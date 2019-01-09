Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2019
- 12:37 Применение артиллерии ВСУ в ходе войны на Донбассе.
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Применение артиллерии ВСУ в ходе войны на Донбассе
Применение артиллерии ВСУ в ходе войны на Донбассе
Артиллерия ВСУ является основным фактором огневой поддержки украинской армии в ходе войны на Донбассе. В период активных боевых действий она, наряду с ВВС Украины была одним из наиболее опасных факторов для Защитников Донбасса. И если украинскую авиацию довольно быстро вырубили из игры с помощью "самолетопада", то артиллерия ВСУ играла важную роль в ходе всех крупных сражений этой войны. На данный момент она до сих пор представляет серьезную угрозу для Народных Милиций ДНР и ЛНР. Но, обо всем по порядку.
Начало войны на Донбассе встретило ВСУ в далеко не лучшем состоянии. Состояние вооружения и военной техники, как правило, было отвратительным, подготовка личного состава так же хромала. Однако, наличие огромного количества советского оружия, как в войсках, так и на базах хранения, позволило украинской армии не только вести активные боевые действия имеющимися воинскими частями, но и активно создавать новые. Так, в 2014 году ВСУ располагали тремя крупными артиллерийскими соединениями, 26-й и 55-й артиллерийскими бригадами, а также 15-м,27-м и 107-м реактивными артиллерийскими полками.
В составе 26-й бригады были 2 дивизиона САУ МСТА-С (36 установок)
1 дивизион САУ Гиацинт-С ( 18 установок) , а также 1 дивизион ПТО, оснащенный 12 противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира".
В составе 55-й артбригады было 3 дивизиона 2А65 МСТА-Б (54 орудия), а также 1 дивизион ПТО, оснащенный 12 противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира"
Кроме того в украинской армии существовало 2 полка реактивной артиллерии,15-й и 27-й , оснащенных РСЗО БМ-27 "Ураган".Полки состояли из 3-х реактивных дивизионов, в каждом из которых насчитывалось по штату 12 боевых машин. 107-й полк реактивной артиллерии,оснащенный РСЗО 9К58 «Смерч» в связи с плохим состоянием матчасти и недостатком боеприпасов,принял в конфликте весьма ограниченное участие. Однако, в составе полка имелся пусковой дивизион оперативно-ракетных комплексов «Точка-У», который принял участие в боях конца августа 2014, а также зимой 2015 года.
Интересно, что в рамках реформирования украинской армии была предпринята попытка уйти от советской структуры бригад, с целью постепенного перехода а стандарты НАТО. Однако главной составляющей реформы стала просто подмена названий, термины подменили новую технику. Так, в каждой бригаде на бумаге появилось грозное подразделение, бригадная артгруппа, которая на практике свелась к наличию вполне стандартных артиллерийских дивизионов, оснащенных по советским стандартам и советской техникой.
На деле, в составе каждой из механизированных бригад по штату имелись два гаубично-самоходных артиллерийских дивизиона, как правило, вооруженных САУ 2С3 «Акация»,а также реактивный дивизион РСЗО БМ-21 «Град». В составе 51-й механизированной бригады был один дивизион САУ 2С3 «Акация» и один дивизион САУ 2С1 «Гвоздика».Артдивизионы трех аэромобильных бригад был вооружены гаубицами Д-30. 25 воздушно-десантная бригада имела в своем составе дивизион САУ 2С9 «Нона», 128 горно-пехотная бригада дивизион САУ 2С1 «Гвоздика».
Состояние техники было просто ужасающим. Так в 26-й артбригаде в зону АТО вместо 36 САУ 2С19 "Мста" прибыли всего 15 машин, находившихся в боеспособном состоянии. В 27-м реактивном полку вместо 36 БМ-27 на ходу были не больше 30.
Наряду с отвратительным состоянием техники и плохим качеством боеприпасов, хранившихся в ненадлежащих условиях, в артиллерии ВСУ существовали огромные проблемы с подготовкой личного состава. В мирное время личный состав банально не занимался боевой подготовкой. Артиллерийским подразделениям катастрофически не хватало личного состава. зачастую они по факту являлись кадрированными соединениями.Еще существеннее усугубило состояние дел попытка восстановить численность до штатной путем вливания в подразделения военнослужащих, призванных по мобилизации.В связи с массовым наплывом резервистов в армию, артиллерийские подразделения были пополнены личным составом, зачастую не имевшим представления о данном роде войск. Подготовка резервистов в мирное время просто не осуществлялась. Проблемы с подготовкой личного состава проявились уже на начальной фазе так называемой АТО.
