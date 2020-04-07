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Гаубица-пушка МЛ-20: легендарный «Емеля»

17:56. 7 апреля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Телеканал «Звезда» рассказывает о военной технике, которая помогла Красной армии одержать победу в Великой Отечественной войне.

152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20) – советская гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Она была разработана под руководством талантливого конструктора-оружейника Федора Петрова. Особенность этого орудия заключается в том, что оно сочетает в себе свойства и пушки, и гаубицы.

Все видео проекта можно увидеть по тегу #фронтовыелегенды75

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=01bc_3TLq38

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