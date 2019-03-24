Распутье или безпутье?

А у безмозглых людей причин нет. Явление возникает само по себе, из ниоткуда. Возникнув в их голове таким образом, оно оценивается не как продукт причинно-следственных связей, а как нечто монолитное и чужеродное всему ходу предыдущего. По итогам возникает или яростное неприятие беспричинного явления, или столь же яростная его апологетика.

Можно пойти обратным путём: вначале озвучить отрицательные стороны «красного проекта» и методом вычитания обозначить в итоге его положительные стороны. Это путь «белой» аналитики, но закончится он в той же точке, теми же выводами, что и путь «красной» аналитики.

Если начинать анализ с «красного края» – тогда вначале будут озвучены все положительные стороны советской власти, а затем, методом отрицания, будут вычтены отрицательные. Так через кодификацию положительного наследия мы придём к отрицательной, контрпродуктивной части советского наследия.

Воланд относится бесстрастно к результатам работы Аббадоны и не разделяет негодования Маргариты ужасными последствиями войны, в частности, гибелью невинных младенцев. Аббадона слеп, он всегда в черных очках и не может оказывать предпочтение никому из участников войны.

​Каким путём пошёл бы разум современных противников советской власти, «красного проекта» – если бы они не были безмозглыми чурками? Этот путь намечен, как мне кажется, у классика, М.А. Булгакова, не отличавшегося симпатиями к советской власти[1]. Булгаков подчёркивает, и очень настойчиво, что Абадонна, демон войны в "Мастере и Маргарите" беспристрастно наблюдает, чтобы страдания для обеих воюющих сторон были одинаковыми.





А почему? «Не было, не было, и вдруг появилось!».

Удивительно, но при всей вражде красных и белых начетников, советскую власть они расценивают одинаково-инопланетно. Как упавший с неба метеорит.



Единым актом, в глазах красных начетников, была прекращена тысячелетняя жестокость и зверства. Таким же единым актом, в глазах белых, она была введена на землю прежней гармонии и аркадских пасторальных пастушков.

Если бы речь шла о метеорите – то, с определёнными оговорками [2], такую версию можно было бы принять.

Но ведь речь же идёт о социальных процессах, выношенных "на стадии беременности" всей человеческой историей! Речь идёт об очень долгой предыстории вызревания коммунизма, и об очень долгой истории вины тех, кто не сумел преодолеть без катастрофы чудовищных перекосов и критически-кризисных противоречий рыночной экономики.

Любой разумный человек понимает, что Добро не возникло из ничего в 1917 году, равно как и то, что зло, выпестованное тысячелетиями, не кончилось разом в этом году. Наследие тысячелетий генезиса и добра и зла в человека, как таковом, сказывалось и продолжает доселе сказываться, иначе и быть не может: и таланты, и первородный грех у человека в крови!

Не разобравшись с вопросами возникновения коммунизма, не разобравшись с вопросами цивилизационной вины его противников (выставляемых белыми и пушистыми «невиновниками») – мы лишаем вопрос смысла.

Причём бессмысленными оказываются как восторги сторонников «Совка», так и плевки его непримиримых противников. Если вы считаете это «напастью» – то объясните, откуда «напасть» взялась! А то у вас получается, что она просто с неба упала, ни с того, ни с сего…

Ругательное выражение «красные дьяволы»[3]представляется столь же контрпродуктивным, как и хвалебное выражение «красные смыслы»[4].

Потому что в мире рациональности у дьявола не может быть партийности, и у смыслов – тоже. Смыслу противостоит бессмыслица, её и нужно искать, а не выдумывать разноцветные смыслы. Точно так же и дьявол – един, как источник мирового зла.

Безмозглость таких авторов, как, например, Гнилорыбов, проявляется не в том, что он «белый». А в том, что он даёт совершенно безумную индульгенцию на любые зверства и преступления всем, кто не «красный».

Ибо если ты не член «красной» партии (так получается у Гнилорыбова) – то ты и с дьяволом никаких контактов иметь не можешь. Что бы не вытворял – всё равно «хороший парень»…

В этом смысле Булгаков гораздо умнее Гнилорыбова (кто бы сомневался?), когда подчёркивает, что демон-губитель помогает убивать поровну всем участникам войны. А в романе «Белая гвардия» белогвардейский вахмистр рассказывает, как видел большевиков в раю[5]. И объясняет, почему они там.

У зла нет партийной принадлежности, у зла есть неотъемлемые сущностные атрибуты. Установивши их средствами ума, мы сможем рассуждать разумно, а не как бесноватые фетишисты, проявляющие в оценках зла пещерное идолопоклонническое язычество.