Часть боеспособной украинской артиллерии была переброшена в марте 2014 года на границу с Крымом, и участия в так называемой АТО не приняла. В частности, на этом направлении находился один из двух дееспособных дивизионов РСЗО «Смерч» 107-го реактивного полка.
Первые потери украинские артиллеристы понесли еще до начала боевых действий, еще в марте 2014 года на Перекопе подорвалась по небоевым причинам САУ 2С19 "Мста-С". В мае 2014, также по небоевым причинам была потеряна еще одна САУ этого типа. В обоих случаях имелись жертвы среди личного состава.
Применение артиллерии ВСУ началось еще в период в период осады Славянска. В ходе артиллерийских ударов применялась как ствольная, так и реактивная артиллерия. Особую роль здесь играли артдивизионы 55-й артбригады, наносившие удары как по позициям ополчения, так и непосредственно по городу. Весь мир облетели кадры, снятые на господствующей над городом высоте Карачун, на которых пьяные артиллеристы аэромобильных войск вели огонь по городу.
Впрочем, даже про-украински настроенный исследователь Михаил Жирохов,побывавший после сдачи города на месте событий, отмечал крайне низкую эффективность огня украинской артиллерии.Так,по его словам, хорошо окопавшиеся вокруг города подразделения ополченцев особых потерь не несли, а вот жилой сектор заметно пострадал от таких огневых налётов. Причиной низкой точности были, прежде всего, неудовлетворительная боевая подготовка расчётов, ужасное состояние техники, а также значительное число реактивных снарядов с истекшими сроками хранения. Так, ему попадались неразорвавшиеся «сувениры», год производства которых был обозначен как 1966.
Уже в июле 2014 подразделения ополчения начали осуществлять крайне эффективную контрбатарейную борьбу, что привело к росту потерь артиллерии ВСУ. Так в районе Красного Лимана в результате точечного артиллерийского удара в начале июля были уничтожены сразу 6 орудий 2А65 "Мста-Б" 55-й артбригады ВСУ. Стоит отметить,что 55-я бригада никогда не использовалась украинским командованием в полном составе. Для поддержки конкретных операций применялись подразделения от батарей, до дивизиона включительно.
Уже в июле 2014 ВСУ массировано применяли артиллерию как для обстрела позиций ополчения, так и по жилым кварталам городов Донбасса. Так для обстрелов Луганска использовались РСЗО БМ-27 "Ураган" 27-го реактивного полка. Количество жертв среди мирного населения в тот период исчислялось сотнями. Массированное применение артиллерии и превосходство в бронетанковой технике, наряду с господством в воздухе обеспечивало продвижение ВСУ вперед.Однако в этот период контрбатарейная борьба ополчения уже наносила ВСУ крупные потери как в живой силе,так и в технике. При ударе по позициям украинских войск в районе Зеленополья было уничтожено как минимум 3 гаубицы Д-30 79-й аэромобильной бригады. Возросшие потери в технике заставляли украинское командование перебрасывать в зону так называемой АТО устаревшие вооружения и военную технику. Так, в зоне конфликта были замечены пушки гаубицы Д-20, которые пополняли потери украинской стороны в матчасти.
При попытке отрезать республики от границы, крупная украинская группировка, состоявшая из 24-й и 72-й механизированных,а также 79-й аэромобильной бригад с частями усиления попали в окружение. Образовался так называемый Южный котел. Наряду с действиями ополчения, по группировке ВСУ наносила удары и артиллерия «северян», сыгравшая одну из ключевых ролей в успехе ополчения. В первую очередь подавлялись артиллерийские позиции.В ходе боев окруженная группировка утратила практически всю имеющуюся в наличии артиллерию. Так, по заявлениям военнослужащих 79-й бригады в составе подразделения осталась всего одна исправная гаубица Д-30. Не все потери были вызваны огнем противника.Зачастую, артиллеристы ВСУ сдавали орудия противнику в обмен на выход из окружения.Тот же Жирохов, которого сложно заподозрить в симпатиях к ополчению , заявлял о том, что целый дивизион САУ 2С3 был захвачен в исправном состоянии. Пользователи украинского сегмента интернета с пеной у рта доказывали невозможность подобного, однако после выхода остатков 24-й ОМБР из котла, гаубично-самоходный дивизион бригады начали экстренно перевооружать на САУ 2С1 "Гвоздика", причем документально зафиксирована потеря от огня противника всего 3 машин. Не лучше ситуация оказалась и в 72-й бригаде, в которой огнем ополчения были уничтожены как минимум 8 САУ, еще 4 достались защитникам Донбасса в качестве трофеев.
