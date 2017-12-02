Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2017
- 11:32 Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля.
- 08:41 Сирийские “боги войны”.
- 08:28 Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона по Украине и Сирии.
- 07:30 Православная крепость на пути «Аль-Каиды»: Ополченцы 7 лет громят боевиков (ФОТО).
- 05:30 Гаубицы хороши — постреляли от души! Артиллеристы США уходят из Сирии.
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сирийские “боги войны”
Обзорный материал посвященный опыту применения ствольной артиллерии в ходе сирийской войны.
Сирийские "боги войны"
К началу войны сирийская армия обладала внушительным арсеналом артиллерийских орудий, но большая часть из них представляла собой устаревшие буксируемые системы. Основу самоходной артиллерии составляли советские САУ разработки 70-х годов. Значительная часть этих машин была с выработанным ресурсом и требовала капитального ремонта.
Если говорить о современных средствах разведки, автоматизированных системах управления огнем полевой артиллерии, то в этом направлении отставание сирийцев от армий Израиля и Турции было значительным. Дело в том, что после распада Советского Союза сирийские артиллерийские части перестали получать новую технику из России, а западные страны не спешили продавать баасисткому режиму современное оружие.
Кроме того, подготовка артиллеристов, как офицеров, так и рядового состава, была относительно невысокой. Исключение составляли только отдельные артиллерийские части из состава наиболее подготовленных дивизий.
Поэтому, не вызывает удивления, что с началом войны артиллерия правительственных войск проявила себя посредственно, с трудом выполняя поставленные задачи. Очень часто практиковалась стрельба по площадям, порой с нулевым результатом. Особенно явно это проявилось на начальном этапе конфликта.
Только в последние два года, вследствие активизации российской помощи сирийские артиллеристы стали получать современную технику. Также благодаря самоотверженному труду наших военных советников возрос уровень подготовки личного состава.
Ветераны в бою
В ходе боевых действий в Сирии по отражению агрессии международного терроризма правительственные войска и союзные им силы из-за крайней изношенности материальной части артиллерийских подразделений вынуждены были использовать советские орудия, разработанные еще в 30-е годы. Речь идет о 152-мм гаубице-пушке МЛ-20 образца 1937 года и 122-мм гаубице М-30 образца 1938 года. Эти легендарные орудия хорошо зарекомендовали себя в боях Великой Отечественной войны, а также в многочисленных региональных конфликтах в различных районах мира. В рамках военно-технической помощи они поставлялись Советским Союзом в Сирию и применялись армией этой страны в войнах 1967 и 1973 годов.
Гаубица М-30 применялась в боевых действиях в ходе гражданской войны в Ливане, а также в отражении израильского вторжения летом 1982-го.
К началу вторжения сил международного терроризма сирийские вооруженные силы имели на хранении относительно небольшое количество МЛ-20 и М-30, что еще сохраняли боеспособность.
Из-за того, что имеющиеся в войсках более современные артиллерийские системы вырабатывали свой ресурс, правительственная армия была вынуждена возвращать в строй эти орудия-ветераны. Кроме того, с баз хранения в России могло быть поставлено еще несколько десятков гаубиц М-30 для формирования артиллерии 5-го штурмового корпуса сирийской армии в конце 2016 и в начале 2017гг.
По мнению военных экспертов, данные шаги вполне оправданы. Учитывая характер боевых действий, советские пушки-гаубицы и гаубицы разработки 30-х годов вполне могут оказать необходимую поддержку сражающимся войскам.
Также в Сирии были отмечены эпизодические случаи применения других орудий времен Второй мировой войны. Речь идет о 57-мм ЗиС-2 и 76-мм ЗиС-3.
Стоит также упомянуть о факте применения исламистами 105-мм легкой полевой гаубицы leFH 18, состоявшей на вооружении Вермахта. Судя по всему, эта немецкая гаубица была захвачена в районе Алеппо, где боевики в 2012–2013 захватили склады старого оружия. Там же, кстати, находилась и еще одна интересная артиллерийская система — югославская 76-мм горная пушка М48. Но случаев ее применения в боях так и не было зафиксировано.
