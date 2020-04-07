Гаубица-пушка МЛ-20: легендарный «Емеля»
Телеканал «Звезда» рассказывает о военной технике, которая помогла Красной армии одержать победу в Великой Отечественной войне.
152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20) – советская гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Она была разработана под руководством талантливого конструктора-оружейника Федора Петрова. Особенность этого орудия заключается в том, что оно сочетает в себе свойства и пушки, и гаубицы.
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