В ходе боев за Шахтерск при контрбатарейной борьбе с ополчением ДНР была уничтожена батарея САУ 2С9 "Нона" 25 ОВДБр.Оставшиеся без артиллерийской поддержки подразделения бригады не отказались от попыток взять город и были разбиты.Невозможность компенсировать потери в "Нонах" заставила командование ВСУ оснащать артиллерию бригады все теми же буксируемыми гаубицами Д-30
С высокой интенсивностью применялась артиллерия ВСУ и в районе Саур-Могилы. Недостаток мотивированной пехоты украинская армия пыталась компенсировать огневой мощью. Артиллерия ВСУ буквально засыпала снарядами позиции ополчения.После того, как в районе Саур-Могилы были потеряны несколько боевых самолетов, «Бог войны» стал единственным средством поддержки украинской пехоты и аэромобильных частей. Наряду с бригадными артиллерийскими группами к обстрелам подключился дивизион 27 РеАПа.Наряду с огнем ствольной и реактивной артиллерии украинская армия применяла в районе высоты ОТРК «Точка-У». Однако, огонь артиллерии «северян» постепенно обеспечивал перевес чаши весов в пользу ополчения. В районе Саур-Могилы был потерян первый БМ-27 «Ураган» 27 РеАП.
Следующим крупным поражением ВСУ стали бои под Иловайском. Активную поддержку штурмующим город подразделениям ВСУ и добровольческих батальонов оказывали дивизионы 55-й артбригады, превратившие значительную часть города в руины. Однако ни численный перевес, ни шквальный огонь артиллерии, не смогли принести украинским силовикам победы. Сражение обернулось для ВСУ очередным котлом, в котором окруженные бойцы 55-й бригады бросили как минимум 9 орудий 2А65 "Мста-Б", доставшихся ополчению в качестве трофеев. Однако, в этот же период артиллерии ВСУ удалось добиться и определенных успехов. 17 августа «Смерчи» 107 реактивно-артиллерийского полка нанесли удар по колонне ополчения в Снежном. Военнослужащие ДНР понесли ощутимые потери. В ходе ввода на территорию ДНР подразделений «северян», решивших ход конфликта, украинская армия интенсивно применяла ОТРК «Точка-У» 107 РеАП и 19 ракетной бригады. Всего было нанесено 12 ракетных ударов, в ходе которых выпускали от одной до четырех ракет.Тем не менее, эти удары оказались не в состоянии изменить ход событий. «Северный ветер» обеспечил полный крах ВСУ как в районе Иловайска, так и на юге ДНР. Под Луганском подобной катастрофы украинской армии удалось избежать, однако контрбатарейная борьба была ей напрочь проиграна. Исход боев за луганский аэропорт был предрешен массированными ударами артиллерии «северян» по ВСУ.
3 сентября возмездие настигло артиллеристов 27-го реактивно-артиллерийского полка, обстреливавших до этого Луганск. Позиции полка были накрыты точным артударом из РСЗО «Смерч» северян в базовом лагере у поселка Победа, в результате которого были уничтожены 3 установки РСЗО "Ураган", а так же 8 единиц прочей техники. Погибло 17 военнослужащих полка.
В целом, вступление в войну «Северного ветра» коренным образом переменило ход конфликта в конце августа-начале сентября 2014 года. Только заключение Минских соглашений спасло ВСУ от полного краха. К сожалению, пока невозможно описать подробно действия артиллерии ВС РФ в рамках этой операции, многие факты до сих пор остаются в тени. Однако, можно смело утверждать, что российские артиллеристы по всем параметрам переиграли украинских коллег, обеспечив огневую поддержку наступающих подразделений ополчения и «северян». Потери ВСУ в артиллерии точно подсчитать невозможно, однако они были настолько велики, что заставили перевооружать и даже фактически создавать с нуля целые дивизионы во многих бригадных артиллерийских группах. Так, фактически без артиллерии остались 72-я и 24-я механизированные бригады. Потери САУ 2С9 «Нона» заставили включать в состав 25 ОВДБр ВСУ буксируемые гаубицы Д-30. В 26-й артбригаде оставалось не более 10 исправных САУ 2С19 "Мста-С». В других частях состояние техники было чуть лучше, но факт огромных потерь был на лицо.
После заключения первых Минских соглашений боевые действия приняли затяжной, позиционный характер. Одновременно командование ВСУ пыталось увеличить боеспособность разгромленной в летних боях армии.Со складов и баз хранения военной техники экстренно выгребалась матчасть для восстановления боеспособности потрепанных подразделений. В этот период характерно резкое увеличение доли САУ 2С1 «Гвоздика» к САУ 2С3 «Акация» в бригадных артиллерийских группах.