Гаубицы и пушки
Самым массовым орудием Сирийской арабской армии к началу войны считалась 130-мм М-46. По разным оценкам, всего насчитывалось 700–800 таких пушек.
М-46 на момент начала их производства в первой половине 1950-х гг. были непревзойденными в своем классе по дальнобойности и даже, спустя более полувека после этого, могут соперничать со многими более современными орудиями. Неудивительно, что по этой причине М-46, ее копии и варианты остаются на вооружении многих стран.
Обычным снарядом эти 130-мм пушки могут накрывать противника на дистанции более 27 км, а с использованием активно-реактивных боеприпасов (которые, по некоторым данным, есть в распоряжении сирийцев) на расстоянии в 37 км. Также для таких орудий в КНР сирийской стороной были закуплены 130-мм активно-реактивные снаряды с донным газогенератором BEE4 производства корпорации Norinco. Они способны поражать врага на дистанции почти в 44 километра.
Благодаря своей дальнобойности именно М-46 были выбраны сирийцами в качестве артиллерийской части колесных самоходных САУ, которые были созданы на шасси коммерческих грузовых автомобилей Mercedes-Benz 4140 с колесной формулой 8х8.
В настоящее время М-46 продолжают активно применять в ходе боевых действий на всех фронтах войны в этой стране.
В настоящее время в Сирии 122-мм гаубица Д-30 по своей массовости занимает почетное второе место, а по своей популярности в войсках выходит на лидирующие позиции. Как рассказывали военные советники, ранее обучавшие сирийцев, по мнению их подопечных, эти гаубицы являются непревзойденными по своим характеристикам. Орудие легко разворачивается, без труда маскируется.
Д-30 является сравнительно компактным и легким, ее боевой вес — всего около 3 тонн 200 кг. Благодаря этому, она является достаточно мобильной, скорость буксировки — до 80 км/ч. Дальность стрельбы обычным снарядом — до 15 300 м.
Можно вспомнить, как в 70-е годы сирийцы, имевшие значительный парк устаревших танков Т-34, решили часть машин превратить в самоходно-артиллерийские установки. Сняв с этих танков башни, они открыто смонтировали гаубицы Д-30. Эти самоходки применялись в сирийской армии до поступления из СССР настоящих САУ 2С1 и 2С3. Сейчас сирийцы и их союзники устанавливают Д-30 на шасси различной автомобильной техники и успешно применяют в боях.
В ходе боевых действий в Сирии шиитские добровольцы из Ирака, Афганистана и Пакистана под руководством иранских военных советников достаточно активно применяют 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Считается, что эти орудия были переброшены из Ирана. Кроме боеприпасов иранского производства, были приобретены снаряды в КНР. Что касается свидетельств применения Д-20 собственно сирийской армией, то они носят крайне редкий, практически единичный характер, что говорит о крайне малом количестве этих орудий у сирийцев.
Также в начале текущего года к юго-востоку от Алеппо, во время наступательных действий афганских и иракских шиитов под командованием иранцев была замечена 105-мм гаубица M101А1. Вероятнее всего, её тоже привезли из Ирана, где некоторое количество M101A1 остаются на вооружении. Военная промышленность этой страны наладила и выпуск 105-мм боеприпасов.
В Сирии продолжают применять в боях одно из самых мощных артиллерийских орудий в мире — 180-мм пушку С-23. На вооружении сирийской армии может оставаться около десятка этих пушек, редкие фотографии сирийских военных рядом с С-23 появились за годы войны. Орудие отличается исключительными характеристиками дальности стрельбы. Обычный осколочно-фугасный снаряд массой в 88 кг может уничтожать цели на дистанции, превышающей 30 км. Специально разработанный активно-реактивный снаряд летит еще дальше — почти на 44 км. С-23 имеет значительный вес — более 21 т, расчет — 16 человек, скорострельность всего 0,5–1 выстрел в минуту.
