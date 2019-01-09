Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2019

«Танчик работает по сепарам», — с этих слов начинается двухминутное видео с названием «АТО ООС танк ВСУ уничтожает позиции ДНР», опубликованное накануне украинцами. Место съёмки и дата остаются за кадром: видно лишь несколько военных автомобилей, а на переднем плане — танк, который производит серию выстрелов.

Со слов автора видео, который активно комментирует происходящее, становится понятно, что экипаж машины выполняет некую боевую задачу на линии соприкосновения. Но к ролику тут же появилось немало вопросов.

Украинские СМИ, которые начали разгонять видео, отмечают, что съёмка была произведена недавно, — либо в последние дни 2018 года, либо уже в 2019.

Однако как же соблюдение Минских договорённостей? И хотя понятно, что для украинской стороны — это не более чем формальность, но открыто признавать подобные нарушения Киев никогда не спешил. Тем более, в конце ролика по дороге мимо автора съёмки проезжают два гражданских автомобиля, уезжая в ту сторону, куда ВСУ ведут огонь, и автор провожает их словами «валите, сепары».

Это порождает массу вопросов, подвергая сомнению то ли реальное время съёмки ролика, то ли вообще ставя под вопрос сам факт достоверности видео.

По поводу последнего — слишком уж расслаблены украинские военные, свободно ведут себя, будто стреляют по мишеням на полигоне, а не в боевых условиях. Но этому ещё можно найти объяснение, и оно кроется в проезжающих гражданских автомобилях. НМ ДНР не станет открывать ответный огонь, зная, что жертвами могут стать мирные жители.

А вот реальное время — это серьёзный вопрос. В последние полгода, как известно, в Киеве всерьёз взялись за чистку информационных ресурсов и даже личных аккаунтов военнослужащих, убирая все упоминания о том, что ВСУ нарушают минские соглашения. Исключения — так называемый «адекватный огонь», о котором говорят. Но здесь же — танк!

Пытаясь понять, что стало причиной к тому, чтобы выдавать то ли откровенно старое, то ли и вовсе постановочное видео за свежее, приходит одна мысль: Киев прощупывает почву для провокаций и развязывания крупномасштабных боевых действий.

Рейтинги Порошенко катастрофически малы, и сегодня украинское общество может совершенно неоднозначно отреагировать на эскалацию конфликта. Подобные же меры — возможность спрогнозировать реакцию народа, понять, будет ли одобрение со стороны общества.

Читайте также: Порошенко получил в глаз: на Украине объяснили, почему президент выглядит пьяным (ФОТО)

Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»