Кроме того, началось формирование еще 3-х артиллерийских бригад, 40-й, 43-й и 44-й. Для вооружения 43 бригады с баз хранения были переданы тяжелые САУ 2С7-«Пион» калибром в 203 мм. В общей сложности в двух дивизионах бригады на вооружении находятся 36 САУ.По штату новые 40-я и 44-я артбригады должны были состоять из 2 дивизионов, оснащенных орудиями 2А65 "Мста-Б", дивизиона оснащенного 2А36 "Гиацинт-Б" и противотанкового дивизиона, вооруженного противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира". Позже в состав бригад включили по одному мотопехотному батальону из числа батальонов территориальной обороны.
Также было начато формирование новых общевойсковых соединений. Если артиллерийские дивизионы новых 53-й и 54-й механизированных бригад оснащались САУ 2С1 "Гвоздика", то для формирования остальных частей САУ уже не хватило. Потери лета 2014 давали о себе знать. В конце 2014 из бывших батальонов территориальной обороны были сформированы 4 новых мотопехотные бригады, 56,57,58 и 59 соответственно. Новые соединения очень напоминали стационарные дивизии вермахта периода ВМВ. Артиллерийские дивизионы новых бригад формировались исключительно из буксируемой артиллерии.На вооружении артиллерийских дивизионов состояли и состоят по сей день гаубицы Д-20 50-х годов 20 века.Новая 81-я десантно-штурмовая бригада также была оснащена гаубицами Д-30.
Стоит отметить,что летняя кампания 2014 года многому научила артиллеристов ВСУ. Как правило украинские артиллеристы стали менять позиции через 15-20 минут после открытия огня. Смена позиций одной батареи осуществлялась под прикрытием огня другой. На данном этапе артиллерия ВСУ наносила подразделениям ВСН достаточно крупные потери. Так попытки штурма донецкого аэропорта в октябре и в декабре 2014 не увенчались успехом главным образом благодаря интенсивному огню украинской артиллерии. Не способствовал успехам артиллерии ВСН и факт передачи украинской стороне подвижных РЛС контрбатарейной борьбы, выпущенных в США.В данный момент на вооружении ВСУ состоят подобные РЛС 2-х типов, AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48. Кроме того, в этот период украинские артиллеристы начали массово применять БПЛА для корректировки артиллерийского огня.
Впрочем, ополчение, в тот период уже превращавшееся в регулярную армию, не только не отставало, но и опережало противника в формировании артиллерийских подразделений. В результате поставок «Военторга» в мотострелковых бригадах формировались полноценные артиллерийские дивизионы, для корректировки артогня появились «беспилотники». Российские советники экстренно обучали как артиллеристов Республик, так и подразделения артиллерийской разведки, осуществлявших корректировку огня. В ходе осени 2014 уровень интенсивности артиллерийских дуэлей конечно снизился, но тем не менее обе стороны периодически получали ощутимые удары от своих визави. Так, 29 сентября в районе Благодатного был уничтожен БМ-27 «Ураган»27-го РеАП ВСУ.
Той же осенью 2014 в Сватово ( Луганская область)произошел первый крупный пожар на артиллерийских складах ВСУ. В дальнейшем эта проблема стала настоящим бичом украинской армии, уничтожая как и без того небогатые запасы боеприпасов, так и военную технику.В Сватово при пожаре сгорели как минимум 6 РСЗО БМ-27 «Ураган» 27 РеАП, а также не меньше 8 единиц прочей техники. Кроме того, было уничтожено огромное количество боеприпасов. Впоследствии подобные взрывы на складах произошли в Калиновке, Балаклее и Ичне.Подобные происшествия нанесли весьма ощутимый урон ВСУ, так как производство артиллерийских снарядов на Украине фактически отсутствует. Первые попытки наладить процесс производства значительно опоздали и начались только в 2018 году. Производство артиллерийских систем отсутствует по сей день.