Самым современным артиллерийским орудием САА в настоящее время считаются 2А65 «Мста-Б». Как минимум, несколько этих гаубиц было передано сирийцам из числа тех, что находятся в Сирии в составе российских сил. При собственном весе в 7 т «Мста-Б» может поражать цели на дистанции до 28 900 м. Она способна также применять корректируемый снаряд с лазерной подсветкой 3ОФ39 комплекса 2К25 «Краснополь».
Хорошей мобильности 2А65 в Сирии способствует то, что в качестве тягачей используются бронированные КАМАЗ — 6350, которые без труда перебрасывают орудия на скорости в 80 км/ч.
Минометы
Боевые действия в Сирии в массовых масштабах ведутся в районах жилой застройки, а также в горной местности, что повышает значение минометов.
Долгое время основным вооружением минометных подразделений Сирийской правительственной армии были 120-мм устаревшие модели времен Второй мировой войны ПМ-43. Всего на начало вооруженного конфликта, по разным данным, имелось около 900 таких минометов. Плюс около 200 единиц 82-милиметровых образца 1937 года.
В 2015 году сирийские военные получили российский 120-мм возимый минометный комплекс 2С12 «Сани». Впервые его задействовали в горной местности в районе Латакии. В состав «Саней» входят хорошо зарекомендовавший себя в многочисленных военных конфликтах миномет 2Б11 и специальный колесный ход 2Л 81. С помощью последнего миномет можно перемещать на небольшие расстояния силами расчета, буксировать автомобилями ГАЗ-66 или двухосным «Уралом».
Также существенно облегчается процесс погрузки в кузов транспортной машины, у которой, кстати, имеется специальная лебедка. Расчет миномета — 5 чел. Минимальная дальность стрельбы — 480 м, а максимальная — более 7 км. Скорострельность: от 10 до 15 выстр./мин. Миномет очень быстро переводится из походного положения в боевое и обратно. Подготовленному расчету необходимо всего 3 минуты.
Самым мощным минометом сирийской армии в настоящее время является 240-мм М-240. Он весит до 4230 кг в походном положении, может применять боеприпасы весом 130 и 228 кг. Дальность стрельбы осколочно-фугасной миной — 9650 м. Разработанная позже активно-реактивная мина была способна поражать цели на дистанции около 20 км.
На сегодняшний день у сирийцев в войсках остается, по разным данным, не более одного дивизиона данных минометов.
Более массовым считается дивизионный 160-мм миномет М-160. По имеющейся информации, к началу гражданской войны в распоряжении сирийских артиллеристов их имелось около сотни единиц.
М-160 успешно применялись во время войн с Израилем. Например, в 1973 году. Были они задействованы и во время гражданской войны в Ливане, где активно действовал сирийский миротворческий контингент, а также во время отражения израильской агрессии 1982 года.
Масса М-160 — около полутора тонн. Максимальная дальность стрельбы 41-килограммовой мины — более 8 км. Максимальный угол склонения/возвышения: +50/+80 градусов. Угол наводки по горизонтали — 24 градуса. Скорострельность, около 3 выстрелов в минуту.
Данный миномет имеет заряжание с казенной части. Его длина — около 5 метров. Он буксируется со скоростью до 50 км/ч с помощью специального приспособления, которое монтируется в верхней части ствола. М-160 обслуживает расчет в 7 бойцов.
Кроме советских и российских минометов, в Сирии сейчас заметно присутствие минометов иранского производства. Тегеран поставляет для сирийских правительственных сил свои основные типы этого вооружения: от небольших 60-мм минометов HM14 до 120-мм минометов HM16. Также в Сирию в большом количестве поставляются и иранские боеприпасы для минометов различного калибра.
