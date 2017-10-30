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Витязь на распутье, или Цивилизованным человеком быть очень непросто

17:27. 30 октября 2017 Просмотров - 384 Нет комментариев Опубликовал:
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Возвращаясь к поднятой теме (начало[1]), давайте рассмотрим пристально, что мешает человеку быть цивилизованным?

Что притягивает и соблазняет его в «карнавале смерти» – завершающем либеральную деградацию социума?

Наверное, то же самое, что привлекает мужчину в «гарных дивчинах» цитированного ВИА «Гра» – при полном и трезвом понимании, что само это ВИА – прививка эстраде нравов и облика борделя, растлевающая общественную нравственность…

И понимание есть, и девахи притягивают: об этом ещё в Евангелии сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»[2].

Это «оптимистический» перевод, а более точный смысловой перевод звучит так: «и свет не поглощён тьмой, и тьма не рассеяна светом». Свет и тьма сосуществуют не только снаружи нас, но и внутри каждого из нас.

Цивилизованным человеком быть очень непросто. Дикарём – просто. Голодно и рискованно, но просто. На «цивилизованного» надо учится лет 15-20, дикарями же рождаются.


Свобода (атрибут дикости) – всякому приятна. Не только вам – и мне. Это нужно понимать: нет таких детишек, которые не радовались бы каникулам. Все, кажется, понимают, что школа – необходима для цивилизации, что без школы нельзя…

А когда наступает период ОТСУТСТВИЯ ШКОЛЫ – это большой и светлый праздник человеческого существа. То есть, с одной стороны, всякий хочет получить образование, а с другой – всякий радуется каникулам.

Иной пример: безработный хочет получить работу, и делает всё, чтобы её получить. Но работающий – ждёт выходных, и глупо его за это осуждать. Когда работающий грустно говорит – «выход с отпуска как концентрат из понедельников» – мы понимаем, о чём он, и нисколько к нему не в претензии.

Одно слово: ТЯЖЕЛО!

И потому среди умственно-недоразвитых, социально-деградировавших существ, вроде украинских майдаунов постоянно вызревают завиральные теории о «вечном празднике», об «отмене будней», о том, чтобы всегда скакать, бухать и никогда не вставать по будильнику.

И чтобы дисциплины не было! Никакой! Тут-то и жизнь хорошая начнётся… «Заграница нам поможет!».

С какой стати загранице вам помогать? А главное – в чём? Быть за её счёт халявщиками и иждивенцами?!

Бессилие и гнилость либеральной мысли выражает редактор «Новой газеты» (одного из ведущих рупоров пост-советского либерализма) К.Ремчуков:

«Главное в повестке… ключевой момент в жизни российской элиты… связан с новым сроком Путина, вполне возможно с новым премьер-министром, а, стало быть, с новым аппаратом по распределению ресурсов.

А ресурсов всё меньше, а санкции всё жестче. Поэтому вот тут выступает Америка. А вдруг удастся договориться, санкции смягчить, чтобы ресурсов стало больше»[3].

Вы видите, что человек – вроде бы известный, и вроде бы редактор ведущего федерального СМИ – ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ смысла слова «ресурсы»…

Ресурсы, что, даёт Америка?! Как манную кашу в детском саду – за вежливое обращение к воспитательнице?! Почему если санкции жёстче – ресурсов меньше? Угля меньше в Кузбассе или никеля в Норильске? И каких ресурсов станет больше – если санкции США смягчат или вовсе отменят?

Это же какая то апология великовозрастного халявщика, который САМОСТОЯТЕЛЬНО вообще ничего делать не умеет и не хочет, а только ждёт, что «придут и покормят».

Как медведь лапкой в клетке машет, думая – буду умильным, булку кинут…

Это же просто бред, простительный заспанному пятикласснику, которого подняли ни свет-ни заря в первую смену, и который «бухтит» на жизнь: зачем мне учится, если кормит меня всё равно бабушка?

Но человеку в возрасте Ремчукова (и с его, кстати, высокооплачиваемой должностью редактора НГ) – пора уже, кажется, понять, что бабушка будет подавать завтраки не всегда, однажды и самому придётся на них зарабатывать…

Здесь и происходит эмоционально-психологическая смычка тупого, как свинья, майдауна, сжигающего людей в здании – и с виду рафинированного Ремчукова, Макаревича, прочих "ксюшадей".

Ремчуков (и прочие либералы) – на самом деле не умнее, они просто ловчее имитируют образованность, чем свинорыл с Майдана.

А роднит их инфантильная МЕЧТА ХАЛЯВЩИКА, размечтавшегося, что Запад:

а) Берёт блага и богатства из ниоткуда, волшебством мерлина «Свободы и демократии».
б) Мечтает эти блага незамедлительно прислать через океан «хорошим мальчикам» – чтобы они образ жизни вели, как шимпанзе (Дом-2 и пр.), но благ под лапкой имели, «как в лучших домах Парижа и Лондóна»

На самом деле, конечно, Запад берёт блага не из пустоты, а из организованной под его руководством обработки ресурсов планеты.