В период действий первых минских соглашений эпицентром столкновений на Донбассе стал районе донецкого аэропорта. В боях за ДАП ВСУ активно использовали артиллерию. Наряду с дивизионами Д-30 аэромобильных бригад, и артиллерией 93-й механизированной бригады,удерживающих сектор, в районе действовал дивизион гаубиц 2А65 «Мста-Б» 55-й артиллерийской бригады из Запорожья. Именно артиллерийский огонь позволял «киборгам» столь длительное время удерживать осажденный объект. Зачастую, атаки ополчения на ДАП еще в стадии подготовки срывались массированным огнем артиллерии противника. Эти бои стали пожалуй наиболее крупным успехом украинских артиллеристов в ходе войны. Однако ,в этот же период происходили массированные обстрелы прилегающих к аэропорту районов Донецка. Гибло большое количество мирного населения.Ряд исследователей по сей день утверждает, что удары по гражданским объектам стали следствием плохой подготовки личного состава ВСУ, а не были следствием целенаправленной акции. Однако, такие утверждения являются весьма сомнительными. Автор лично наблюдал последствия обстрелов 2014-2015 годов в Донецке, сам характер поврежденных объектов, а также их количество, а в некоторых кварталах «прилеты» не оставили живого места на стенах домов, часть микрорайонов просто пришлось расселять, говорит о том, что терроризирование мирного населения велось вполне осознано. Подобным обстрелам наряду с Донецком подвергалась и Горловка. Систематическими артиллерийскими ударами по объектам инфраструктуры командование ВСУ пыталась вызвать недовольство населения присутствием ополчения в Республиках. Даже если часть «прилетов» в жилые районы Донецка стали следствием «криворукости» личного состава ВСУ, ответственность за гибель мирного населения полностью лежит на бригадных артиллерийских группах «киборгов», а также на артиллеристах из Запорожья. Артиллерийские обстрелы Донецка стали одной из причин начала зимней кампании 2015 года.
13 января подразделения ДНР начали финальный штурм донецкого аэропорта. Артиллерия сыграла в нем ключевую роль.И пусть работа артиллеристов была не столь заметна публике, как действия бойцов легендарных «Спарты», «Сомали» и «Востока», медийных личностей вроде Гиви и Моторолы среди подчиненных «Бога войны» не наблюдалось, именно они обеспечили победу в этой операции. Выигранная контрбатарейная борьба не позволила артиллерии ВСУ отразить атаку ополчения заградительным огнем. Впоследствии, организованное донецким «Богом войны» огневое окаймление района ДАПа создало рубеж, об который разбивались пораженные огнем артиллерии попытки деблокировать «киборгов». В этот период украинская армия перебросила под Донецк резервы, выполнявшие функцию «пожарной команды». Приняли участие в боях и артиллеристы 25 ОВДБр, вооруженные САУ 2С9 «Нона», одна из установок была уничтожена.Сражение закончилось убедительной победой ДНР. Оборонявшие ДАП «киборги» были уничтожены либо взяты в плен.
ВСУ буквально засыпали снарядами Донецк. В этот период произошла одна из самых крупных трагедий в ходе войны на Донбассе.В результате удара артиллерии ВСУ по остановке общественного транспорта в Донецке на улице Боссе погибли 15 мирных жителей. Про-украинские активисты по сей день утверждают, что это был «самообстрел» со стороны ДНР, не беря в расчет, что даже расследование ОБСЕ указывает,что в трагедии виновна артиллерия ВСУ. Наряду с трагедией на Боссе обстрелам украинской артиллерии подверглись и другие многочисленные гражданские объекты и жилые кварталы Донецка. Счет погибшим шел на десятки.
Последним на данный момент крупным сражением в ходе войны на Донбассе стала битва за Дебальцево. Обе стороны активно использовали в ходе боев артиллерию. В ходе боев за Дебальцево ГСАДн 128-й горно-пехотной бригады ВСУ так же был вооружен как САУ 2С1 "Гвоздика", так 2С3 "Акация". Украинское командование, понимавшее важность удержания выступа усилила свои соединения дивизионом из 55-й артбригады, кроме того впервые в бой был брошен противотанковый дивизион новой 44-й артбригады, вооруженный противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира".Впрочем, устаревшая противотанковая пушка была практически бесполезна для противодействия танкам ВСН , однако широко использовалась обеими сторонами конфликта для огня прямой наводкой по огневым точкам противника в ходе позиционных боев. В ходе боев под Углегорском одна из батарей 44-й бригады, потеряв одну "Рапиру" подбитой просто разбежалась, бросив остальные пушки. Еще одна батарея была захвачена ВСН под Озеряновкой.
