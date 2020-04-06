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Как победа российских войск на Кушке остановила британскую экспансию в Средней Азии

20:59. 6 апреля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Святослав Князев

135 лет назад на территории современного Туркменистана произошёл бой между российским корпусом и превосходящими его по численности войсками афганского эмира. Под влиянием Британии афганцы попытались вторгнуться на земли в Средней Азии, незадолго до этого перешедшие под власть Российской империи, однако были остановлены. Исход столкновения на реке Кушке вызвал серьёзное волнение в Лондоне. Британские политики заговорили о том, что Россия якобы планирует масштабное вторжение в Индию, и чуть ли не призвали готовиться к войне с Санкт-Петербургом. Однако за несколько месяцев кризис был преодолён дипломатическим путём. Как Российская империя зафиксировала свои южные границы и пресекла возможную британскую экспансию в Средней Азии — в материале RT.

Как победа российских войск на Кушке остановила британскую экспансию в Средней Азии

Рисунок Франца Рубо «Бой на Кушке» © Wikimedia commons / «Военная энциклопедия И. Д. Сытина»

30 марта 1885 года у реки Кушки, протекающей по территории современных Туркмении и Афганистана, произошёл бой между российским корпусом и афганскими подразделениями, действовавшими при поддержке британских военных советников. Победу в бою одержал отряд русской армии. События на Кушке, по словам историков, фактически зафиксировали южную границу Российской империи и не позволили Британии установить контроль над туркменскими землями.

Большая игра

Во второй половине XVIII века Британия, занимавшаяся ранее в Южной Азии коммерцией, перешла к прямым колониальным захватам. Вывозимые из Индии и других стран региона ценности подняли благосостояние английской элиты и позволили профинансировать реализацию промышленной революции в стране.

Захватив полуостров Индостан, британцы стали расширять своё влияние на другие регионы. Это привело к столкновению интересов Британской и Российской империй на Кавказе и в Центральной Азии.

«Лондон ревностно реагировал на продвижение в Азию держав, имевших армии и флоты европейского образца. Индию стали пытаться окружить поясом безопасности, состоящим из полузависимых государств. Процесс соперничества англичан с Россией за азиатские территории получил в исторической литературе название «большая игра», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГУ имени Ломоносова Олег Айрапетов.

Не сумев в начале XIX века вытеснить русских с Кавказа, британцы сконцентрировали своё внимание на Центральной Азии.

«Россия продвигалась на юг в первую очередь не по экономическим мотивам, а стремясь обезопасить свои территории от совершающих набеги групп, защитить торговые пути. Санкт-Петербург был заинтересован в установлении в Средней Азии мира», — отметил действительный член Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин.

По словам специалиста, Российская империя, в частности, добивалась мира в регионе, ведя переговоры с афганскими властями. Этот процесс не нравился британцам, которых не устраивал ни сильный Афганистан, ни его союзные отношения с Санкт-Петербургом, что в итоге вылилось в серию англо-афганских конфликтов. В результате войны 1878—1880 годов Афганистан стал британским протекторатом.

Как победа российских войск на Кушке остановила британскую экспансию в Средней Азии

Вторая англо-афганская война 1878—1880 годов © Wikimedia commons / Ричард Кейтон Вудвиль

Мервский узел

Ещё в начале 1840-х годов аванпосты воевавшей в Афганистане британской армии продвинулись далеко вглубь Центральной Азии. Это обеспокоило российские власти, которые активизировали военно-дипломатическую деятельность в регионе.

«Россия провела ряд переговоров и совершила серию военных походов в Среднюю Азию. Часто представители местного населения, страдавшего от нападений воинственных кочевников, сами просили царя взять их под свою защиту», — рассказал Андрей Кошкин.

По его словам, в 1868 году вассальную зависимость от России признал Бухарский эмират, в 1873 году Хивинское ханство стало протекторатом Санкт-Петербурга, а в 1876 году к России было присоединено Кокандское ханство.

В 1883 году начальником Закаспийской области России был назначен генерал Александр Комаров. Его обеспокоил тот факт, что в районе города Мерв действовали несколько банд, терроризировавших обширные территории в Средней Азии. Комаров отправил в Мерв дипломатическую миссию, предложившую горожанам принять российское подданство. Жители Мерва предложение приняли и в 1884 году направили к Комарову делегацию с соответствующим прошением на имя императора.

«После присоединения Мерва возникла необходимость в демаркации границы с Афганистаном, находящимся под протекторатом Великобритании. А учитывая то, что в Средней Азии границы веками проводили на глаз, это было чревато политическими сложностями. Мало кому ранее известный в мире Мерв стал участком пересечения силы. Власти Афганистана под влиянием британцев настаивали на том, чтобы им передали отошедшие ранее России берега реки Кушки. Британцы поощряли афганцев к жёстким действиям», — отметил Олег Айрапетов.

