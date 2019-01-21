ТОП-5 пушек сверхтяжёлой артиллерии Первой мировой войны

Первая мировая война стала эпохой расцвета гигантского орудия. Каждая страна-участник вооруженного конфликта стремилась создать свою сверхтяжелую пушку, которая бы превосходила по всем параметрам орудие врага. Вес таких гигантов мог доходить до 100 тонн, а масса одного снаряда превышать 1000 килограмм.

Предыстория

Сверхтяжелая артиллерия уходит корнями в античную эпоху. Так, в Древней Греции и Риме для разрушения стен фортов и крепостей применялись катапульты. Еще в XIV веке англичанами и французами стали использоваться пороховые пушки, которые стреляли огромными каменными или металлическими ядрами. Например, русская «Царь-пушка» 1586 года имела калибр 890 мм, а шотландская осадная пушка Mons Meg 1449 года выстреливала ядра диаметром в полметра.

«Царь-пушка»| Фото: Культура.рф.

В XIX века артиллерия начала стремительно развиваться и применяться во всех войнах. Стали образовываться специальные артиллерийские подразделения. Во времена Крымской войны (1853 — 1856 года) использовались гаубицы калибром до 8 дюймов. В 1859 году во время Сардинской войны французы впервые применили нарезные орудия (пушка Армстронга), которые по многим параметрам превосходили гладкоствольные.

Пушка системы Армстронга| Фото: Wikipedia.

Первую мировую войну по праву можно назвать артиллерийской. Если в русско-японской войне (1904 — 1905 года) от артиллерии в общей сложности погибло не больше 15% солдат, то в Первую мировую этот показатель составил целых 75%. К началу войны отмечался резкий дефицит тяжелого дальнобойного орудия. Так, Австро-Венгрия и Германия имели на вооружении небольшое количество 100-мм и 105-мм гаубиц, 114-мм и 122-мм пушки были у России и Англии. Но этого калибра было катастрофически недостаточно, чтобы эффективно поразить осаду врага. Именно поэтому все странны постепенно стали разрабатывать артиллерийское орудие огромного калибра.

1. Тяжелая 420-мм гаубица «Шкода», Австро-Венгрия

Тягач, буксирующий лафетную и ствольную повозки с 305-мм гаубицей Skoda.| Фото: Википедия.

К началу Первой мировой войны австро-венгерский завод «Шкода» был крупнейшим производителем сверхтяжелых пушек. В 1911 году на нем была создана 305-мм гаубица, отвечающая всем последним европейским стандартам. Масса орудия была порядка 21 тонны, а длина ствола превышала 3 метра. Снаряд весом 282 килограмма мог поразить цель на расстоянии 9600 метров. Отличительной особенностью пушки была ее мобильность. В случае необходимости конструкцию орудия можно было разобрать на три составные части и перевезти на большое расстояние с помощью трактора.

Тяжелая 420-мм гаубица «Шкода»| Фото: История государства Габсбургов.

В конце 1916 года концерном «Шкода» был создан настоящий гигант — 420-мм гаубица, общий вес которой превышал 100 тонн. Огромный сн.аряд весом 1100 килограмм летел на 12700 метров. Против такого орудия не могла устоять ни одна крепость. Тем не менее австро-венгерский гигант имел два существенных недостатка. В отличие от меньшего экземпляра гаубица не была мобильной и за час могла выстрелить только восемь снарядов.

2. «Большая Берта», Германия

«Большая Берта»| Фото: Dnpmag.

Самой известной пушкой Первой мировой войны по праву считается легендарная немецкая «Большая Берта». Эту 43-тонную гигантскую мортиру назвали в честь тогдашней владелицы концерна «Крупп», который занимался производством сверхтяжелой артиллерии для Германии. Всего за период войны было сделано девять экземпляров «Большой Берты». 420-мм мортира могла перевозиться по железной дороге или в разобранном виде с помощью пяти тракторов.

«Большая Берта»| Фото: ЯПлакалъ.

Снаряд весом 800 килограмм поражал цель на внушительной дистанции в 14 километров. Пушка могла стрелять как бронебойными, так и фугасными снарядами, который при взрыве создавал воронку диаметром в 11 метров. «Большие Берты» участвовали в штурме Льежа в 1914 году, в осаде русской крепости Осовец и в битве за Верден в 1916 году. Один только вид гигантских гаубиц внушал страх и подрывал боевой дух у вражеских солдат.

3. 380-мм гаубица BL, Великобритания

Британцы ответили Тройственному союзу созданием целой серии сверхтяжелых орудий. Самым большим из них стала 380-мм осадная гаубица BL. Орудие было создано на базе уже имеющихся 234-мм пушек МК. Впервые гаубицы BL использовались морской пехотой Британского Адмиралтейства. По информации Novate.ru, орудие весило 91 тонну (и это без учета 20 тонн балласта). Несмотря на то, что подобные пушки обладали ошеломляющей убойной силой, они также имели целый ряд недостатков, из-за которых англичане в дальнейшем отказались от их разработки.

380-мм гаубица BL| Фото: zonwar.ru.

Перевозка орудия могла длиться несколько месяцев, а на обслуживание гаубицы необходимо было двенадцать солдат. Более того, 630 килограммовые снаряды летели с низкой точностью и на небольшое расстояние. Это привело к тому, что в начале войны было создано всего 12 экземпляров BL. Позже морская пехота передала 380-мм гаубицы береговой артиллерии, но и там им не сумели найти должное применение.

4. 370-мм мортира «Филло», Франция

Французы, также осознав необходимость в тяжелой артиллерии, создали собственную 370-мм мортиру, сделав акцент на мобильности. Пушка транспортировалась по специально оборудованной железной дороге к местам сражений. Внешне орудие не было громоздким, его вес был порядка 29 тонн. Тактико-технические характеристики у «Филло» были намного скромнее, чем у немецких и австрийских орудий.

370-мм мортира «Филло»| Фото: Большая военная энциклопедия.

Дальность выстрела тяжелым снарядом (416 килограмм) была всего лишь 8100 метров, а фугасным (414 килограмм) — 11 километров. Несмотря на свою мобильность, установка снаряда на поле боя было крайне трудоемкой задачей. По-сути труд артиллеристов ввиду низкой эффективности мортиры был неоправдан, но в то время «Филло» была единственной сверхтяжелой пушкой во Франции.

5. 305-мм гаубица, Российская империя

305-мм гаубица образца 1915 года| Фото: Военное обозрение.

У России во времена Первой мировой войне дела со сверхтяжелой артиллерией обстояли несколько туго. Империи приходилось закупать гаубицы у Англии, так как до 1915 года в стране производились пушки с максимальным калибром в 114-мм. В июле 1915 года прошли испытания перовой в России сверхтяжелой 305-мм гаубицы. Всего в период войны Обуховским заводом было сконструировано около 30 экземпляров пушки образца 1915 года. Масса орудия составила 64 тонны, а вес снаряда — 377 килограмм при максимальной дальности полета в 13,5 километра. Была предусмотрена перевозка гаубицы по железной дороге.