непрерывности высшего руководства.

(3) Специального упоминания заслуживают три характеристики этой реорганизации. Во-первых, [новый режим, явно стараясь изо всех сил ] в течение некоторого времени продолжает прилагать все усилия по укреплению контроля над военными, и по обеспечению их лояльности, [как это можно судить по увеличивающейся роли военных, и в частности, по новому назначению Жукова].



Во-вторых, недавно критикуемый аппарат внутренней безопасности был консолидирован и открыто передан в руки наиболее опытного и беспощадного из всех них — Берии.



В-третьих, имело место интенсивное перегруппировка и консолидация промышленных, транспортных и экономических министерств, контроль над которыми был передан в руки небольшого количества заместителей.

(4) Начальные заявления нового режима подчеркивали руководящую роль, играемую великим русским народом. [Это позволяет предположить, что режим будет продолжать основывать свою физическую и политическую силу на великом русском народе, и т. п.] . Речь на похоронах Сталина подчеркивала многонациональный характер СССР.



То есть, режим мог опасаться необходимости усиления репрессивных мер, для того, чтобы не русские республики, так же как и страны-сателлиты, надежность которых сомнительна, оставались в строю. Тот факт, что Сталин был грузином, а Маленков — русским, в этой связи может иметь символическую важность. Однако население Советского Союза в этой ситуации, определенно, не играет значительной роли .

(5) Помимо этого, в настоящее время нет ничего, что свидетельствовало бы об изменениях или о характере изменений, если таковые предполагаются, в проведении внешней и внутренней политики. За исключением резкого усиления внутреннего или внешнего напряжения, появление таких изменений в ближайшее время не представляется вероятным.

c. С другой стороны, сама быстрота, с которой была осуществлена передача власти, природа этого изменения, строгость применяемого контроля, скорость, с которой был похоронен Сталин, и предупреждения против «беспорядков и паники» ( необычно откровенная цитата из газеты «Правда» ) — все это позволяет предположить, что в верхних эшелонах власти превалируют нервозность и беспокойство по поводу стабильности нового режима.



Что касается, в частности, Маленкова, то его доминирующей заботой являются усилия по консолидации собственной власти, и контролю над режимом.

d. Вероятно, можно предположить, что режим надеется избежать серьезных внешних трудностей, до тех пор, пока идет консолидация власти, или пока борьба за власть не достигнет стадии, при которой тот или иной претендент не увидит возможности достичь своих интересов, преследуя агрессивный и рискованный курс действий.



Однако в природе такого нового режима лежит необходимость демонстрировать свою жесткость или, формулируя негативно, необходимость избегать любых проявлений слабости. Принимая все это во внимание, можно сделать следующие выводы:

(1) Режим, в течение какого-то времени, вряд ли предпримет какие-либо поспешные действия или выдвинет новые существенные инициативы.

(2) Новые правители, скорее всего, будут «большими католиками, чем папа римский», некоторое время жестко придерживаясь политики, которую проводил Сталин.

(3) Новые правители будут реагировать быстро, резко, и даже, возможно, чрезмерно, на любые внешние угрозы.

e. Доступные на сегодня свидетельства позволяют предположить, что новый режим может проявлять особенную обеспокоенность по поводу:

(1) лояльности и подчиненности режимов стран-сателлитов,

(2) отношений с коммунистическим Китаем ,

(3) лояльности армии,

(4) внутренней безопасности,

(5) отношения национальных меньшинств в СССР,

(6) партийного контроля над правительством и полицией, и укрепления связей между партией и народом .

f. Независимо от своего неприкрытого отношения к внешнему миру, основное беспокойство нового режима и Маленкова, в частности, связано с укреплением своего положения внутри страны. [Кроме того, вероятно, что, за исключением серьезных внешних проблем, характер которых не учитывался установленной Сталиным политикой, серьезные трения внутри режима чаще будут возникать в связи с внутренними вопросами, чем с какими-либо другими.]



Серьезные трения внутри режима по поводу внешних вопросов, скорее всего, могут возникнуть в тех случаях, когда такие вопросы слишком новы, чтобы адекватно решаться в рамках политики, установленной еще Сталиным.

5. Стратегическая концепция

a. План психологических операций должен быть составлен в контексте стратегической концепции. Хотя ее формулировка лежит вне рамок настоящего документа, необходимо наметить в общих чертах основные принципы стратегической концепции в качестве основы для психологического плана. При пересмотре этой концепции, план психологических операций должен быть соответственным образом пересмотрен.

b. Цели. Согласно нашим фундаментальным интересам, и в качестве наиболее обещающих путей достижения реального прогресса в направлении этих интересов, наши основные цели в сегодняшней ситуации заключаются в использовании возможностей и трудностей перехода власти в новые руки, появившихся в результате смерти Сталина:

[По отношению к коммунистической системе:

(1) способствовать расколу в верхних эшелонах режима;

(2) способствовать разногласиям между Советским Союзом и коммунистическим Китаем;

(3) способствовать разногласиям между Советским Союзом и странами-сателлитами Восточной Европы:

(4) способствовать конфликтам между основными лидерами или группами внутри Советского Союза;

По отношению к свободному миру:

(5) способствовать укреплению и единству;

(6) развивать и поддерживать уверенность в лидерстве США в свободном мире;

(7) разрушать силу коммунистов]

Вариант А:

(1) Вовлекать новый режим Советов в принятие важных и сложных политических решений, что, по существующим оценкам, может усилить расхождение интересов среди тех, кто сегодня руководит Советами. При этом следует избегать давления, которое может привести к их объединению.

(2) Представлять советским людям и населению стран-сателлитов ясное и свежее видение американских целей, чтобы более тесно связать их интересы с нашими.

