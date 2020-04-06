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Малькевич потребовал наказать Deutsche Welle за фейки о России.

07:20. 6 апреля 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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МИД и комиссия Совета Федерации по вмешательству в дела Российской Федерации должны наказать Deutsche Welle за пропагандистские фейковые посты о России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В своем официальном русскоязычном Telegram-канале немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (которую в прошлом году уже обвиняли во вмешательстве во внутренние дела нашей страны) регулярно (да еще и с хештегом #DWрекомендует) «жарит» какие-то запредельно пропагандистские посты о том, «как все плохо в России», – написал Малькевич в Telegram

По его словам, Deutsche Welle пишет о якобы «бегстве населения из России», «экономических репрессиях граждан», «переписи истории», «введении цензуры» и называет это «новой реальностью, с которой столкнулся каждый россиянин».

«Во-первых, к журналистике все это не имеет никакого отношения. Во-вторых, считаю, что спускать это просто так нельзя. От того, что DW гадит в наш адрес не открыто, у себя на сайте, а как бы исподтишка, в «телеге», считая, что «увидят не все» из числа принимающих решение о продлении их аккредитации здесь, менее противно не становится», – написал он. 

Он призвал МИД и комиссию Совфеда по вмешательству отреагировать на этот пост. 

«Убежден, что отношения между странами портят подобными заявлениями (от лица большого государственного СМИ) всегда какие-нибудь обиженные на жизнь и Россию неудачники. Возможно, эмигранты, нанятые на работу из экономии. Или провокаторы. И тогда у меня один вопрос: а руководство-то их в курсе? Разделяет их позицию? Хотелось бы получить внятный ответ», – сказал он.

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/5/1032621.html

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