Самоходные Артиллерийские Установки
В настоящее время наиболее массовой САУ сирийской армии считаются 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Сирийская армия к началу военных действий имела около 400 таких установок. Некоторое количество боевых машин было потеряно в ходе боев.
Экипаж «Гвоздики» — 4 человека. Масса самоходки — 15,7 т. Длина — 7,26 м. Высота — 2,74 м. Ширина — 2,85 м. Двигатель производства ярославского моторного завода ЯМЗ-238Н с турбонаддувом мощностью 300 л. с. Максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч. Запас хода по шоссе — 500 км.
Эта САУ в настоящее время продолжает активно применяться в ходе боевых действий против сил международного терроризма.
Самоходно-артиллерийских установок 2С3 «Акация» к началу вооруженного конфликта насчитывалось сравнительно немного — около полусотни, и все они находились на вооружении Республиканской гвардии Сирии. Вес — 27,5 тонн. Экипаж 4 человека. Вооружение — 152-мм гаубица 2А33. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом — до 17, 4 км. Боекомплект: 46 выстрелов. Скорострельность — до 4 выстрелов в минуту. Бронирование — до 30 мм. Мощность двигателя — 520 л. с. Максимальная скорость — до 60 км/ч. Запас хода — до 500 км.
Первое время боевое применение этих САУ фиксировалось только в районе Дамаска. «Акации» очень часто использовались как штурмовые машины, они били по террористам прямой наводкой.
2С3 имеют относительно легкое бронирование и, в принципе, не предназначены для подобных действий. Несмотря на то, что машины применялись в уличных боях, они так и не получили дополнительной защиты, если, конечно, не считать навешанных на броню автомобильных покрышек с мешками, набитыми песком.
Однако появление на городских улицах данной техники имело достаточно сильный психологический эффект. По некоторым данным, боевики пытались уйти из-под обстрела САУ, на время прекращая сопротивление. Благодаря этому долгое время потерь среди этих самоходок не было.
Потери начались, когда эти машины стали использовать в районах, насыщенных американскими противотанковыми комплексами TOW-2. В течение короткого времени было утрачено две машины. Однако сирийское командование быстро сделало выводы из случившегося и больше не подставляло эти САУ под удары ПТУР.
В начале лета текущего года стало известно о возможном наличии у сирийцев самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С».
Зенитные установки
Говоря о применении артиллерии в ходе сирийского конфликта, необходимо упомянуть и об использовании сирийцами зенитных установок для поражения наземных целей.
Первыми для этих целей стали использовать 23-мм зенитные самоходные установки ЗСУ-23–4 «Шилка». Снова, как и во время войны в Афганистане, «Шилка» показала себя ценной боевой единицей для непосредственной огневой поддержки бронетехники и пехоты.
Скорострельные «Шилки», обладающие высокой мобильностью и большим углом вертикального наведения, оказались востребованы как в боях в сельской местности и пустыне, так и в городах и горных районах страны.
Слабым местом ЗСУ-23–4 является тонкая броня, защищающая только против пуль и осколков, из-за чего немало этих машин было потеряно в боях. Поэтому некоторые «Шилки» из состава элитной 4-й дивизии сирийской армии были модернизированы, на них устанавливалась дополнительная защита из стальных экранов и решеток.
Так как ЗСУ-23–4 было недостаточно, а старых ЗСУ-57–2 на базах хранения в боеспособном состоянии оставалось крайне мало, в ход быстро пошли и буксируемые 23-мм ЗУ-23, 57-мм С-60, 100-мм КС-19. Эти пушки устанавливаются на различные колесные или гусеничные шасси. На некоторых кадрах из Сирии был зафиксирован даже вариант с установкой 57-мм пушки на шасси от машины ЗРК «Квадрат».
Боевое применение
Как уже было сказано выше, сирийская артиллерия вошла в войну не в лучшем состоянии. Устаревшая материальная часть, недостаточный уровень подготовки и отсутствие высокоточных боеприпасов не позволяли ее использовать с высокой эффективностью. Очевидно, что руководство Сирии это понимало, и пока конфликт только разгорался, армия долгое время воздерживалась от активного применения артиллерии во избежание потерь среди мирного населения.