Украинская артиллерия вела заградительный огонь по наступающим частям ополчения, пытаясь создать огневое окаймление своих позиций. Также украинские артиллеристы наносили удары по резервам Республик, сосредоточенным в тылу. Применение артиллерии с обеих сторон привело к многочисленным артиллерийским дуэлям. Периодически ВСУ наносили Республикам весьма чувствительные удары. Так, в результате удара по расположению бывшей ГБР «Бэтман» погибли сразу 19 бойцов. Личный состав на тот момент в палатках принимал пищу… В ходе сражения под Дебальцево преимущество артиллерии Республик на ВСУ признавали даже украинские военнослужащие. 128-я горно-пехотная бригада понесла огромные потери от артиллерийского огня защитников Донбасса. В данный момент командование ВСУ пытается представить дебальцевскую операцию как успешный вывод украинских войск из под удара противника, однако потери в технике 128 ОГПБр говорят об обратном. Из 18 САУ ГСАДна бригады 9 машин были уничтожены, еще 8 достались ополчению в качестве трофеев. После замыкания кольца окружения, артиллерия Республик методично выбивала батареи окруженных. Компенсировать потерю орудий и расход боеприпасов украинские артиллеристы по понятным причинам не могли.
При попытках пробить коридор у Логвиново и деблокировать окруженных, ВСУ обрушили на позиции Республик шквал огня. Наряду со ствольной и реактивной артиллерией вновь были применены ОТРК «Точка-У», запускавшиеся из района Краматорска. Защитники Донбасса несли ощутимые потери, но тем не менее сумели удержать захваченные позиции. 10 февраля в ответ на пуски «Точек» «северяне» нанесли удар из РСЗО «Смерч» по штабу так называемой АТО в Краматорске. Были уничтожены как минимум 8 военнослужащих ВСУ, включая двух полковников ГУР, а также майора, командовавшего подразделением по управлению БПЛА. К сожалению, часть снарядов разорвалась в жилой застройке, имели место жертвы среди мирного населения. Порошенко, фактически игнорировавший продолжавшиеся месяцами обстрелы жилых районов Донецка устроил из этой трагедии фарс. Тем не менее, ни попытки прорвать кольцо окружения под Логвиново, ни интенсивные артудары, ни пропаганда не смогли избежать исхода сражения под Дебальцево, ставшего для ВСУ Дебальцевским котлом.Фактически была уничтожена либо захвачена вся украинская артиллерия, оказавшаяся в окружении.
После заключения вторых Минских соглашений, война вновь приобрела затяжной, позиционный характер, в котором обе стороны интенсивно продолжали применять артиллерию. Так, даже в условиях соглашений об отводе вооружений с калибром свыше 100 мм от линии разграничения, весной 2015 года была уничтожена украинская САУ 2С7 "Пион".
ВСУ активно использовали артиллерию в ходе боев под Марьинкой, когда была сорвана попытка подразделений ДНР взять под контроль населенный пункт, а также в ходе затяжных боев за Широкино. В ходе боевых действий 2016-2018 использование артиллерии существенно сократилось. Тем не менее, обе стороны применяли артиллерийские системы в ходе обострений под Ясиноватовским блокпостом весной 2016, на «Светлодарской дуге» в декабре того же года, в ходе боев под Авдеевкой в конце января 2017 и в районе Желобка летом 2017. Однако, масштаб применения артиллерии был не сравним с боями 2014-2015 годов. Стоит отметить, что артиллеристы ВСУ сделали качественный рывок в подготовке личного состава по сравнению с 2014 годом. Точность огня возросла в разы. Применение «беспилотников» для корректировки огня стало для ВСУ нормой. Подобным образом , например,была уничтожена БМП 5 мотострелковой бригады ДНР в мае 2018 года.
Однако, состояние матчасти артиллерийских систем ВСУ оставляет желать лучшего. По сравнению с 2014 годом в этом плане наоборот наблюдается деградация.
В существующих ранее подразделениях существенно изменилась доля современной артиллерии. Так, например, в составе 26 артбригады вместо двух дивизионов САУ 2С19 «Мста-С» остался один.
Вооруженный РСЗО БМ-27 «Ураган» реактивный полк был развернут в бригаду. В состав соединения входят 4 реактивных дивизиона, в общей сложности 72 машины.
Кроме того, в составе ВСУ развернут новый, 32 реактивный полк, в состав которого входят дивизион БМ-27 «Ураган» и дивизион БМ-21 «Град», в каждом по 18 машин.
26 артбригада по- прежнему остается наиболее современным артиллерийским соединением ВСУ, в данный момент имеет следующий состав: гаубично-самоходный вооруженный САУ 2С19 «Мста-С» ( 18 машин), : гаубично-самоходный вооруженный САУ 2С5 «Гиацинт-С» ( 12 машин), а также по два дивизиона ( по 18 орудий) буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б». Потери парка САУ в 2014 заставили ввести в состав бригады дивизионы буксируемых орудий.