И мечтает вовсе не дать, а наоборот, забрать эти блага (ресурсы) – концентрируя их у себя: не в пользу, а за счёт свинорылов-халявщиков…

+++

Если оставить в покое влажные фантазии и галлюцинации халявщиков, которым «до седин 12 лет» (в смысле духовного возраста) – то мы увидим, что В РЕАЛЬНОСТИ цивилизация есть -

- обработка и отстаивание даров природы, наступающие на горло человеческой (обезьяньей) свободе.

Ни рабочий на заводе, ни тем более солдат (обработка и защита даров своей земли) – никакой личной свободы не имеют. Права – другое дело: они есть, но они гарантируются извне, и они в строго ограниченном перечне.

Можно, конечно, бесноваться, отстаивая свою свободу самовыражения, самость и особость: но первым следствием такого беснования будет нищета и разруха вокруг тебя, а вторым – твоё уничтожение более сообразительными народами-соседями. Им твои ресурсы отнюдь не помещают в их нацие-строительтвах!

+++

Что роднит цивилизацию с социализмом (советским опытом) и почему из цивилизации вытекает социализм?

Дело в том, что цивилизация, как и нравственность – система взаимных неудобств, позволяющих людям сосуществовать без взаимоистребления.

Могут сказать, что из системы взаимных неудобств получается и система взаимных удобств: общественный транспорт, электросеть, паровое отопление, радиовещание, разные машины и механизмы, коллективно сделанные и коллективно используемые…

Это отчасти правда, но нужно помнить: система взаимных удобств – сугубо вторична.

Она – как бы побочное следствие нравственных ограничений, которого, кстати сказать, сперва никто и не ждал[4]. Она сама собой возникает из логики и среды самоограничений сосуществования без взаимоистребления.

Одно дело – если у тебя право воспользоваться общей машиной по очереди и бесплатно.
Совсем другое – когда эта машина захвачена тобой по праву завоевателя, и ты можешь ей пользоваться без очереди, без всяких неудобств коллективного владения, и можешь другим сдавать её за деньги.

Понятно, что второй вариант выгоднее первого, и, отказавшись терпеть взаимные неудобства люди (как и звери) – делятся на тех, кто получает все удобства, и тех, кто не получает больше никаких удобств.

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Помните знаменитый стакан оптимиста и пессимиста? Стакан либо полупустой, либо наполовину полный – мол, каждый видит своё. Так вот, при делении одного стакана на двух человек возможны два варианта:

1) Один получает полный стакан – второй ничего.
2) Оба получают полупустой стакан (оптимисты-социалисты говорят про него, что он «полуполный»).

Если двое делят один земельный участок – то либо один получает весь участок, убивая другого, либо обоим придётся мириться с наполовину-упущенной «возможной прибылью» (к вопросу о дефицитах, очередях за колбасой и иных бытовых неудобствах в СССР).

Успех и доминирование человека предполагают в нём убийцу и поработителя. Не хочешь одного – не будет и другого.

Или в очереди стой, как все, или раскидай всех кулаками – но тогда уж смирись, что тебя будут проклинать и ненавидеть…

Совершенно понятно, что доступность необходимых жизненных благ ДЛЯ ВСЕХ связана с ограничением доступа к ним КАЖДОМУ в отдельности взятому.

В каком случае вожделенная «колбаса без очереди»? Когда все ею наелись так, что видеть её больше не хотят? Или тогда, когда она только для «избранных», а остальные обходятся без неё?

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Дело не только в колбасе. Мирное сосуществование – бархат, скрывающий под собой железный скрежет конфликта интересов. Конфликт интересов постоянно присутствует как внутри общества, так и между сообществами.

Это связано с тем, что аппетиты и амбиции безразмерны, а ресурсы – ограничены. И – если говорить о мире материи, вещества, то разделяя – уменьшаем.

Не всё так печально, и не все каннибалы: в духовной сфере, разделяя какую-либо идею с другим человеком, мы идею усиливаем, увеличиваем. Но это именно в духовном мире – противоположном материальному[5]. Поэтому в общественной жизни духовность противостоит каннибализму и наоборот. Растущая духовность вытесняет каннибализм – бездуховность совмещается с возрастающим каннибализмом.

Материализм не оставляет нам шансов. Противостояние между пролетариатом и буржуазией – реальность, за которой стоит и противостояние между пролетариями, и противостояние между буржуа, и противостояние между отраслями, нациями, сословиями, и т.п. Если мир один, а человеков – два, то между ними уже конфликт интересов: каждому, как в советской торговле – «не больше пол-мира в одни руки!»

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Марксизм этот всеобщий конфликт за ресурсы сузил до конфликта правящего слоя с угнетёнными, и тем обманул нас.

А между тем человек всегда знал, что «не разбив яйца, не пожаришь яичницу». Собрание русских пословиц В.И. Даля грустно учит: «рыба рыбою сыта, а человек человеком».

