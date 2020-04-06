Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 апреля 2020

Турки так хотят в Евросоюз, что готовы в истерике развалить НАТО. Шутка конечно, однако в каждой шутке, как известно, всегда имеется шкатулка с двойным дном.

С одной стороны влиться в дружную семью европейских народов для нынешнего руководства страны является давнишней идефикс. Оно уже само не знает, для чего тот Евросоюз ему нужен, но тут, как говорится, дело принципа. И плевать, что принцип, ставший истеричным капризом, со стороны выглядит уже откровенно смешно.

Да и сам он уже давно не столько про идейную мечту модернизировать отсталый осколок третьеразрядной империи Османов , сколько банально про деньги.

Ирония заключается в том, что руководствуются ребята крайне сиюминутной психологией. Нисколько не заботясь тем, как локальные решения впишутся в общую цельную картину.

Европа в прошлый раз обещала “за решение проблемы с мигрантами” сколько? 6 млрд евро. А по факту дала сколько? Меньше 3х! Остальные зажала. Деньги где?! Слюшай, Эуропа, ти мне денюх дольжен!

А так как прошлое обещание было достигнуто в результате шантажа и, пусть не полностью, но дело прокатило, к шантажу Анкара прибегла и сейчас.

Мол, в прошлый раз договаривались только про афганских, ливийских и разных прочих североафриканских беженцев. Сейчас к ним добавились 1,5 млн сирийских, в том числе из Идлиба. Их, что, Турция должна теперь за свой счет содержать и сдерживать? Они ведь тоже в Европу рвутся. Надо бы еще денег прибавить…

Турок совершенно не смущают какие-то там глупые потокольные детали. Что значит, неуместно выносить вопросы ЕС на саммит НАТО? Почему неуместно, люди и страны же собираются точно те же самые! Так почему бы сразу не порешать все вопросы чтобы два раза не ходить? Вот, кстати, дайте в морду грекам, очень обижающим несчастных беженцев на греко-турецкой границе. Страдальцы просто мимо идут, хотят до Германии добраться, а эти бессердечные и бессовестные люди по ним из водометов! А на дворе февраль, зима, холодно. Варвары.

Вот так саммит НАТО и провалился. Сначала пришлось на полуслове затыкать раздухарившихся турок. Потом не давать слова немедленно вспыхнувшим и рвущимся в драку грекам. Благо, из-за эпидемии само мероприятие организовали дистанционно, через интернет. Изобразили внезапный отказ связи. Досадное недоразумение, техника подвела. Печаль.

А так как из дружных рядов Альянса выпали аж два бойца, причем один из них, по размеру армии, чуть ли не крупнейший в Европе, то продолжение всего саммита тоже потеряло смысл. Он закрылся так толком и не начавшись. Во всяком смысле ни один из главных острых вопросов текущей повестки Блока рассмотрен не был.

Такой вот военный блок получился.

Александр Запольскис