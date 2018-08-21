Об “Армате ” и роботах

Вот что было в "отсталом" СССР по состоянию на 1984 год. Тогда наша страна стояла на 2-м месте в мире (после Японии) по производству промышленных роботов и по их разработке. Каждый 4-й промробот СССР делали в Москве. Книга "Наш коллега - робот" Владимира Бусленко, 1984 год. Читайте - и помните, что всего этого больше нет. Все разрушили недоноски-монетаристы, "реформаторы общего профиля". Тот, кто молод - узнайте, что было у нас еще недавно. Ибо теперь Москва плодит не промышленных роботов, а казнокрадство и двуногих уродов. Пополам с системами распилов и откатов...

На этом фоне приходят известия об отказе ВС РФ от закупок действительно хорошего танка Т-14 "Армата" (безлюдная башня, экипаж в бронекапсуле под хорошей защитой, бортовой беспилотник-разведчик, кондиционер, набор отличных датчиков обнаружения целей и опасностей, активная - как мини-ПВО - система защиты машины). Слишком дорогой танк вышел - цена за единицу упадет до 250 миллионов рублей лишь при заказе на 2300 машин, а так он стоит полмиллиарда. Придется довольствоваться бесконечной модернизацией малоудачных, легко горящих танков Т-72, делавшихся под задачи той войны между СССР и НАТО в Европе, которой не будет уже никогда.

"В Великобритании ямы в дорожном покрытии вскоре будут заделывать не люди, а роботы. Делать они это станут с помощью установленных на них 3D-принтеров. Найдя яму, робот подъедет к ней и заполнит асфальтом. Испытания новой технологии стартуют на днях..."

О чем свидетельствует эта история? Нет, не только о кризисе в экономике РФ. Дело в порочности подхода Кремля к делу. Дело в том кризисе, что поразил августейшие головы. Ведь вломить гигантские деньги в оружие, при этом забывая о таких же вложениях в гражданскую индустрию - путь к поражению. Нельзя выпускать танки, забыв о промышленных роботах. Именно это и наворотили в РФ. Случилось то, что должно было произойти - все грандиозные планы новой гонки вооружений расшиблись о промышленную и экономическую немощь Эрэф.

Нынешняя расейская власть пошла по этому, бездарному, пути, не обладая советскими 300-миллионным населением и мощной научно-производственной базой, которая имелась у нас по состоянию на 1985 г. В этом нынешний Кремль сильно смахивает на Николая Первого, что тщился в аграрно-феодальной, промышленно отсталой России 1840-х годов строить железные дороги и содержать огромную армию, не меняя в принципе ничего. Все равно ни черта не вышло: нанесли России поражение в Крымской войне. Сказалось то, что промышленность Российской империи не шла ни в какое сравнение с индустрией Англии и Франции.

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Спору нет: "Армата" - хороший танк. Но если ты не производишь массы полезных и современных изделий, если у тебя нет своих роботов, то денег на "Армату" не будет. Впрочем, ничего страшного пока не стряслось. Танковых сражений с армией США все равно не предвидится. Если между РФ и США (блоком НАТО) вспыхнет горячая война, она станет ракетно-ядерной и воздушной. Новой битвы под Прохоровкой не получится. Недаром последний американский танк "Абрамс" был произведен в 1993 году: янки просто модернизируют эти машины. Ибо зачем строить новые? Они отличились в разгроме танковых частей Ирака в 1991 г., расколотив дивизии Хусейна (там было много Т-72), понеся минимальные потери. А дальше-то с кем танками воевать?

Горячей войны США и РФ не будет, как ее не разразилось в 1980-е между Америкой и СССР. Сокрушение РФ силой сейчас возможно лишь по одному сценарию. Удушение страны экономичесчкими санкциями. Отказ в поставках продовольствия, лекарств ... Сами сдохнем . Потому сперва нужно РФ из кризиса выводить, проводить тут новую индустриализацию, применять протекционизм, а не топить свою же экономику производством гор ненужного оружия. А пока правительство Медведева и глава ЦБ Набиуллина выступают гораздо более мощным орудием разрушения страны, нежели все танки "Абрамс".