В собрании семи самых важных мудростей Афин включена и мудрость Фалеса Милетского: "Семь мудрецов называю: их родину, имя, реченье.(…) "Ни за кого не ручайся!" – Фалеса Милетского слово". (Древнегреческая эпиграмма).

Ни за кого не ручаться – значит, всегда и всех подозревать… Вы говорили, что Сталин-параноик? А Фалес Милетский, которого все в школе на геометрии проходят[6], тоже?

А Томас Гоббс, который считал государство результатом «договора между людьми, положившего конец естественному догосударственному состоянию «войны всех против всех»? И он параноик?

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Люди объединяются. Это факт. Как факт и то, что люди объединяются для совместной борьбы. Нельзя бороться с ничем. Совместная борьба коллектива людей – всегда направлена против кого-то или чего-то.

Идти в чужое племя безоружным и беззащитным, и думать, что тебя там не съедят и не поработят – безумие. Над теми, кто так думает – предки смеются…

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Чтобы избежать глобальной резни и бойни всех против всех (в которую всё больше на наших глазах превращается пост-советская жизнь на планете) – нужно сперва поделить, а потом обеспечить стабильность ресурсных паёв. Мы об этом говорим практически в каждом номере «ЭиМ» – не потому, что любим повторяться, а потому, что это важнее всего в земной жизни.

Стабильность – это не тогда, когда один всех остальных прижал и пикнуть не даёт, такое положение – террор, а не стабильность. Стабильность – это когда человек привык к определённому количеству благ – и получает их снова и снова. Лично в руки. Не «в среднем», не «медианно», не «в составе» – а лично себе.

Это и есть стабильность ресурсных паёв людей в обществе, без которого общество не может называться цивилизованным. Да и обществом-то… Непредсказуемая свистопляска «карнавала смерти», где каждый урвал, что урвал, а будущее неведомо никому – можно ли назвать её обществом? Или уместнее – называть скопищем несовместимостей?

Либеральная экономика обеспечить стабильность личных ресурсных паёв в принципе не может. В ней жизнь человека определяется не единым для всех законом (максимой всеобщего поведения, по Канту) – а контрактной индивидуальностью. С одним контракт такой, с другим сякой… Один контракт выполнили, другой нашли способ обойти… Один сожрал, другого сожрали – а на следующий день никто уже не помнит ни того, ни другого.

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При таких отношениях не будет ни мира (неразрывно с общим отказом от покушений друг на друга), ни развития (неразрывно связанного с устойчивым положением человека), ни цивилизации с культурой (неразрывно связанных с долгой и глубокой памятью всех обо всём).

Преодолеть это наползающий кошмар нежити, этот мир в духе картин Босха – возродить СССР 2.0. с учётом ошибок прежнего СССР – наша задача.

Но путь к ней – преодоление дикости, в первую очередь, в самом себе. То есть: вычленение и блокирование тех первобытных, звериных инстинктов и мотиваций, про которые ясно, что они звериные и первобытные.

Никто не спорит с их естественностью: им миллионы лет, они старше цивилизации в сто раз! Но они, звериные мотивации, именно своей колоссальной укоренённостью и опасны.

Крах СССР был связан с раскрепощением звериных начал в человеке. Мы тогда ещё не знали, что цивилизованное общество может существовать только при наличии доросших до него умом и нравом цивилизованных людей. Оно не может существовать само по себе, отдельно от людей, чтобы общественные отношения были цивилизованными, а люди – дикими.

Совершенно очевидно, что дикие люди введут (ввели) и дикие отношения между собой.

Они разрушили сложные абстракции принципиальности и заменили их простой зоологической очевидностью.

То есть непонятное им, дегенератам, заменили на понятное им. А что может быть понятно дегенерату? Только дегенеративное…

С тем и живём. Пока не исправим сами себя. Больше некому.

[1] Первая часть здесь.

[2] Евангелие от Иоанна 1:5.

[3] https://echo.msk.ru/programs/personalno/2074024-echo/

[4] Коммуны – в том числе и апостольские – возникли на века ранее коммунальных удобств, введённых для удобства коммунального образа жизни.

[5] Один из законов логики: понятие с меньшим объемом имеет больше содержания, чем понятие с бóльшим объёмом. Например, понятие «министерство» включает в себя все министерства, в том числе и «министерство сельского хозяйства».

А понятие «министерство сельского хозяйства» не включает в себя других министерств. Это прямо противоположно закону материального мира, в котором большее содержание варенья умещается, конечно же, в большой банке, а не в маленькой!

[6] Фалес первым сформулировал и доказал несколько геометрических теорем, а именно:

вертикальные углы равны;

имеет место равенство треугольников по одной стороне и двум прилегающим к ней углам;

углы при основании равнобедренного треугольника равны;

диаметр делит круг на две равные части;

вписанный угол, опирающийся на диаметр, является прямым.

А. Леонидов


***




Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: духовный, Запад, леонидов, либералы, нравственность, общество, свобода, ссср, цивилизация, человек, школа
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