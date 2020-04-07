ЕС на распутье: куда поплывёт корабль без руля

Почему краткий век ЕС подходит к концу. Какие возможности открываются перед его членами в сложившейся ситуации. Какие процессы говорят о том, что идея столетней давности – проект “Междуморье” – может вскоре начать реализовываться. Как ситуация изменилась за последние 30 лет. Об этом и многом другом беседуют ведущий программы “Час Ч” Владислав Шурыгин и журналист Якуб Корейба.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g0MKALwdAFA