Ситуация изменилась только в 2012г., когда стало понятно, что армия без артиллерийской и авиационной поддержки несет все более тяжелые потери и уже не может справиться со значительно окрепшими группировками боевиков. Тем более террористы тоже начинали применять минометы и пр.
Первым случаем активного использования артиллерии стали бои в Хомсе в феврале 2012г., когда с помощью артиллерийской поддержки элитные подразделения армии смогли выбить боевиков из одного из их основных оплотов в районе Баба Амр. Бои в Хомсе в 2012г. стали и первым известным случаем применения сирийской армией тяжелых 160-мм и 240-мм минометов.
Широкомасштабное наступление боевиков в разных районах страны летом-осенью 2012г. поставило силы президента Башара Асада в крайне тяжелое положение. В бой тогда были брошены все боеспособные части сирийской армии, что позволило остановить боевиков и не дать им захватить Дамаск и Алеппо. Но понесенные потери и дезертирство привели к сильному ослаблению армии.
На уровне подготовки и тактики применения артиллерии это тоже сказалось крайне негативно. Новобранцы и ополченцы не могли в полной мере заменить утраченные кадры. По всей видимости, подготовка большинства прибывающих сил во время войны свелась к минимальному уровню. Прямым следствием слабого обучения стало то, что пушки и гаубицы начали использоваться для стрельбы на относительно небольшую для них дальность, в том числе и для стрельбы прямой наводкой. Подобное применение артиллерии привело к тому, что орудия оказывались в зоне действия противотанковых ракетных комплексов боевиков и нередко поражались противотанковыми ракетами.
Вследствие деградации сирийской артиллерии по ходу войны прекратилось использование стандартных полноценных артиллерийских батарей и дивизионов с орудиями одного типа, как было в 2012г.
Вместо этого привычным явлением стали смешанные батареи из нескольких 122-мм и 130-мм орудий и одной-двух РСЗО «Град», которые усиливали ударные отряды или многочисленные опорные пункты. Понятно, что концентрировать огонь таких разных средств на удаленных целях весьма проблематично, даже при наличии опытных расчетов и командиров.
Редкими исключениями из этого были только отдельные артиллерийские батареи, которые, по всей видимости, сохранили довоенный состав и кадровый костяк. Одна из таких батарей, вооруженная упомянутыми ранее колесными САУ, вот уже несколько лет участвует в боевых операциях в разных частях страны.
Только в последнее время в составе сирийской армии начали появляться новые полноценные артиллерийские подразделения, которые создаются в составе 5-го штурмового корпуса при помощи российских советников. Они успешно выполнили свои задачи в ходе повторного освобождения Пальмиры и отражении наступления боевиков на севере провинции Хама весной 2017г.
Юрий Лямин. Виталий Моисеев.
http://arsenal-otechestva.ru/article/972-sirijskie-bogi-vojny – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона по Украине и Сирии
Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе проведут в Вене двустороннюю встречу на полях совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где обсудят ситуацию вокруг Украины и Сирии, заявил представитель госдепа США.
По словам дипломата, Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым на полях совещания ОБСЕ в Вене 7 декабря, однако дата еще может измениться, передает ТАСС.
«У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопроса, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия», – цитирует РИА «Новости» высокопоставленного представителя госдепартамента США.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Православная крепость на пути «Аль-Каиды»: Ополченцы 7 лет громят боевиков (ФОТО)
К северо-западу от города Хамы расположен один из центров сирийского христианства — город Скальбия.
Абсолютное большинство граждан здесь православные, что на контрасте с другими населёнными пунктами провинции выглядит очень необычно.
По обилию куполов, церквей, крестов и других христиансских символов Скальбия напоминает скорее западную Европу, но уж никак не Ближний Восток.
