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Перенос юбилейного парада Победы в Москве? День Победы должен состояться! (ВИДЕО)

04:41. 6 апреля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Перенос юбилейного парада Победы в Москве? День Победы должен состояться! (ВИДЕО) | Русская весна

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков опроверг на этой неделе слухи о том, что юбилейный Парад победы в Москве якобы может быть перенесен на осень или же пройти без трибун.

Как выяснилось, подготовка к параду идёт полным ходом, а его участники меряют температуру по три раза на день и тренируются до седьмого пота.

1 апреля уже состоялась плановая репетиция. По словам Конашенкова, чтобы личный состав не заразился, применяются беспрецедентные меры профилактики. Он также отметил, что люди горят желанием принять участие в этом историческом событии.

Между тем, российский политолог Сергей Михеев в интервью телеканалу «Царьград» отметил, что те жёсткие меры, которые ввело правительство нашей страны по борьбе с корона-инфекцией, как раз и нужны для того, чтобы главный парад этого года состоялся.

«Меня волнует, например, судьба “Бессмертного полка”. Вот совершенно точно сейчас начнутся вопли и крики, что “ни в коем случае этого делать нельзя!”, ”это ужасно!”. Я не знаю, может быть, действительно, этого делать не надо и нельзя, а надо перенести на более поздний срок, но я думаю, что, кроме объективной составляющей, здесь будет масса манипуляций и провокаций. Вот как, например, некоторое время назад появилась информация о том, что парад будет отменён.

Здесь, я думаю, работают и наши внешние недоброжелатели, и внутренние провокаторы, и просто огромное количество разных паникёров, которых сейчас развелось в огромном числе. И они, мне кажется, уже даже сами наполовину все посходили с ума», — сказал Михеев.

По мнению политолога, «попыток дискредитировать 9 мая» и «запретить любые торжества по этому поводу будет более чем достаточно». Что же касается приглашённых лидеров других стран на празднование 75-летия победы советской армии над фашизмом, то Михеев сказал так: «С большой вероятностью некоторые из них откажутся, особенно если мы дадим для этого повод».

«Если мы сами начнём пересматривать все эти процедуры, всю программу, то мы, конечно, дадим повод для того, чтобы они отказались. Не исключено, что Владимир Путин и вообще наши власти вводят, может, даже более жёсткие, чем того требует ситуация, меры. Немножко перестраховались, в том числе и для того, чтобы, всё-таки, к 9 мая страна вышла из этой ситуации, люди оклемались и мы нормально провели бы празднование 75-летнего юбилея победы. Это важно для всех нас, это важно для нашей страны!» — подчеркнул он. 

По словам Михеева, это важно и для нашего президента Владимира Путина, «потому что это 75-летие должно было бы стать достаточно серьёзным событием в практическом плане». Как пояснил эксперт, очень многие лидеры приняли приглашение к участию в Параде победы на Красной площади Москвы 9 мая. И он был бы «хорошим подспорьем для положительного имиджа нашей страны».

«Поэтому я думаю, что вот эти экстренные меры они могут быть, в том числе и связаны со стремлением, всё-таки, выйти из этой болезни к 9 мая», — резюмировал Сергей Михеев.

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На видео с 00:14:03

Источник: https://rusvesna.su/news/1586041355

Метки: Новости

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