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Если человек сунул руку в огонь, и получил сильный ожог, то он должен сделать вывод, что не стоит совать руку в огонь. Такой вывод сделает умный человек. А глупый – начнёт матерно ругать огонь «за жестокость», так и не сумев понять причинно-следственной связи между ожогом и своимпоступком.

Если власть (в идеале – проводниковая среда цивилизации) занимается тем, чем она занималась до 1917 года (и пытается сегодня повторить), то есть совершенно изуверскими формами надругательства над человеком и его насущными жизненными потребностями – она тоже ведёт дело к ожогу и обугливанию. Но винит в этом не себя и своё поведение, а почему-то законы естества, согласно которым огонь жжёт, вода может утопить, а трясина – засосать.

В истории либерально-рыночного псевдодемократизма была «веллингтоновщина» XIX века, она же «фукуямовщина» XXI века. Это слепое убеждение в абсолютной идеальности собственной власти и её устройства, в котором что-то менять – только портить. Эту слепоту «конца истории» не сумели просветить никакие шоки трёх веков.

Мы снова и снова, на разные лады, читаем перепевы темы «идеальности» то США, то Европы, то царской России, которым милостиво разрешают подражать, но упаси Бог сделать замечание или исправление!

Такое отношение и доводит ситуацию до стадии «гнойного перитонита», когда заметённые под коврик, спрятанные, припудренные, а не решённые проблемы уже нельзя решить иначе, кроме как скальпелем!

То есть – опасной (для цивилизации) операцией со «вскрытием брюха» и негативным воздействием «общего наркоза» на коллективное сознание.

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Богатейший материал «советского века», ХХ века, который имеет колоссальное значение для цивилизации в целом, для построения разумного общества Единой Истины (рациократии) – вместо исследования и анализа отвергается под маркой «красных дьяволов». Продуктивной конкретизации негатива нет – потому что как исследовать тёмные пятна, когда всё без разбору замазано чёрной краской?

Совершенно очевидно, что в истории СССР, определившей всё строение ХХ века, аналитик должен исследовать «катастрофу на взлёте звездолёта». Такое, увы, случается: где-то в схеме сбой, и космическая ракета вместо выхода на орбиту падает, взрывается…

Вопреки тому неумные люди предлагают нам концепцию «чёрной дыры», при которой трагедия летательного аппарата определённой конструкции подменена запретом на полёты и даже мечты о них.

Вместо того, чтобы идти в XXI век, неумные (а может, и бесноватые) люди пытаются реставрировать XIX. А почему тогда сразу не каменный? Если вы считаете, что государственное регулирование вредит экономике, то в каменном веке его вообще не было – потому что и государств ещё не было!

Употребляются термины, смысла которых горе-критики не понимают. Что такое «зверство»? Вы можете дать определение? А я могу!

Зверство – это поведение, свойственное зверю. То есть существу, для которого нет посторонних норм и ограничений, кроме его собственной воли. Отсюда очевидно, что зверство и частная собственность – сиамские близнецы.



Маньяк рассматривает жертву, попавшую к нему в лапы, как свою частную собственность – то есть вещь, с которой он может делать всё, что ему вздумается. У жертвы нет прав, нет собственного «я», она целиком и полностью заложник хищника, схватившего её.

Как же вы собираетесь бороться со зверством, если своими руками возводите ему экономический базис (насаждение частной собственности), готовите ему питательный бульон в виде нерегулируемого государством и правом произвола?

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Советская власть поставила два важнейших для судеб и существования цивилизации вопроса, которых либеральный идиотизм вообще не ставит. Это вопросы о текущем и перспективном смыслах жизни.

Ошибки в их решениях приняли в ХХ веке роковой характер, но для будущего человечества сама попытка решения имела огромное значение.

Одно дело, если советская власть – отважный лётчик-испытатель, погибший при сложнейшем и важнейшем экспериментальном полёте, не справившись с не до конца отработанным управлением. Тогда она заслуживает и уважения, и изучения, и посмертной награды.

Другое дело, если видеть в ней бессмысленного и беспощадного маньяка, и тем самым отрицать и важнейший для науки эксперимент, и все его драгоценные, кровью добытые, результаты.

В предлагаемой ныне концепции либеральной демократии нет ни текущих смыслов человеческой жизни, ни цели движения человечества. Возникает несовместимая с цивилизацией и культурой картина мира, в которой человечество – случайная плесень на влажной поверхности, ни к чему не идущая, да и в текущем своём состоянии совершенно бессмысленная.



Такая картина мира у современных антисоветчиков противоречит великому рывку из пещер, во всём прогрессе видит лишь «экологическую проблему» и «психопатию обезьяны» – слезшей с дерева лишь потому, что она свихнулась, сошла с ума.