(3) Объединять свободный мир вокруг позитивных и непрерывных усилий по поиску мира, и вокруг более прозрачной концепции целей, общих для наших союзников, «нейтральных» стран, и нас самих.

(4) Предлагать новую и более прочную основу внутри Соединенных Штатов для достижения американских интересов и целей.

Вариант В:

(1) Поощрять всё то, что вызывает разногласия внутри верхушки иерархии Кремля, с особенной направленностью на ситуацию с Маленковым-Берией-Молотовым-Булганиным.

(2) Стимулировать разногласия между Кремлем и правительствами стран-сателлитов, включая и коммунистический Китай.

(3) Максимизировать неприязнь между населением Советского Союза и Маленковым.

(4) Максимизировать разногласия между Маленковым и населением стран-сателлитов, включая и коммунистический Китай.

(5) Поддерживать и укреплять единство между лидерами правительств стран свободного мира.

(6) Поддерживать и укреплять единство между людьми свободного мира.

(7) Продолжать успешное строительство системы безопасности США и других стран свободного мира.

(8) Достичь твердого экономического положения для США и других стран свободного мира, с широко распространенной уверенностью в экономическом лидерстве Президента Эйзенхауэра.

c. Активы

(1) Наиболее важным активом, которым мы располагаем для достижения указанных целей, является динамическая эффективность личности и позиции Президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах.

(2) Далее идет дипломатическое лидерство, которое мы имеем во всех международных организациях, возглавляемое Государственным секретарем Даллесом, и представительством США в ООН.

(3) Третьим по величине активом является наш военный потенциал, включая атомное оружие, с его сдерживающей мощью, вызывающей чувство относительно высокой безопасности для тех, кто связан с нами.

(4) Четвертым активом является наша экономическая мощь с ее огромным производством, и наша способность помогать другим.

d. Основными помехами для нас являются:

(1) Естественная тенденция со стороны других стран свободного мира быть недовольными ведущим положением США.

(2) Сложность в поддержании движущих сил для построения безопасности перед лицом вполне понятных желаний снижения налогов, сокращения военной службы, усиления социального обеспечения.

(3) Опасность отношения полной зависимости других стран свободного мира от оборонной и экономической мощи США.

(4) Обеспокоенность наших союзников нашими долговременным экономическим и политическими целями.

(5) Наше наследие в виде значительной задолженности и ошибок, совершенных в предшествующие годы.

e. Методы

(1) Основные усилия: выбранная стратегия . Одним из наиболее значительных средств достижения вышеуказанных целей является наше противодействие коммунистическим руководителям путем затруднения им принятия важных решений. Это противодействие должно осуществляться так, чтобы усилить их изоляцию, и увеличить внутренние разногласия, одновременно укрепляя гуманизм, особенно в странах свободного мира. Этой цели должна послужить предлагаемая выше речь Президента.

(2) Поддерживающие усилия.



По отношению к коммунистическому миру:

(a) Мы должны перегрузить новый режим другими стимулами, способными провоцировать внутренние разногласия, например, события, требующие принятие решения, или ошибки, приводящие к взаимным обвинениям — но при этом избегать угроз или бряцанья оружием .

(b) Мы должны поселить в них сомнения — например, о надежности отдельных лиц и групп.

(c) Мы должны стимулировать внутренние противоречия другими подходящими методами, такими, как усиление националистических чувств.

(d) Мы должны пользоваться политикой «кнута и пряника» , как для прямой поддержки основных усилий, так и в применении других поддерживающих действий. Сущность такой политики заключается в создании ситуации «подталкивания-притягивания», комбинирования давления и побуждений, которые покажут недостатки решений, противоречащих нашим интересам, и продемонстрируют преимущества решений, благоприятных для нас.

(e) Изменения направлений и акцентов (между кнутом и пряником) должны использоваться в качестве дополнительных средств внесения замешательства, исключая случаи, когда стабильность тактики желательна по специальной причине.

(f) Прощупывание (см d(2) ниже).

По отношению к свободному миру:

(g) Наиболее обещающими путями достижения наших целей по отношению к свободному миру являются:

(1) подчеркивание важности возрастания силы и единства, с акцентированием новых элементов опасности и благоприятных возможностей в данной ситуации,

(2) провозглашение желания и намерения кооперироваться в развитии единства усилий свободного мира. В этой связи было бы желательно подходить к нашим союзникам в духе взаимных уступок,

(h) Мы должны использовать возможное ослабление связей между Кремлем и коммунистическими партиями по всему миру, возникающее из-за отсутствия у Маленкова положения, опыта и идеологического мастерства для того, чтобы стать новым лидером мирового коммунизма.

f. Этапы

(1) Начальный рывок. В течение ближайших недель вполне оправдан большой риск и расходы в связи с продлением и использованием условий нервозности, вызванных неожиданной сменой власти. Предполагаемая выше речь Президента специально предназначена для этого.

(2) Продолжение . Весьма важно, чтобы рывок, особенно основное усилие, не стал однократной операцией. Прежде всего, наготове должен быть адекватный «кнут» для ожидаемого уклонения Советов от «пряника», предлагаемого речью Президента. Необходимо использовать всю энергию для того, чтобы ростки разногласия дали всходы. Для этой цели могут быть желательны действия, которые сами по себе не дадут большого эффекта, но позволят прощупать ситуацию, чтобы найти, где проросли брошенные семена. Если события развиваются очень благоприятно, то данная фаза может перейти в следующую.

(3) Кульминация, при которой коммунистическая система приходит в открытый внутренний конфликт. Эта третья фаза в нашей стратегии должна начаться, если (и когда) такой конфликт начнет приближаться. Если он никогда не произойдет, то стратегия все равно окажется полезной для достижения нашей основной цели.



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/library/readingroom/docs/CIA-RDP80R01731R003300400008-8.pdf