Уже в ходе боевых действий были сформированы 40, 43 и 44 артиллерийские бригады. Для вооружения 43 бригады с баз хранения были переданы тяжелые САУ 2С7-«Пион» калибром в 203 мм. В общей сложности в двух дивизионах бригады на вооружении находятся 36 САУ. Структура 40 и 44 бригад идентична, они состоят из 4 дивизионов буксируемых гаубиц ( 2 дивизиона 2А36 «Гиацинт-Б и 2 дивизиона 2А65 «Мста-Б») по 18 орудий каждый. Примерно такую же структуру имеет и существовавшая до войны 55 артбригада, однако, она дополнительно усилена батареей из 6 гаубиц Д-20.
Состав бригадных артгрупп также подвергся изменению. После потерь 2014 года основным типом САУ в бригадах стала 2С1 «Гвоздика». В каждой из механизированных бригад (всего их 9) имеется дивизион машин этого типа (по 18 шт). Кроме того, в состав артгруппы входит реактивный дивизион ( 21 БМ-21 «Град») и не полный дивизион САУ 2С3 «Акация» ( 12 машин). Такой же состав имеют артгруппы 10 и 128 горно-штурмовых бригад. 36 бригада морской пехоты имеет в составе дивизион САУ 2С1 и дивизион буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б». В составе десантно-штурмовых бригад дивизионы гаубиц Д-30 заменили на дивизионы САУ 2С1 «Гвоздика». Кроме того, в составе каждой ОДШБр теперь имеется по батарее БМ-21 «Град» из 6 машин.
Таким образом, стоит отметить, что постепенно основным артиллерийским орудием ВСУ становится буксируемая гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», так как запасы более современного вооружения давно иссякли. Однако, и орудия этого типа практически полностью переданы с баз хранения в войска. Более того, для вооружения артдивизионов вновь сформированных мотопехотных бригад ( 56,57,58 и 59) с хранения сняты гаубицы Д-20 50-х годов прошлого века. Серьезные проблемы ВСУ доставляет состояние орудий. Зачастую стволы артиллерийских систем попросту изношены от многолетней эксплуатации. Отсутствие на Украине производства артиллерийских вооружений ставит артиллеристов ВСУ в затруднительное положение. Все запасы боеспособных артсистем уже давно переданы в войска, планы массовых закупок артиллерийских орудий бюджетом Украины на ближайшее время не предусмотрены. В данный момент, артиллерия ВСУ функционирует исключительно на советских запасах вооружения и военной техники, которые медленно, но верно, иссякают.
Точные потери артиллерии ВСУ оценить не представляется возможным в виду наличия жесткой военной цензуры. Однако только по фотографиям, опубликованным на сайте Lost Armor, можно подсчитать, что потери ВСУ в артиллерии насчитывают как минимум 35 уничтоженных РСЗО, 56 САУ, а также 40 единиц буксируемой артиллерии. В качестве трофеев ВСН захватили минимум 22 САУ, 4 РСЗО и 49 буксируемых орудий.Таким образом, потери артиллерийских систем ВСУ составляют не менее 216 единиц, что превышает потери ВС СССР/РФ во всех конфликтах после окончания Великой Отечественной Войны вместе взятых.
Подводя итоги применения артиллерии ВСУ в ходе войны на Донбассе нельзя не отметить, что это наиболее подготовленный род войск в украинской армии. За три года войны украинские артиллеристы получили огромный опыт в применении артиллерии в условиях позиционной войны. "Бог войны" остается одним из ключевых инструментов в ходе войны на Донбассе. Артиллерии ВСУ неоднократно удавалось наносить крупный урон подразделениям Республик. Это враг, которого явно не стоит недооценивать. Однако, созданные при помощи России артиллерийские подразделения НМ ДНР и ЛНР не сколько не уступают, и даже превосходят своих украинских оппонентов по уровню оснащения и боевой подготовки. В частности, в ходе боев под Горловкой в конце мая 2018 даже военнослужащие 24 механизированной бригады ВСУ признали тот факт, что артиллерия ДНР полностью выиграла контрбатарейную борьбу, уничтожив при этом американский контрминометный радар. Таким образом, в ходе ведущейся позиционной войны артиллерия ВСУ уступает «Богу войны» Республик. Конечно,в ходе начала интенсивных боевых действий артиллеристов республик попросту могут задавить количеством, но в данный момент подобный сценарий повлечет за собой очередное стихийное бедствие в виде «Северного ветра», что будет иметь для ВСУ весьма печальные последствия.