Как победа российских войск на Кушке остановила британскую экспансию в Средней Азии

«Парламентёры» © Василий Верещагин

По словам Андрея Кошкина, представители Англии были заинтересованы в обострении конфронтации, поэтому передали афганцам артиллерийские орудия и направили в район Кушки военных советников.

«Жившие вокруг Мерва туркмены очень бы удивились, если бы услышали, как британские политики называли Мерв «ключом к Индии»», — добавил Айрапетов.

Бой с политическим контекстом

В начале 1885 года Комаров отправил для защиты границы четыре роты закаспийских стрелков, 3-й Туркестанский линейный батальон, Кавказский казачий полк, Временную мервскую милицию и 21-ю горную батарею, состоявшую из четырёх орудий. Российские подразделения разбили лагерь на левом берегу Кушки, возле проходящего через реку моста.

В свою очередь, афганские войска начали окружать российские позиции полевыми укреплениями. Комаров потребовал от афганцев отвести свои силы с берегов Кушки, но его требования были проигнорированы.

«Представители Британии и Афганистана принимали дипломатические усилия российской стороны за проявление слабости. Тем более что против примерно 1,8 тыс. российских военных на берегах Кушки стояли порядка 4 тыс. эмирских войск», — рассказал Андрей Кошкин.

Утром 30 марта 1885 года российский корпус выдвинулся в сторону афганских позиций, не открывая при этом огня. Однако эмирские войска обстреляли русских, положив тем самым начало бою.

Как победа российских войск на Кушке остановила британскую экспансию в Средней Азии

Генерал Александр Виссарионович Комаров © Wikimedia commons

Российские военные остановили атаку афганской кавалерии и обратили её в бегство. Туркменская милиция преследовала противника и захватила мост через Кушку.

Военнослужащие российского корпуса перешли к штурму укреплённого афганского лагеря. Штыковая атака пехоты выбила афганцев из траншей. Под контроль российских войск перешла господствующая над местностью высота. Эмирский отряд был частично уничтожен, частично взят в кольцо, а частично рассеян по округе. Российские солдаты захватили у противника артиллерийскую батарею, включая переданные англичанами орудия.

Эмирские войска потеряли убитыми около 500 человек, российские — всего девять. Несколько десятков русских солдат получили ранения. Корпус Комарова захватил в бою два знамени, восемь орудий, обоз и значительное количество пленных. Разведка показала, что афганцы в спешном порядке увели свои войска с берегов Кушки.

«Иногда события на Кушке называют сражением, но это не так. Соответствующего масштаба боевых действий там не было. Речь шла о пограничном столкновении, масштабы которого были сильно преувеличены из-за политического контекста», — заявил Айрапетов.

Тем не менее, по его словам, события на Кушке вызвали сильный политический шум в Англии. «Мерв и Кушку называли ключом к Герату, Герат — ключом к Афганистану, а Афганистан — ключом к Дели. Британские политики уже видели, как российские солдаты спускаются с гор и вступают в Индию», — отметил эксперт.

«На самом деле, конечно, Россия не планировала никуда вторгаться и вообще не собиралась всерьёз воевать. Находящийся на границе корпус был немногочисленным, у него отсутствовал тыл — в Туркмении не было производств, необходимых для поставок оружия, боеприпасов и провианта. А для подвоза их из центра России не проложили ещё железные дороги. Однако в Лондоне всё равно кричали о необходимости защитить «бедный Афганистан», забыв о том, как всего несколькими годами ранее Британия сама отправляла против него свои войска», — продолжил Айрапетов.

По его мнению, в конфликте 1885 года российские власти руководствовались принципом «войти не войдём, но попугаем». Тем не менее к концу года кризис был в целом преодолён — Лондону так и не удалось найти в континентальной Европе потенциальных союзников для борьбы с Россией.

«В 1885 году на Кушке произошла фиксация южной границы Российской империи, и британцы вынуждены были с этим смириться. Англичанам дали твёрдо понять, что дальше им своё влияние в данной части Средней Азии продвинуть не удастся. Российские военные при этом продемонстрировали незаурядное мужество и мастерство. Официальный Санкт-Петербург в то же самое время признал приобретения Лондона на юге Азии и его интересы в Афганистане. Однако, несмотря на разрешение кризиса дипломатическим путём, отношения между Россией и Британией оставались натянутыми вплоть до преддверия Первой мировой войны, когда они объединились в Антанту против Германии», — подытожил Андрей Кошкин.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-pobeda-rossijskih-vojsk-na-kushke-ostanovila-britanskuju-jekspansiju-v-srednej-azii-114428

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