Город и его жители оказались на переднем крае войны с террористами. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) 7 лет пытаются прорваться в Скальбию и регулярно обстреливают её жилые кварталы из систем залпового огня.
Сегодня на вопросы корреспондента «Русской Весны» ответит человек, непосредственно руководящий защитой населенного пункта, глава Комитета национальной обороны Скальбии, Набель Эль-Абдалла.
— Набель, добрый день, благодарим Вас за то, что нашли время на общение с нами.
— Всегда рад, вы для меня желанные гости. Русским всегда рады в городе стойкости (мы сами так его называем), потому что во многом благодаря России мы выстояли и победим. Россия — это сталь, с помощью твердости которой мы справились со злом, пришедшим к нам извне. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
— Большое спасибо. Расскажите, пожалуйста, читателям «Русской Весны», когда вы впервые оказались под ударом террористов?
— Самым тяжелым месяцем для нас стал май 2011 года. Боевики очень активно наступали и те силы, которые пришлось стихийно создавать для защиты, справлялись с большим трудом. Они были вооружены только автоматами Калашникова, крупнокалиберного оружия не было. К концу 2011 года был создан Комитет национальной обороны, а те, кто в нем состоял, приравнялись к бойцам Сирийской Арабской Армии. Тогда же государство стало поддерживать нас оружием и боеприпасами.
— Ополченцы Скальбии воевали только в ее пределах?
— Нет, наши бойцы участвовали во всех крупных операциях правительственных войск. Во время защиты города и на других участках погибли сто двадцать семь жителей Скальбии. Идлиб, Алеппо, Дейр-эз-Зор — везде присутствовали мои ополченцы.
— Сколько раз террористы пытались взять вас штурмом?
— Мы отразили шесть масштабных наступлений, в ходе которых боевики явно рассчитывали полностью овладеть городом. Количество менее серьезных атак даже никто не считал. Только в этом году мы остановили шесть джихад-мобилей, которые прорывались в Скальбию.
— Набель, когда и как Вы приняли на себя обязанности главы сил самообороны?
— С начала войны я занимался подготовкой спецназа. У меня была рота, которая воевала на фронте, я сам был ранен три раза. Сейчас я также командую ротой спецназа, которая входит в 5-й добровольческий штурмовой корпус, но четыре года назад из Дамаска мне пришло предложение стать начальником сил народного ополчения. Предыдущий начальник покинул город по неизвестным нам причинам, и я согласился.
— А чем Вы занимались до войны?
— Я занимался выращиванием овощей. Кроме того, я владею автозаправкой и автомойкой. Сельское хозяйство требовало наличия транспорта, который очень пригодился в начале войны: я поставил на свои четыре пикапа ДШК и передал их нашим ополченцам.
— Сколько сейчас человек находится в Вашем подчинении?
— Около семисот. Кроме того, у нас есть крупнокалиберное стрелковое оружие, пушки, БМП и самоходные установки.
— Они все находятся здесь?
— Обстановка требует направлять их туда, где это необходимо. Мхарда, Идлиб, Абу-Саббра — они везде, где это необходимо. За годы войны мои бойцы стали очень мужественными людьми и отличными военными.
— Перед началом нашей беседы Вы показывали нам город, показывали церкви и произнесли замечательную фразу о том, что присягнули Башару Асаду в том, что в Скальбии никогда не перестанут звонить колокола. Когда началось полноценное сотрудничество между силами народного ополчения и правительством?
— Все, что у нас есть в плане вооружения и военной техники — это все благодаря армии и нашему правительству. Господин Асад распорядился поставить нам все необходимое вооружение. Государство помогало нам без промедления.
— Каковы сейчас основные задачи, стоящие перед силами самообороны?
— Вы наверняка знаете, что боевики постоянно обстреливают нас и соседние города реактивными снарядами. Сейчас наша основная задача — это наблюдение и передача координат для уничтожения этих мобильных групп. Кроме того, по мере сил мы решаем и гуманитарные задачи. Недавно, например, была приобретена санитарная машина. Теперь на очереди покупка пожарной техники.