Использованы материалы статьи http://anna-news.info/o-sovremennom-sostoyanii-artillerii-vsu/ , а также сайта https://lostarmour.info/
https://vk.com/@military_politik-primenenie-artillerii-vsu-v-hode-voiny-na-donbasse – цинк
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Украинские оккупанты остались без водоснабжения на Донбассе
Подразделение нацгвардии Украины, дислоцированное в оккупированном Киевом пос. Широкий (Станично-Луганский район ЛНР), осталось без водоснабжения. Украинские военнослужащие жалуются, что им приходится топить снег.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД ЛНР. 30 декабря на горячую линию ведомства поступило сообщение военнослужащего роты нацгвардии Украины. Заявитель рассказал, что его подразделение дислоцировано в пос. Широкий и на протяжении уже нескольких недель страдает от перебоев с поставками воды.
«Мало того, что на ферме поселили, так ещё и воды не подвозят. Ни напиться, ни помыться. Сейчас хорошо — снега намело. А когда не было его — беда», — рассказал заявитель, добавив, что из-за использования талой некипяченой воды в роте участились случаи кишечных расстройств.
МВД ЛНР напоминает, что ведомством организована горячая телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона, преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509–591, (0642) 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.
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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 09 января 2018
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ВСУшники заявляют, что военные ДНР заставили их чистить снег
Вооружённые силы республик Донбасса распространяют информацию об обстрелах украинскими военными участков в зоне проведения «операции объединенных сил», которые необходимо расчистить от снега для патрулирования Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщила украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Как сказано в сообщении на странице «ООС» в соцсети, во вторник украинская сторона СЦКК по линии дежурного получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участка автомобильной дороги в районе Первомайск — Новоалександровка.
Очищение этого участка необходимо для беспрепятственного передвижения патрулей СММ ОБСЕ в рамках действующего мандата. Необходимые гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены в полном объеме.
«Украинская сторона СЦКК заявляет, что подобные заявления и сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности… Такими действиями объединенная группировка российских оккупационных войск в очередной раз демонстрирует откровенное пренебрежение Минскими договоренностям, пытается сорвать объявленное новогоднее и рождественское перемирие и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе», — утверждает украинская сторона.
Вот уже десять дней Донбасс заметает небывалой силы снегопад, многие трассы заблокированы, ГАИ ДНР призывает владельцев автотранспорта не выезжать из дома без крайней необходимости и пользоваться общественным транспортом.
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Донбасс: война по команде «REC» — зачем ВСУ создают картинку боевых действий? (ВИДЕО)
«Танчик работает по сепарам», — с этих слов начинается двухминутное видео с названием «АТО ООС танк ВСУ уничтожает позиции ДНР», опубликованное накануне украинцами. Место съёмки и дата остаются за кадром: видно лишь несколько военных автомобилей, а на переднем плане — танк, который производит серию выстрелов.
Со слов автора видео, который активно комментирует происходящее, становится понятно, что экипаж машины выполняет некую боевую задачу на линии соприкосновения. Но к ролику тут же появилось немало вопросов.
Украинские СМИ, которые начали разгонять видео, отмечают, что съёмка была произведена недавно, — либо в последние дни 2018 года, либо уже в 2019.
Однако как же соблюдение Минских договорённостей? И хотя понятно, что для украинской стороны — это не более чем формальность, но открыто признавать подобные нарушения Киев никогда не спешил. Тем более, в конце ролика по дороге мимо автора съёмки проезжают два гражданских автомобиля, уезжая в ту сторону, куда ВСУ ведут огонь, и автор провожает их словами «валите, сепары».
Это порождает массу вопросов, подвергая сомнению то ли реальное время съёмки ролика, то ли вообще ставя под вопрос сам факт достоверности видео.
По поводу последнего — слишком уж расслаблены украинские военные, свободно ведут себя, будто стреляют по мишеням на полигоне, а не в боевых условиях. Но этому ещё можно найти объяснение, и оно кроется в проезжающих гражданских автомобилях. НМ ДНР не станет открывать ответный огонь, зная, что жертвами могут стать мирные жители.
А вот реальное время — это серьёзный вопрос. В последние полгода, как известно, в Киеве всерьёз взялись за чистку информационных ресурсов и даже личных аккаунтов военнослужащих, убирая все упоминания о том, что ВСУ нарушают минские соглашения. Исключения — так называемый «адекватный огонь», о котором говорят. Но здесь же — танк!
Пытаясь понять, что стало причиной к тому, чтобы выдавать то ли откровенно старое, то ли и вовсе постановочное видео за свежее, приходит одна мысль: Киев прощупывает почву для провокаций и развязывания крупномасштабных боевых действий.
Рейтинги Порошенко катастрофически малы, и сегодня украинское общество может совершенно неоднозначно отреагировать на эскалацию конфликта. Подобные же меры — возможность спрогнозировать реакцию народа, понять, будет ли одобрение со стороны общества.
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
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