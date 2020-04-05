Politico: Макрон не отступает от планов подружиться с Россией.

Французские чиновники считают Ведрина идеальным кандидатом на место с экспертном совете НАТО, потому что он хорошо разбирается во всех особенностях североатлантического альянса и при этом не слишком близок с Соединенными Штатами.

«Ведрин известен независимостью мышления, но его нельзя назвать воинственно настроенным атлантистом. Поэтому Ведрин стал естественным кандидатом на место в этом совете, потому что задача этого совета заключается в переосмыслении миссий альянса с учетом различных мнений, опыта и с некоторой долей независимости», — объяснил один французский чиновник, который также высоко оценил подготовленный Ведрином в 2012 году доклад, посвященный последствиям возвращения Франции в интегрированную структуру командования НАТО, будущему трансатлантических отношений и перспективам европейской структуры безопасности.

Между тем Ведрин, который, как известно, поддерживает тесную связь с Макроном, также является одним из главных теоретиков концепции так называемого «греха Запада» по отношению к России, совершенного в постсоветскую эпоху.

«Последние 30 лет Запад демонстрирует такое высокомерие, такую гордыню в навязывании своих ценностей остальному миру, — сказал Ведрин в интервью газете Le Figaro. — Во время первых двух президентских сроков [Путина] он протягивал руку представителям Запада, которые совершили ошибку, не отреагировав на это».

Макрон несколько раз озвучивал эту же мысль.

Очевидно, Ведрин возлагает как минимум часть вины за аннексию Крыма Россией на Соединенные Штаты. «Желание Америки расширить НАТО, включив в состав организации Украину, было досадной ошибкой, но мы должны смотреть в будущее», — сказал он в своем интервью.

Однако некоторые аналитики указывают на то, что эта линия мысли плохо сочетается с прежней позицией Ведрина в вопросе расширения альянса НАТО. В прошлом он поддерживал расширение НАТО на восток, и именно он был министром иностранных дел Франции, когда в 1999 году в НАТО вступили Чешская Республика, Венгрия и Польша.

«Юбер Ведрин руководил внешнеполитическим ведомством в момент первой волны расширения НАТО после окончания холодной войны, и, насколько мне известно, он никогда не был убежденным критиком этого расширения, — до ситуации с Крымом. И ему хорошо известно, что Украина не смогла бы войти в состав НАТО без согласия всех членов, поэтому я считаю этот аргумент довольно странным», — сказал Брюно Тертре (Bruno Tertrais), заместитель директора Фонда стратегических исследований (Fondation pour la Recherche Stratégique) в Париже.

Однако Ведрин также поддерживает более широкую цель Макрона, которая заключается в перестраивании европейской архитектуры безопасности.

«Он разделяет точку зрения президента касательно того, что европейцы должны взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности, что согласуется с требованиями Соединенных Штатов, настаивающих на распределении бремени ответственности», — сказал один французский чиновник, осведомленный о ходе мыслей Макрона.

Поклонники Ведрина утверждают, что те, кто считает его позиции пророссийскими или антиамериканскими, упускают главное. Его сторонники видят в нем прежде всего человека, который придерживается классической французской внешнеполитической традиции, которая восходит к Шарлю де Голлю и Франсуа Миттерану.

«Ведрин воплощает собой наследие де Голля и Миттерана — приверженность французской независимости как мост между крупными державами — и считает себя реалистом, обязанным защищать интересы Франции», — объяснил Бенджамин Хаддад (Benjamin Haddad), директор инициативы «Будущее Европы» в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Хотя он поддерживает идею диалога с Россией и критикует [антироссийские] санкции, он также выступает в поддержку предоставления дополнительных гарантий НАТО странам Балтии», — добавил Хаддад.