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Так что случившееся с "Арматой" даже полезно - для отрезвления. Обращу внимание на еще один аспект. Мало иметь танки - надо иметь решимость их еще и применить. Быстро и решительно. Танки ведь созданы не для того, чтобы уничтожать танки противника. Главное назначение сих машин - пробивать оборону врага и устремляться к точкам в его тылу, причем в сопровождении моторизованной и механизированной пехоты. Чтобы окружить противника, выйти на его коммуникации, разбить его связность.

У РФ было более чем достаточно старых танков, чтобы в мае 2014-го за пару дней, приняв просьбу законного президента Украины, броском взять Киев, Харьков, Днепропетровск и Мариуполь, весь Донбасс, выйти к Одессе и разблокировать Приднестровье. Для этого хватало и Т-72, и Т-80, и Т-90. Но ведь не оказалось смелости и воли. Они первичны. И если просто поменять старые советские "коробочки" на "арматы", ничего в принципе не изменится. У немцев и у Сталина в 1938-1940 годов хватало решимости быстро и решительно применять танки. Разве Сталин годами жевал проблему Бессарабии и западных земель Белой Руси и Украины? Нет, танки вошли туда за какие-то считанные дни. Румыны в Бессарабии даже не пытались сопротивляться. Хотя танки тогда были у СССР легкими и "картонными".

Сперва голову надо вылечить и настоящими проблемами РФ заняться. Ликвидируя отсталость в развитии, деиндустриализацию и кабак в государственном управлении. Тогда и на "арматы" денег хватит.

Объясняю для особо тупых: если РФ, скажем, будет делать (а не закупать за рубежом) свои ботинки, одежду, станки, электронику (и так далее), то у нее и люди будут иметь работу с приличными зарплатами, и государство на новые налоговые доходы сможет вооружаться передовыми системами. А если тратить нефтедоллары сразу на оружие, оставляя экономику сырьевой и низкотехнологичной, с закупкой обуви и одежды в Китае - то финальный крах неизбежен.

Так что немудрено, что денег на "Армату" теперь не хватает. Спасибо "мудрости" Кремля. Хотя... деньги есть.

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Могу даже подсказать, где их искать. На "оздоровлении" банковской системы в РФ невесть куда ушли 4 триллиона рублей. Триллион долларов высокопоставленное ворье увело в оффшоры, на полтриллиона накупило недвижимости в Лондоне. Триллионы рублей правительство и ЦБ РФ омертвили в виде "резервов" и американских облигаций, положили нефтедоллары в западные банки. На "мегастройках" типа Восточного, саммита АТЭС, олимпийских и футболо-мундиальных объектов сворованы не менее 30% средств, осевших в личных карманах всяких мерзавцев-начальников. Если их выпотрошить, то денег (без всякого повышения налогов на всех!) хватит на производство тех же двух тысяч трехсот (2300) "армат" и формирование компактных танковых войск Будущего. Рассчитанных прежде всего на воссоединение русских земель. На бои с сухопутными соседями.



(Где деньги на "Армату"? Поместье главы "Газпрома" Миллера на Истре. Как правило, поместья начальства в РФ стоят около миллиарда долларов - по 60 млрд. рублей каждое. Рассказывали и об охотничьем хозяйстве "Роснефти" - там речь шла о миллиардах тридцати целковых, если не ошибаюсь. Как раз одно поместье - это 120 танков типа Т-14. Если бы деньги были истрачены не на их дворцы с угодьями, а хотя бы на танки, толку было бы намного больше. Господа, страна не может одновременно строить танки, ваши поместья и футбольные стадионы. Придется выбирать).

Но сперва надо заняться наведением порядка в самой РФ, строительством в ней современного ГРАЖДАНСКОГО производства и производством промышленных роботов (они спасают нас от демографического провала). Тогда и все прочее получится. Делом надо заниматься, а не показом мультиков с торпедами, идущими на США.

Потому случившееся с "Арматой" считаю хорошим событием. Отрезвляющим. Тыкающим власть лицом в истинные проблемы.

А пока это в Англии роботы-ремонтники появляются. А не в РФ