В числе прочего такая картина мира обессмысливает и активно проституируемые антисоветчиками понятия «жестокости» и «беззакония». Они имели смысл в восходящем мире – но в мире «зависшем» они совершенно нелепы. Получается у горе-критиков СССР, что отсутствие жестокости – это просто бездействие, неучастие ни в чём, пилатчина, умывающая руки. Но как же вы остановите убийства, если не убиваете убийц? Тем ли, что просидите в стороне от схватки, надёжно спрятавшись?

Разум говорит нам, что мы никуда не уйдём от поставленных советской властью вопросов. Мы можем, уважительно анализируя опыт ХХ века (не спорю, страшный опыт) – предложить какие-то иные варианты их решения. Но просто сбежать от них – нельзя. Они догонят.

Вы отрицали ГУЛАГ в Сибири, а он пришёл к вам на дом. Капиталистическая фабрика или ферма превращаются на наших глазах в тюрьму, в концлагерь, в душегубку, в газовые камеры. С этим надо что-то делать – или как? Увещевать хозяев – что так нехорошо себя вести? А если не послушают – тогда как?

Вам было жалко бандеровцев, когда их расстреливали – а когда они сами стали расстреливать людей, вам никого не жалко?

Но самое главное: как совместить безграничность власти владельца над частной собственностью с тем, что законность, по самой сути своей, ограничение?

Отменить – ради полноты частной собственности – всякую законность (путь, по которому пошли чубайсоиды)? Откуда же, простите, отменять станете? От законов Хаммурапи? Или ещё раньше?

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Негативные стороны советской власти можно предметно выделить – только если аналитически отделять их от позитивных её сторон. Понятно, что не всё наследие мы берём с собой в будущее. Но полный отказ от наследия – превращает человека в конченого нищего! Ведь всё, что у нас есть – создано трудами предков.

Но наши оппоненты неспособны к аналитическому разбору. Они полны жаждой «простых решений». А самый простой, самый звериный способ решения – насаждение неограниченной частной собственности, владельцами которой оппоненты, видимо, видят себя. Как, думают, было бы хорошо, если бы я всем владел и ни перед кем ни за что не отвечал! Чего ж ещё надо-то?!

Эта позиция возвращает нас к исходному старту, с которого и стартовали все кровавые ужасы ХХ века. Казалось бы, тот, кто не хочет их повторить – не должен возвращаться к их началу… Но куда там! Экстаз антисоветчины даже не понимает, насколько зоологические у него устои, насколько примитивны его предложения.

- С Днем непримирения! – радостно восклицает белоказак Гнилорыбов – С нами Бог! С нами правда!

Какой Бог? Какая правда? «Волосы» у цитируемого автора «срослись с папахой, чтобы доказать и показать вам тяжесть тернового венка пращуров».

Он даже не понимает, что «терновый венец» – это символ миссии и искупления, а не просто символ физиологического страдания. Иначе мы бы говорили о «терновом венце» каждой крысы или кролика, которых треплют в зубах кот или лиса.

«Терновый венец» – это когда пострадали за идею, а не просто пострадали. Какая идея у «героев» Гнилорыбова, сросшегося с папахой? «Непредрешенчество»?! То есть будем воевать и убивать, а за что – сами не знаем, не решили пока?!

Будучи многолетним исследователем белого движения, я прекрасно знаю, что оно было безыдейным, как бревно или чурбан.

Оставляя в стороне бандитов и садистов, вроде Унгерна и Анненкова, скажем, что основной костяк «белых» составляли люди, даже смутно не представлявшие себе, чего именно они добиваются. И, представляется мне, главная причина их поражения – именно в этом. Солдаты их спрашивали – «за что воюем?», а они отвечали – «пока не знаем, сперва победим, потом вам объявим».

Не хочу мазать белых чёрной краской, среди них были и романтики, и патриоты (как, впрочем, и банальные шкурники-мстители, пытавшиеся вернуть отнятые поместья). Но в смысле цивилизации, её смыслов и направления, белое движение было совершенно бесплодным, стерилизованным, что роднит его с современным российским либерал-рефоматорством.

Эти люди воевали не «за», а «против». Их объединил не проект, а ненависть, у каждого своя: у одного к «жидам», у другого – к «мужичью», у третьего – «к Брест-Литовску» и т.п. Если бы белые победили – то вышло бы (в лучшем случае) то, что вышло у генерала Франко: тупой застой, остановивший историю, 50 или 100 лет торможения, жалкий итог: третьестепенная бедная отсталая страна так и осталась у Франко третьестепенной, бедной и отсталой.



А ведь некогда благодатная Испания была сверхдержавой – следовательно, имела потенциал таковой быть.

