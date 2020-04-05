Армия США тратит полмиллиарда на подготовку солдат для борьбы под землей.

Источники в армии США сообщают, что следующая война будет вестись в мегаполисах, и что ВС США предприняли амбициозные усилия по подготовке большинства своих боевых бригад к бою, не внутри, а под ними.

В конце прошлого года армия США направила около 572 млн. долл. США на подготовку и оснащение 26 из 31 действующих боевых бригад для ведения боевых действий на крупных подземных объектах, расположенных "под плотными городскими районами по всему миру". Для этого нового типа войны пехотные подразделения армии США должны будут усвоить, как эффективно ориентироваться, коммуницировать/общаться, преодолевать препятствия и атаковать вражеские силы в подземных лабиринтах, начиная от замкнутых коридоров до туннелей шириной с наземные улицы. Солдатам предоставят новое оборудование для для работы в таких условиях, как полная темнота, плохой воздух и отсутствие укрытия от огня противника.

Высокопоставленные лидеры упомянули небольшие части усилий в публичных выступлениях, но армейские чиновники в Форт-Беннинге , Грузинский центр передового опыта - организация, возглавляющая подземные усилия - неохотно обсуждают масштаб усилий.

«В мегаполисе, где есть подземные сооружения - канализационные и подземные, и некоторые вещи, с которыми мы столкнемся ... мы все-таки осознали ... мы должны посмотреть на себя и сказать:« Хорошо, из чего состоит наш текущий комплект оборудования и наша тактика?» - сказал полковник Таунли Хедрик, комендант пехотной школы в Центре передового опыта армии в Форт-Беннинге, штат Джорджия, в интервью Military.com «Каким аспектам мегаполисов мы уделяли наименьшее внимание в последнее время? У каждого мегаполиса есть канализационные сети, метро и все, с чем вы можете столкнуться, так что давайте немного проясним это».

Порядок передвижения отряда (подземный) (Изображение: Армия США)

Им не были упомянуты недавние исследования, которые предпринимала армия, чтобы поддержать эти усилия, но нам известно, что в 2017 году армия США завершила четырехмесячный обзор своего "устаревшего подхода к подземному бою" и даже опубликовала новое учебное пособие, посвященное этому.

-Этот учебный циркуляр публикуется, чтобы срочно предоставить необходимое руководство для планирования и проведения обучения для подразделений, работающих в подземных средах, в соответствии с ТК 3-20.50, говорилось в антоации к пособию, «Обучение небольших подразделений в подземных средах», опубликованному в ноябре 2017 года.

Действия на остановках безопасности. (Изображение: армия США)

По оценкам, проведенным в прошлом году, в мире насчитывается около 10 000 крупных подземных военных объектов, предназначенных для использования в качестве подземных городов. Об этом сообщил Military.com источник в армии, которому не разрешается общаться с прессой, и который пожелал остаться анонимным.

"Армейская группа асимметричной войны - подразделение, которому часто поручено смотреть вперед для выявления будущих угроз", - сказал источник в силах специальных операций, "Они не смогут справиться с подземной проблемой в одиночку, поэтому еще большее количество обычных соладат должно быть обучено. Все, что вы можете делать над землей, вы можете делать под землей; есть только особая тактика и техника. Принципы точно такие же, но без света и в замкнутом пространстве ... попробуйте взломать дверь с помощью термического резака, когда у вас нет воздуха.".

Армейские боевые подразделения сейчас тренируются в макетных городах, известных как макеты для военных операций в городских условиях. У Министерства обороны США есть полдюжины локаций с подземными сетями, расположеные в Форт Худ, штат Техас; Форт Стори, Вирджиния; Форт Леонард Вуд , Миссури; Лагерь Аттербери-Мускатуту Урбан Тренинг Центр(Atterbury-Muscatatuck Urban Training Center), Индиана; Tunnel Warfare Centre, штат Калифорния и Юма , штат Аризона. Об этом написано в новом учебному пособии по подземным технологиям.

Генерал Стивен Таунсенд, командующий армейским учебным и доктринным командованием, рассказал об этих новых тренировочных структурах на симпозиуме LANPAC 2018 Ассоциации армии США на Гавайях.

"Недавно я был в Asymmetric Warfare Group; они построили типовой подземный учебный центр, который сейчас армия экспортирует в центры боевой подготовки", - сказал Таунсенд."Я подумал про себя, прежде чем я пошел и увидел это:« Как мы сможем позволить себе построить все эти подземные тренировочные объекты? » Ну, они взяли меня в тот, который вообще не был под землей. На самом деле выглядело так, как будто вы ушли в поземельее прямо от входа, но на самом деле сооружение было построено над землей. Но вы не могли бы сказать это, как вошли внутрь.".

Источник: https://t.me/SkuratoffOne/2743