— Я так понимаю, что нет смысла спрашивать о каких-то проблемах между вами и властями, связанных с религиозным вопросом?
— Понимаете, и у нас, и у соседней Мхарды, которая также полностью христианская, открытый фронт с Идлибом. Нет ни малейшего повода упрекнуть власть в какой-то предвзятости. Мы уже почти семь лет находимся на линии соприкосновения с противником, и всегда получали помощь вовремя.
— Вы уроженец Скальбии?
— Я родился здесь 38 лет назад и никогда отсюда не уезжал. Мой девиз: «Честь или смерть». Пока сердце бьется, я это место не покину. Само название нашего города на арамейском языке означает «сопротивление».
— Чувствуется Ваше теплое отношение к своей малой родине. Мои следующие вопросы будут касаться как раз гуманитарной сферы. Как много горожан покинули свои дома за время войны?
— Как и везде — некоторое количество молодежи уехало, но я считаю, что это совсем небольшое число граждан. Мы привыкли друг другу помогать, и вопрос выживания перед гражданами не стоял, поэтому подавляющее большинство людей осталось.
— Много ли у вас беженцев из других регионов страны?
— Мы приняли у себя около четырех тысяч суннитов. Они уже несколько лет живут с нами, это очень хорошие люди. Ваш Центр примирения может подтвердить, что, когда происходила раздача гуманитарной помощи, в первую очередь ее получали беженцы, а потом уже нуждающиеся жители Скальбии.
— Часто задаю этот вопрос: на Ваш взгляд, что должно делать государство, чтобы интегрировать тех, кто начнет приходить в ближайшее время с войны? Особенно, если речь идет о людях, которые были на стороне боевиков и попадут под амнистию.
— Любить их.
— Это очень христианский ответ, и я его прекрасно понимаю. Но не кажется ли Вам, что, например, амнистия для тех, кто одумался и сложил оружие — это немного безответственная форма любви? Не слишком ли сильные поблажки дает руководство страны людям, которые выбрали в свое время не тот путь? Вопрос немного провокационный, я понимаю, но все же, ответьте, пожалуйста.
— До сих пор наш президент поступал мудро и правильно. Страна выходит из кризиса, и я верю, что он знает, что делает в этом вопросе. У Сирии сейчас громадная армия, и я не думаю, что люди, которым общество дает второй шанс, будут представлять для него угрозу. Повторюсь: интегрировать тех, кто оступился, можно только любовью. Есть разница межу теми, кто пришел воевать против нас из других стран, и теми, кто родился здесь.
Не хочу никого унизить, но я считаю, что люди, пришедшие с территории, например, Саудовской Аравии — это люди пустыни, и души у них, у ваххабитов, такие же сухие. Они приходят, видят нашу плодородную землю, все, что она рождает, и от злости начинают отрезать головы, издеваться над людьми, потому что сами всю жизнь прожили в пустыне со скорпионами. Те, кто родился здесь, лишены этой ярости, с ними можно договориться, их можно убедить.
— С чем связан Ваш образ? Вы всегда носите черный платок?
— Три года назад на входе в мой дом меня пытались убить. Террористы взорвали бомбу и обстреляли меня. Тогда все обошлось, но в память об этом я всегда ношу этот платок, который благословил наш митрополит.
— Набель, большое спасибо за Ваши ответы. Вы очень интересный человек, большой патриот своей родины, о котором приятно писать, и, я уверен, будет интересно узнать нашим читателям.
— Спасибо вам. Я от всего города благодарю вашего президента и ваше правительство. Через ваше издание хочу передать всему российскому народу, что в Скальбии живут те, кто искренне считают его родным народом и ждут россиян к себе в гости уже в качестве туристов. Надеюсь, что это будет возможно в самое ближайшее время.