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Если у жизни есть смысл, определённое направление – тогда есть и то, что ему способствует, и то, что ему мешает.

Отсюда вытекает наше знание о героях и злодеях истории: они соответствовали общей идее или вредили ей? Если этот критерий снять – как их различать? Как либеральные слюнтяи – по степени «безобидности»? Чем меньше человек сделал в жизни, повлиял на события в ней – тем он лучше и праведнее?!

Но по такому критерию в героях окажутся сплошь «безобидные» идиоты, пускавшие слюни в углу, пока другие дрались. А ведь (сознайтесь!) – ваш либерализм именно к этому и пришёл, к прославлению идиота, к воспеванию горбачёвщины, или придурковатого льва, питающегося червями, из детского мультика…

Ведь если принять жизнь в целом как бессмысленную – тогда этой бессмыслице (полагаемой высшим смыслом) – ничто не может помочь, но ничто и помешать тоже не может.

Не разбирая причин и смысла террора, тех целей, которые он достиг или не достиг – невозможно осуждать и сам террор. Ибо, как уже писала наша газета – представление о жестокости и беззаконии – ноосферное. Биосфера этих понятий не имеет, в ней то, что есть (каким бы безобразным ни было), и то, что должно быть – идентичны.

Царь кого-то убивал, потом царя убили – это всё бесконечный сериал мыльной оперы биологического взаимного пожирания: рыбы поедают рыб, гады – гадов, итог процесса – запуск нового цикла того же самого процесса.

Это и есть те самые «идеи», от которых «казак Калитвенской станицы Каменского округа Всевеликого Войска Донского» Павел Гнилорыбов «никогда не откажется»? Как он грозит, «мы, природные казаки, никогда от своих идей не откажемся и будем их отстаивать».

Потом сообщает, что в Воронеже есть целый казачий либеральный клуб («Донская Либерия»). Само по себе уже звучит безумно, но – «… который выступает против добычи никеля в Прихоперье». Замечательная идея для замечательного клуба, завидующего нищей и дикой африканской стране Либерии! Борьба с никелем! Её можно дополнить борьбой в целом с металлами, за возрождение каменных орудий и луддизмом борьбы с машинами.

Так у глаз, разглядевших «чёрную дыру» на месте бурного ХХ века "светлым будущим" видится палеолит.

Дело же не в одном авторе: они же все такие!

Вы их почитайте десять или двадцать статей разных авторов с «приросшими папахами», и увидите, что все они под «СССР» и «социализмом» имеют в виду вообще всякую культуру, и вообще всякую устойчивую государственность.

Которые и есть под этими покатыми лбами горилл – «ошибка истории», «чёрное пятно».

«Все обезьяны – как обезьяны, пасутся себе в зарослях бамбука, ни о чём не думают, и только один вид свихнулся, безобразие устроил в виде законов и градостроительства…».

К такому что добавишь? Sapienti sat – как говорили древние римляне, «умному достаточно»…

[1] Симпатии лично к Сталину у Булгакова – несколько иное.

[2] Метеорит, упавший на Землю, не имеет земной причинности. Но это не значит, что он не имеет причины в небесной механике и общей вселенской логике. Допустим, метеорит упадёт сейчас, сметая человечество гигантской катастрофой. Но возникает вопрос – а почему человечество с современным уровнем знания, с обсерваториями и ядерными ракетами – проглядело прилёт метеорита-убийцы? Почему оно не предотвратило роковое столкновение?



Этот вопрос поставит иной вопрос – о бездарности и бесперспективности рыночной экономики, в которой каждый занят текущим оБогащением, а о защите земли от метеоритов, погубивших динозавров, никто всерьёз не думает. То есть – вопрос о космической слепоте рыночной экономики, без которой (развивайся общество в режиме рационального планирования) – не состоялось бы катастрофы падения метеорита.

[3] Так пишет со всеми соответствующими плевками в прошлое апологет белоказаков Павел Гнилорыбов (https://7×7-journal.ru/post/115533?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com)

[4] Выражение, часто используемое видным теоретиком советизма С.Е.Кургиняном.

[5] В романе «Белая гвардия» белогвардейский вахмистр рассказывает, как видел большевиков в раю.

«… Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные в цвет наших чакчир отливают… «А это, — говорит апостол Петр, — для большевиков, с Перекопу которые».

(…)

— Большевиков? — смутилась душа Турбина, — путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.

— Господин доктор, сам так думал.

(…)

Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил.

«Ну, не верят?» — спрашивает.

«Истинный Бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут как надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то», — я говорю… Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».

«Да, говорю, уволь ты их, господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», — говорит.

Виктор Евлогин



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