Читайте также: Сирия: китайский спецназ «Ночные тигры» прибыл в район базы ВМФ России в Тартусе
Петр Кириллов, специальный корреспондент «Русской весны» в Сирии
Instagram Петра Кириллова — www.instagram.com/peterkirillov.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гаубицы хороши — постреляли от души! Артиллеристы США уходят из Сирии
Накануне представители военного руководства США проинформировали общественность о выводе 400 военных с территории Сирии.
На официальном сайте командования операции «Непоколебимая решимость» (проводится силами международной коалиции в Ираке и Сирии — Прим. ред.), сообщили, что территорию Сирийской Арабской Республики покинут военнослужащие 1-го артиллерийского батальона 10-го полка морской пехоты.
В сообщении указывается, что планируемые к выводу артиллеристы предоставляли огневую поддержку курдским отрядам в ходе военной операции в Ракке, обстреливая позиции боевиков из 155-милиметровых гаубиц М777.
Нельзя не отметить, что опубликованный документ оставляет за собой ряд вопросов, требующих уточнения. В частности, не сообщается, в какие сроки будет произведен вывод. Также военное командование Соединенных Штатов не информирует, останутся ли используемые морскими пехотинцами крупнокалиберные орудия курдским формированиям или поедут за океан. Напомним, поставка Вашингтоном оружия и военной техники курдам остается камнем преткновения на пути к восстановлению полноценного диалога между Турцией и США.
Тем не менее, главный вопрос в тексте официального сообщения вызывает формулировка: «Морские пехотинцы атаковали врага неумолимым и высокоточным (!) огнем».
По самым скромным оценкам мониторинговых агентств жертвами авиаударов и артиллерийских обстрелов сил международной коалиции (без учета раненых) стали не менее 1500 мирных жителей только лишь в Ракке.
По сообщениям местных источников, потери составили свыше 2000 человек. Ранее официальные представители минобороны России заявляли, что на момент начала военной операции в городе проживало 45 тысяч гражданских лиц. Возвращаясь к вопросу о высокоточном американском огне, за четыре с половиной месяца регулярных обстрелов коалиция уничтожила каждого тридцатого жителя города. По данным ООН, около 80% территории города остались необитаемы.
Объясняя столь неутешительные показатели «высокоточной» американской стрельбы, можно прийти к выводу, что тактика «выжженной земли» остается для Вашингтона в приоритете.
Как известно, расположение опорных пунктов в густонаселенных кварталах является для террористов обычным явлением и Ракка не стала тому исключением. Очевидно, для нанесения точных артиллерийских и авиационных ударов необходима серьезная работа разведгрупп и других специальных подразделений и тщательная проверка полученных данных. Нужно добавить, местные источники неоднократно заявляли, что в отдельных районах американцы в силу непонятных причин не проводили данной работы, продолжая уповать на сверхточную технику и отбрасывая человеческий фактор.
Как бы то ни было, Вашингтон имеет другое мнение о цене борьбы с международным терроризмом, считая свои действия более чем эффективными.
Отметим, что предвестием к новости о выводе артиллерийского батальона морской пехоты стал отчет командования операции «Непоколебимая решимость» о гибели гражданских лиц Сирии и Ирака, в котором международная коалиция взяла на себя ответственность за 801 жителя.
Необходимо добавить, в список жертв, помимо гражданских лиц Ракки, вошли жители Мосула и других городов, которые три с половиной года бомбили США и союзники.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что громкие заявления о выводе американских артиллеристов из бывшей столицы исламского халифата являются попыткой создать миф о возвращении мирной жизни в город. При этом данный шаг никак не демонстрирует желание США прервать свое незаконное нахождение на сирийской земле. Учитывая, что после освобождения Ракки Пентагон продолжает активное развертывание баз на севере Сирии и усиливает присутствие в районе населенного пункта Эт-Танф, выпроводить незваного гостя будет непросто.
Читайте также: Окруженные террористы ИГИЛ* просят Армию Сирии выпустить их в Идлиб из Дейр эз-Зора
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su